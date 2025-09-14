2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
Worried couple looking documents with domestical bills.
Megtakarítás

Szerencsés hetet tudhat a háta mögött a magyar tőzsde: akik ebbe tették a pénzt jól jártak

MTI
2025. szeptember 14. 17:01

Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac forgalma a héten 81,41 milliárd forint volt az előző héten elért 52,76 milliárd forint után, a vezető részvények gyengültek. A BUX a héten vegyesen mozgott: hétfőn, kedden és szerdán esett, csütörtökön a pozitív befektetői hangulatban az európai tőzsdékkel együtt emelkedett, pénteken viszont az OTP és a Mol esése miatt végül ismét esett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában közölte, erős pénzügyi teljesítményt mutat a BÉT első féléves jelentése. A vállalat nettó eredménye 2,67 milliárd forint volt, amely tartalmazza a KELER Csoport BÉT-re eső 2,025 milliárd forintos eredményét is. Az EBITDA 879 millió forintra nőtt, ami 31 százalékos növekedés az előző évhez képest. A bevételek 2,208 milliárd forintot értek el, 20 százalékos növekedéssel. A BÉT kereskedési bevételei 853 millió forintra ugrottak (51 százalékos növekedés), míg a kibocsátói díjbevételek 659 millió forintot tettek ki (3 százalékos növekedés).

A héten jelentette be a 4iG, hogy a csoporthoz tartozó 4iG SDT Zrt. projektvállalata megvásárolja a Rába 74 százalékos tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig 1789 forintos vételi ajánlatot tett a részvénytulajdonosoknak. Az ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv még nem hagyta jóvá. A bejelentést követően a csütörtöki kereskedésben a 4iG árfolyama 6,02 százalékkal, a Rába árfolyama 16,14 százalékkal került feljebb - írta az Equilor.

A Mol új kőolajlelőhelyet talált Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen, az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.

A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama esett a legkisebb mértékben, 0,88 százalékkal, a papír 10 180 forinton zárt pénteken, több mint 7,64 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Magyar Telekom jegyzése 1,58 százalékkal gyengült, pénteken 1868 forinton zárt a papír, heti forgalma 3,17 milliárd forint volt.

A Mol 1,72 százalékkal mérséklődött a héten, a részvény 2850 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,23 milliárd forint volt.

Az OTP árfolyama 2,99 százalékkal csökkent, és 29 200 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a részvény heti forgalma meghaladta az 53,67 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9440,18 ponton zárt, 147,19 ponttal, 1,58 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

