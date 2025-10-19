2025. október 19. vasárnap Nándor
Pénzügyi tőzsdei piaci grafikon LED képernyőn
Megtakarítás

Sok a változó a magyar tőzsdén: a Mol Kurdisztánban operál, a Waberer's fontos döntést hozott

Pénzcentrum/MTI
2025. október 19. 20:01

Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 102 968,67 ponton zárt, 977,91 ponttal, 0,96 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban. A heti forgalom 75,29 milliárd forint volt az előző heti 60,87 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével csökkentek.

Növekedett a Mol kurdisztáni érdekeltségének gázkapacitása - emelte ki az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában. A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektjéből származó kereskedelmi gázértékesítés szerdán indult meg a Khor Mor létesítményben, az iraki Kurdisztán régióban. A projekt napi 250 millió standard köbláb új feldolgozási kapacitást ad a Khor Mor létesítményhez, amely 50 százalékkal növeli a Khor Mor teljes kibocsátását. A Mol 10 százalékos részvényessel rendelkezik a Pearl Petroleum konzorciumban.

A héten a Waberer's stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá a GYSEV-vel, illetve a GYSEV CARGO-val. A 2024. december 23-án bejelentett GYSEV CARGO-ban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy a tranzakció eredeti üzleti céljait a felek továbbra is értékteremtőnek és megvalósíthatónak gondolják, ezért együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amely szerint megvizsgálják az adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve hogy milyen üzleti struktúra és ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket végrehajtani - írták a heti összefoglalóban.

Felhívták a figyelmet arra, hogy legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel. Felidézték, hogy az Opus Global közlése szerint 2025. december 15. és 2026. január 31. között egy későbbiekben meghatározott kereskedési napon fix ügyletek keretében sajátrészvény visszavásárlást tervez legalább 1 milliárd forint ellenértékért. A fix ügyletek megkötésének napján a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése keretében sajátrészvény visszavásárlásra nem fog sor kerülni.

  • A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 2,6 százalékkal erősödött, pénteken a banki papír 30 330 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 44,33 milliárd forintot.
  • A Richter árfolyama a héten 2,26 százalékkal csökkent, a részvény 10 360 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 10,33 milliárd forintot tett ki.
  • A Mol árfolyama 0,94 százalékkal mérséklődött a héten, az olajipari részvény 2744 forinton zárt pénteken, heti forgalma 5,3 milliárd forint volt.
  • A héten a Magyar Telekom árfolyama 0,78 százalékkal csökkent, pénteki záró árfolyama 1786 forint volt, heti forgalma 2,15 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9854,58 ponton zárt, 291,10 ponttal, 3,04 százalékkal magasabban az előző hetinél.

Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

