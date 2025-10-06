Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Az arany árfolyama történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros unciánkénti szintet. A befektetők ismét a nemesfémben keresnek menedéket az amerikai kormányzati leállás és a várható kamatcsökkentések fényében.

A nemesfém jegyzése újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor hétfőn az arany unciánkénti ára először a történelemben 3900 dollár fölé emelkedett. A rekordszintű árfolyam-növekedés mögött több tényező együttes hatása áll - számolt be a Portfolio.

Az elhúzódó amerikai kormányzati leállás bizonytalansága és a közelgő kamatcsökkentésekkel kapcsolatos piaci várakozások új lendületet adtak az arany árfolyamának. A befektetők figyelme most különösen a Fed tisztviselőinek nyilatkozataira összpontosul a héten.

A nemesfém iránti kereslet növekedése jól mutatja, hogy bizonytalan gazdasági környezetben a befektetők továbbra is az aranyban látják a biztonságos menedéket vagyonuk megőrzésére.