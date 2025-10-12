2025. október 12. vasárnap Miksa
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Színes társasjáték kockákkal és kártyákkal a padlón. Várja a játékosokat.
Megtakarítás

Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Pénzcentrum
2025. október 12. 17:04

Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 990,76 ponton zárt, 1527,80 ponttal, 1,52 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 60,87 milliárd forint volt az előző heti 52,73 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Hétfőn kis csökkenéssel csendes kereskedési napot zárt a BÉT az európai tőzsdékkel összhangban, a vezető részvények mindegyike az előző pénteki záróára alatt fejezte be a kereskedést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden kedvezően alakult a hangulat a belföldi részvénypiacon, így a BUX jelentősen, 1,43 százalékkal emelkedett, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Szerdán a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a BUX-ot az OTP és a Richter húzta kis pluszba, ez a két vezető részvény tükrözte az európai piacokon érezhető jó hangulatot. Vállalati hírek elsődlegesen a Molról érkeztek, a társaság bejelentette, hogy konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, de bejelentést sem nagy árfolyam-mozgás, sem nagy forgalom nem követte. Csütörtökön az európai és az amerikai részvényindexek csökkenésével mozgott együtt a BUX, a vezető részvények közül egyedül a Richter tudott emelkedni.

Pénteken pluszban zárta a hetet a BUX, a magyar részvényindex felülteljesített az európai indexekhez képest. Árfolyammozgató hatású vállalati hírek nem érkeztek, a vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom erősödött jelentősen. A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama 4,23 százalékkal emelkedett, a papír 10 600 forinton zárt pénteken, 9,7 milliárd forintos heti forgalomban. Az OTP 1,65 százalékkal erősödött, pénteken 29 560 forinton zárt a részvény, heti forgalma meghaladta a 35,2 milliárd forintot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Mol árfolyama nem változott a héten, a részvény 2770 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,79 milliárd forint volt. A Magyar Telekom 2,81 százalékkal gyengült, pénteken a papír 1800 forinton zárt, heti forgalma 5,3 milliárd forintot ért el. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9563,48 ponton zárt, 161,78 ponttal, 1,72 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:31
16:06
15:27
15:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 12. 06:00
Préda 2. évad: Október 17-én folytatódik kiberbűnügyi podcastsorozatunk  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
Összkép  |  2025. október 12. 02:19
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás tém...
MEDIA1  |  2025. október 11. 14:02
Csatornát és műsorvezetőt vált az Észbontók
Az eddig a Viasat3-on látható és Kovács Áron vezette műveletlenségi vetélkedő átkerül a SuperTV2-re,...
Holdblog  |  2025. október 11. 09:56
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszo...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 11. 07:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 12.
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
2025. október 12.
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 12. vasárnap
Miksa
41. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
1 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
4
2 hónapja
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
5
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 15:27
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 13:04
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
Agrárszektor  |  2025. október 12. 16:31
Durva, mit találtak a magyar vízben, ilyen halat még biztosan nem láttál