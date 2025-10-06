Az Otthon Start Program nemcsak első lakás vásárlására, hanem befektetési célú ingatlanszerzésre is kiváló lehetőséget nyújt.
Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!
Az arany árfolyama történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros unciánkénti szintet. A befektetők ismét a nemesfémben keresnek menedéket az amerikai kormányzati leállás és a várható kamatcsökkentések fényében.
A nemesfém jegyzése újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor hétfőn az arany unciánkénti ára először a történelemben 3900 dollár fölé emelkedett. A rekordszintű árfolyam-növekedés mögött több tényező együttes hatása áll - számolt be a Portfolio.
Az elhúzódó amerikai kormányzati leállás bizonytalansága és a közelgő kamatcsökkentésekkel kapcsolatos piaci várakozások új lendületet adtak az arany árfolyamának. A befektetők figyelme most különösen a Fed tisztviselőinek nyilatkozataira összpontosul a héten.
A nemesfém iránti kereslet növekedése jól mutatja, hogy bizonytalan gazdasági környezetben a befektetők továbbra is az aranyban látják a biztonságos menedéket vagyonuk megőrzésére.
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...
A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat.
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból.
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát