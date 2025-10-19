Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Sok a változó a magyar tőzsdén: a Mol Kurdisztánban operál, a Waberer's fontos döntést hozott
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 102 968,67 ponton zárt, 977,91 ponttal, 0,96 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban. A heti forgalom 75,29 milliárd forint volt az előző heti 60,87 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével csökkentek.
Növekedett a Mol kurdisztáni érdekeltségének gázkapacitása - emelte ki az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában. A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektjéből származó kereskedelmi gázértékesítés szerdán indult meg a Khor Mor létesítményben, az iraki Kurdisztán régióban. A projekt napi 250 millió standard köbláb új feldolgozási kapacitást ad a Khor Mor létesítményhez, amely 50 százalékkal növeli a Khor Mor teljes kibocsátását. A Mol 10 százalékos részvényessel rendelkezik a Pearl Petroleum konzorciumban.
A héten a Waberer's stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá a GYSEV-vel, illetve a GYSEV CARGO-val. A 2024. december 23-án bejelentett GYSEV CARGO-ban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy a tranzakció eredeti üzleti céljait a felek továbbra is értékteremtőnek és megvalósíthatónak gondolják, ezért együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amely szerint megvizsgálják az adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve hogy milyen üzleti struktúra és ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket végrehajtani - írták a heti összefoglalóban.
Felhívták a figyelmet arra, hogy legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel. Felidézték, hogy az Opus Global közlése szerint 2025. december 15. és 2026. január 31. között egy későbbiekben meghatározott kereskedési napon fix ügyletek keretében sajátrészvény visszavásárlást tervez legalább 1 milliárd forint ellenértékért. A fix ügyletek megkötésének napján a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése keretében sajátrészvény visszavásárlásra nem fog sor kerülni.
- A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 2,6 százalékkal erősödött, pénteken a banki papír 30 330 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 44,33 milliárd forintot.
- A Richter árfolyama a héten 2,26 százalékkal csökkent, a részvény 10 360 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 10,33 milliárd forintot tett ki.
- A Mol árfolyama 0,94 százalékkal mérséklődött a héten, az olajipari részvény 2744 forinton zárt pénteken, heti forgalma 5,3 milliárd forint volt.
- A héten a Magyar Telekom árfolyama 0,78 százalékkal csökkent, pénteki záró árfolyama 1786 forint volt, heti forgalma 2,15 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9854,58 ponton zárt, 291,10 ponttal, 3,04 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. november 4-én érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Azokat az adózókat keresik meg, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki.
Kitálalt a csaló call center korábbi alkalmazottja: így húznak le rengeteg magyart, volt, aki 120 milliót bukott
Egy volt magyar alkalmazott vallomása alapján kiderült, hogyan működik belülről a jól szervezett pénzszivattyú, amely még mindig aktívan toboroz és működik.
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Október végétől két új, ingyenes számlacsomagot vezet be az OTP Bank, de az OTP mellett az Erste, CIB, UniCredit, és Raiffeisen is kínál díj nélküli...
Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
A Pénzcentrum most induló felmélrése arra kíváncsi, hogy látják az emberek anyagi helyzetüket, és mennyire érzik magukat biztonságban ebben a bizonytalan gazdasági környezetben.
A Webinar Universe nevű platform továbbra is szedi áldozatait, hiába a számos feljelentés.
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten,
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.