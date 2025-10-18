Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?

A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
A héten napról napra újabb és újabb rekordokat döntött az arany ára, de általában is elmondható, hogy a nemesfémek ára szeptember eleje óta valósággal szárnyal. Ez alatt az idő alatt az arany és az ezüst mintegy harmadával drágult, de hasonlóan gyors áremelkedés volt tapasztalható a platina esetében is.
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból, többek között az orosz-ukrán háborúból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja. Ide tartozik az Egyesült Államokban várható további kamatcsökkenés is.
Jelenleg az amerikai jegybank, a Fed a jelek szerint még két kamatcsökkentést tervez ebben az évben. Mivel az arany nem kamatozó befektetés, a kamatcsökkenés fokozza a nemesfém iránti keresletet, annál is inkább, mert az amerikai dollár árfolyamának esése sok befektető számára vonzóbbá teszi az aranyat a dollárövezeten kívül.
Áremelő tényező továbbá a tőzsdén jegyzett, arannyal fedezett értékpapírok (ETF-ek) iránti erős kereslet is, valamint a jegybankok aranyvásárlásai, hogy függetlenítsék tartalékjaikat az amerikai dollártól. Amikor bizonytalanság lép fel a piacon a befektetési menedéket keresők elsőként az aranyat találják meg.
Az arany ára a héten unciánként (31,1 gramm) egészen 4379 dollárig ment fel, ami az év eleje óta több mint 60 százalékos áremelkedés. Az aranyárhoz hasonlóan az ezüstárfolyam is hetek óta csak egy irányba mozog: meredeken felfelé. Míg azonban az aranyár hosszú időn át viszonylag egyenletes ütemben emelkedett, az ezüstárfolyam az elmúlt évtizedekben többször is rendkívül heves áringadozáson ment át. Egy-egy gyors áremelkedést viszonylag hamar meredek zuhanás követett.
Így például 1980-ban az ezüst ára az elmúlt hetekhez hasonlóan erőteljes mértékben emelkedett. Akkor egy spekulációs buborék 50 dollár fölé emelte az ezüst unciájának árfolyamát. Ezt csak most sikerült megdönteni, amikor az ezüst ára az unciánként 54 dollárt is elérte. Az ezüst azonban ipari nyersanyag is, mivel jó elektromos vezetőképességgel rendelkezik. A DWS befektetési tanácsadó cég megállapítása szerint kínálati hiány lépett fel az ezüst iránt a fotovoltaikus és egyéb más fejlett technológiai ipari felhasználás terén a pénzverdék fizikai ezüst iránti keresletének növekedése miatt.
A platina ára is jelentősen emelkedett szeptember óta, az árfolyam legutóbb 1654 dollárra emelkedett unciánként. Ez azonban még jóval elmarad a 2008-ban 2300 dollárnál beállított rekordtól. A nemesfémek között a platina ára emelkedett a legnagyobb mértékben az idén. "86 százalékos éves áremelkedéssel a platina vezeti a nemesfémek rangsorát" - áll a Metzler bank elemzésében.
A nemesfémek árának legutóbbi emelkedése mentesnek bizonyult minden jelentős negatív korrekciótól.
Az időnként fellépő korrekciókat ugyanis a piaci szereplők azonnal vásárlási lehetőségként használták ki Carsten Fritsch, a Commerzbank nyersanyag-elemzőjének megfigyelése szerint. A piaci dinamika szerinte az árak további emelkedésére utal, ami azonban egyúttal a visszaesés kockázatát is egyre csak növeli - figyelmeztet elemzésében.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
A PayPal blockchain partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoinjt hozott létre.
A globális munkaerő közel 6%-át, köztük 12 000 szellemi alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
