2025. október 18. szombat Lukács
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aranyrudak
Gazdaság

Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?

MTI
2025. október 18. 15:26

A héten napról napra újabb és újabb rekordokat döntött az arany ára, de általában is elmondható, hogy a nemesfémek ára szeptember eleje óta valósággal szárnyal. Ez alatt az idő alatt az arany és az ezüst mintegy harmadával drágult, de hasonlóan gyors áremelkedés volt tapasztalható a platina esetében is.

A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból, többek között az orosz-ukrán háborúból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja. Ide tartozik az Egyesült Államokban várható további kamatcsökkenés is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg az amerikai jegybank, a Fed a jelek szerint még két kamatcsökkentést tervez ebben az évben. Mivel az arany nem kamatozó befektetés, a kamatcsökkenés fokozza a nemesfém iránti keresletet, annál is inkább, mert az amerikai dollár árfolyamának esése sok befektető számára vonzóbbá teszi az aranyat a dollárövezeten kívül.

Áremelő tényező továbbá a tőzsdén jegyzett, arannyal fedezett értékpapírok (ETF-ek) iránti erős kereslet is, valamint a jegybankok aranyvásárlásai, hogy függetlenítsék tartalékjaikat az amerikai dollártól. Amikor bizonytalanság lép fel a piacon a befektetési menedéket keresők elsőként az aranyat találják meg.

Az arany ára a héten unciánként (31,1 gramm) egészen 4379 dollárig ment fel, ami az év eleje óta több mint 60 százalékos áremelkedés. Az aranyárhoz hasonlóan az ezüstárfolyam is hetek óta csak egy irányba mozog: meredeken felfelé. Míg azonban az aranyár hosszú időn át viszonylag egyenletes ütemben emelkedett, az ezüstárfolyam az elmúlt évtizedekben többször is rendkívül heves áringadozáson ment át. Egy-egy gyors áremelkedést viszonylag hamar meredek zuhanás követett.

Így például 1980-ban az ezüst ára az elmúlt hetekhez hasonlóan erőteljes mértékben emelkedett. Akkor egy spekulációs buborék 50 dollár fölé emelte az ezüst unciájának árfolyamát. Ezt csak most sikerült megdönteni, amikor az ezüst ára az unciánként 54 dollárt is elérte. Az ezüst azonban ipari nyersanyag is, mivel jó elektromos vezetőképességgel rendelkezik. A DWS befektetési tanácsadó cég megállapítása szerint kínálati hiány lépett fel az ezüst iránt a fotovoltaikus és egyéb más fejlett technológiai ipari felhasználás terén a pénzverdék fizikai ezüst iránti keresletének növekedése miatt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A platina ára is jelentősen emelkedett szeptember óta, az árfolyam legutóbb 1654 dollárra emelkedett unciánként. Ez azonban még jóval elmarad a 2008-ban 2300 dollárnál beállított rekordtól. A nemesfémek között a platina ára emelkedett a legnagyobb mértékben az idén. "86 százalékos éves áremelkedéssel a platina vezeti a nemesfémek rangsorát" - áll a Metzler bank elemzésében.

A nemesfémek árának legutóbbi emelkedése mentesnek bizonyult minden jelentős negatív korrekciótól.

Az időnként fellépő korrekciókat ugyanis a piaci szereplők azonnal vásárlási lehetőségként használták ki Carsten Fritsch, a Commerzbank nyersanyag-elemzőjének megfigyelése szerint. A piaci dinamika szerinte az árak további emelkedésére utal, ami azonban egyúttal a visszaesés kockázatát is egyre csak növeli - figyelmeztet elemzésében.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #jegybank #árfolyam #arany #gazdaság #dollár #áremelkedés #kamatcsökkentés #kína #etf #befektetők #bizonytalanság #fed #amerikai egyesült államok #aranyár #ezüst #orosz-ukrán háború #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:26
15:04
14:33
14:02
13:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 18. 06:00
Préda 2. évad: A garantált veszteség  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Összkép  |  2025. október 18. 13:39
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései...
Bankmonitor  |  2025. október 18. 11:31
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolg...
MEDIA1  |  2025. október 18. 10:22
Eljárás indult a Hír TV ellen kirekesztés gyanúja miatt, két Mészáros Lőrinc-közeli rádió is frekvenciapályázatot nyert
A Médiatanács e heti ülésén a HírTV egyik műsorát vizsgálta kirekesztés gyanúja miatt, valamint ismé...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 17. 19:21
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozam...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
2025. október 17.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 18. szombat
Lukács
42. hét
Október 18.
A javítás világnapja
Október 18.
A magyar regényírás napja
Október 18.
A magyar festészet napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
3 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
4
1 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 18. 15:04
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Pénzcentrum  |  2025. október 18. 13:02
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Agrárszektor  |  2025. október 18. 14:02
Újabb részletek derültek ki a száj- és körömfájásról: így fékezték meg a járványt