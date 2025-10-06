2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Növény, amely egy halom aranyérmén keresztül nő
Megtakarítás

Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Portfolio
2025. október 6. 22:05

Az arany árfolyama történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros unciánkénti szintet. A befektetők ismét a nemesfémben keresnek menedéket az amerikai kormányzati leállás és a várható kamatcsökkentések fényében.

A nemesfém jegyzése újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor hétfőn az arany unciánkénti ára először a történelemben 3900 dollár fölé emelkedett. A rekordszintű árfolyam-növekedés mögött több tényező együttes hatása áll - számolt be a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elhúzódó amerikai kormányzati leállás bizonytalansága és a közelgő kamatcsökkentésekkel kapcsolatos piaci várakozások új lendületet adtak az arany árfolyamának. A befektetők figyelme most különösen a Fed tisztviselőinek nyilatkozataira összpontosul a héten.

A nemesfém iránti kereslet növekedése jól mutatja, hogy bizonytalan gazdasági környezetben a befektetők továbbra is az aranyban látják a biztonságos menedéket vagyonuk megőrzésére.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #megtakarítás #dollár #kamatcsökkentés #befektetők #aranyár #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:34
21:00
20:33
20:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 6. 17:06
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 6. 12:48
Magyar Péter: Szólaljon meg a MÚOSZ az Index dezinformációs kampánya miatt!
A Tisza Párt elnöke a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) megszólalását várja az Index egy...
Holdblog  |  2025. október 6. 09:23
A csúcs az új mélypont 
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a h...
Bankmonitor  |  2025. október 6. 08:58
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja,...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
2025. október 6.
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
4 hete
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
4
2 hónapja
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
5
2 hete
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 18:58
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 18:00
Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ!
Agrárszektor  |  2025. október 6. 20:28
Itt az igazság: már a trappista sajt sem lesz ugyanaz, mint régen