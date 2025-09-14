A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerencsés hetet tudhat a háta mögött a magyar tőzsde: akik ebbe tették a pénzt jól jártak
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.
A részvénypiac forgalma a héten 81,41 milliárd forint volt az előző héten elért 52,76 milliárd forint után, a vezető részvények gyengültek. A BUX a héten vegyesen mozgott: hétfőn, kedden és szerdán esett, csütörtökön a pozitív befektetői hangulatban az európai tőzsdékkel együtt emelkedett, pénteken viszont az OTP és a Mol esése miatt végül ismét esett.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában közölte, erős pénzügyi teljesítményt mutat a BÉT első féléves jelentése. A vállalat nettó eredménye 2,67 milliárd forint volt, amely tartalmazza a KELER Csoport BÉT-re eső 2,025 milliárd forintos eredményét is. Az EBITDA 879 millió forintra nőtt, ami 31 százalékos növekedés az előző évhez képest. A bevételek 2,208 milliárd forintot értek el, 20 százalékos növekedéssel. A BÉT kereskedési bevételei 853 millió forintra ugrottak (51 százalékos növekedés), míg a kibocsátói díjbevételek 659 millió forintot tettek ki (3 százalékos növekedés).
A héten jelentette be a 4iG, hogy a csoporthoz tartozó 4iG SDT Zrt. projektvállalata megvásárolja a Rába 74 százalékos tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig 1789 forintos vételi ajánlatot tett a részvénytulajdonosoknak. Az ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv még nem hagyta jóvá. A bejelentést követően a csütörtöki kereskedésben a 4iG árfolyama 6,02 százalékkal, a Rába árfolyama 16,14 százalékkal került feljebb - írta az Equilor.
A Mol új kőolajlelőhelyet talált Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen, az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.
A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama esett a legkisebb mértékben, 0,88 százalékkal, a papír 10 180 forinton zárt pénteken, több mint 7,64 milliárd forintos heti forgalom mellett.
A Magyar Telekom jegyzése 1,58 százalékkal gyengült, pénteken 1868 forinton zárt a papír, heti forgalma 3,17 milliárd forint volt.
A Mol 1,72 százalékkal mérséklődött a héten, a részvény 2850 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,23 milliárd forint volt.
Az OTP árfolyama 2,99 százalékkal csökkent, és 29 200 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a részvény heti forgalma meghaladta az 53,67 milliárd forintot.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9440,18 ponton zárt, 147,19 ponttal, 1,58 százalékkal magasabban az előző hetinél.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról,
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.
A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
Vége a kamatdömpingnek, beindult a harc a lakossági pénzekért! Megnéztük, hogyan próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket a bankok – és hogy ez mennyire működik.
Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli.
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
