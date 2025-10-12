A karbantartás számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 990,76 ponton zárt, 1527,80 ponttal, 1,52 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
A heti forgalom 60,87 milliárd forint volt az előző heti 52,73 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Hétfőn kis csökkenéssel csendes kereskedési napot zárt a BÉT az európai tőzsdékkel összhangban, a vezető részvények mindegyike az előző pénteki záróára alatt fejezte be a kereskedést.
Kedden kedvezően alakult a hangulat a belföldi részvénypiacon, így a BUX jelentősen, 1,43 százalékkal emelkedett, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szerdán a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a BUX-ot az OTP és a Richter húzta kis pluszba, ez a két vezető részvény tükrözte az európai piacokon érezhető jó hangulatot. Vállalati hírek elsődlegesen a Molról érkeztek, a társaság bejelentette, hogy konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, de bejelentést sem nagy árfolyam-mozgás, sem nagy forgalom nem követte. Csütörtökön az európai és az amerikai részvényindexek csökkenésével mozgott együtt a BUX, a vezető részvények közül egyedül a Richter tudott emelkedni.
Pénteken pluszban zárta a hetet a BUX, a magyar részvényindex felülteljesített az európai indexekhez képest. Árfolyammozgató hatású vállalati hírek nem érkeztek, a vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom erősödött jelentősen. A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama 4,23 százalékkal emelkedett, a papír 10 600 forinton zárt pénteken, 9,7 milliárd forintos heti forgalomban. Az OTP 1,65 százalékkal erősödött, pénteken 29 560 forinton zárt a részvény, heti forgalma meghaladta a 35,2 milliárd forintot.
A Mol árfolyama nem változott a héten, a részvény 2770 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,79 milliárd forint volt. A Magyar Telekom 2,81 százalékkal gyengült, pénteken a papír 1800 forinton zárt, heti forgalma 5,3 milliárd forintot ért el. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9563,48 ponton zárt, 161,78 ponttal, 1,72 százalékkal magasabban az előző hetinél.
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
