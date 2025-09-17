A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Komoly biztonsági szigorítást vezet be az OTP: minden ügyfelet érint, erre kell készülni
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen. A részleteket egy sajtótájékoztató keretében mutatták be, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Az esemény vendégeként Vujity Tvrtko író, újságíró, televíziós riporter valós eseteken keresztül világított rá a probléma súlyosságára, míg Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója gyakorlati tanácsokat adott arra, hogyan ismerhetők fel a gyanús jelek, és hogyan védhetjük meg szeretteinket.
Napjainkban egyre frissebb módszerekkel próbálják csalók átverni a felhasználükat, azonban az OTP folyamatosan nyomon van, hogy az elkövetőket kézre kerítse. A leggyakoribb módszer az átutalásos átverések esete.
Sonjic László szerint a top 3 kategóriába tartozik a telefonos csalás, amikor rendőrség és/vagy egy banki alkalmazott nevében kérnek utalást és verik át a felhasználókat, vagy más esetben CVC-kódot, vagy bankkártya adatokat kérnek ki. A második a befektetési csalás, amikor egy ajánlattal átverik a vétlen felhasználót, hogy kicsalják a bankszámla adatait, annak érdekében, hogy elemeljék a vagyonát. A harmadik legnagyobb elkövetési módszer, a „romantikus csalással” származó visszaélések okozzák.
Sonjic szerint az MNB adatai szerint 30 milliárd forint értékben loptak el banki adatokat, mintegy 15-20 ezer esetben, a kísérletek száma ennek a négyszerese is lehet. Hozzátette, hogy az elkövetők pontosan azt használják, hogy a pénzügyi tudatosság még mindig nem olyan erős Magyarországon. Drasztikusan emelkedik azon esetek száma, amikor az elkövetők rábírják, rákényszerítik manipulációval, hogy becsapják az ügyfeleket. Sonjic László szerint bárki érintett lehet, aki az online térben vásárol, vagy a közösségi média platformokon is megfordul.
Kiemelte, hogy az OTP Bank hamarosan egy kampányt is indít azzal kapcsolatban, hogy felhívja a különböző csalásokra a figyelmet.
Új funkció a csalások szűrésére
Az OTP Bank egy új biztonsági megoldással reagál az átutalásos csalások terjedésére: bevezette az Utalásőr funkciót.
A bank szakértője kiemelte: a csalók egyre ritkábban lopnak adatokat, helyette sokkal gyakoribb, hogy magát az ügyfelet tévesztik meg, és veszik rá a pénz átutalására. „A humán faktor döntő jelentőségű – az elkövetők pontosan ezt használják ki” – hangsúlyozta.
Az Utalásőr lényege, hogy az ügyfél kijelölhet egy második jóváhagyó személyt – például egy rokont, barátot vagy közeli ismerőst. Az alkalmazásban beállítható egy magasabb összegű limit, amely felett a tranzakció csak akkor teljesül, ha a másodlagos jóváhagyó is jóváhagyja 24 órán belül. Így, ha valaki csalási helyzetbe kerülne, egy külső fél is látja az utalást, és időben közbe tud lépni.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A funkció beállítása az OTP mobilbankon keresztül történik, ugyanakkor feltétel, hogy mind az ügyfél, mind a másodlagos jóváhagyó rendelkezzen OTP-s számlával és mobilbanki hozzáféréssel. Fontos, hogy a jogosultság nem a számlához, hanem kifejezetten a kijelölt személyhez kötődik.
A biztonságot növeli, hogy a beállított limitet vagy a másodlagos jóváhagyót már csak bankfiókban lehet módosítani vagy kikapcsolni, tehát a csalók nem tudják egyszerűen kiiktatni a védelmi rendszert. Az OTP emellett folyamatosan fejleszti a szolgáltatást, hogy az új csalási trükkökkel szemben is hatékony maradjon.
Vujity Tvrtko egy személyes történetet is elmesélt, hogy két alkalommal is visszaéltek a nevével, ahol egy ajánlattal igyekeztek becsapni másikat. Mesélt az afrikai romantikus csalásokról is, állítása szerin a csalók rendkívül profin dolgoznak: részletes dossziékat, hamis dokumentumokat készítenek, és személyre szabott módszerekkel cserkészik be áldozataikat. Mint hangsúlyozta, nemcsak idősek esnek áldozatul ennek a fajta csalásnak, és sokszor egészen irreális történetekkel próbálják elhitetni a lehetetlent: előkerül kameruni olaj, ghánai sportengedély, afrikai gyémántbánya vagy éppen egy papagáj egy kameruni kalitkában.
Tvrtko példaként említett egy magyar férfit is, aki 43 alkalommal utalt pénzt abban a reményben, hogy végre megérkezik az örökölt nyeremény. Mint mondta, az áldozatok között vannak hiszékenyek, segíteni vágyók és kapzsik is. „Nincs sem hercegnő, sem gyémántbánya, sem milliós nyeremény, sem olcsó kameruni olaj” – szögezte le Tvrtko. Hozzátette, hogy bármikor bárki csalás áldozata lehet, akár egy diplomás mérnök ember is csapdába kerülhet.
