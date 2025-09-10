Meglepő fordulat: a Z generáció nem a gyors meggazdagodásra hajt, hanem pénzügyi stabilitásra

Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak – derül ki az Alfa Biztosító kutatásából. A 20-30 éves fiatalok nyitottak az öngondoskodásra, ám a nyugdíjcélú megtakarítások – érhetően – még nem szerepelnek a prioritásaik között.

A stabil anyagi és jövedelmi helyzet, valamint a családi, baráti kapcsolatok adnak leginkább biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjai számára – állapította meg az Alfa Biztosító megbízásából, 200 fő megkérdezésével készült online kutatás.

A felmérés eredményei szerint a 20 és 30 év közötti fiatalok számára a megfelelő önismeret – tehát az erősségek és a gyengeségek felismerése – a legfontosabb a magabiztossághoz szükséges belső tényezők közül: ezt az elemet a válaszadók 58 százaléka említette meg az öt legfontosabb elem között. Szintén nagyon fontos a fiatalok között a kitartás, a céltudatosság (itt az említési arány 49 százalék), illetve a problémamegoldó képesség (31 százalék). A külső tényezők között az anyagi biztonságé, a jó jövedelemé az első hely 57 százalékos aránnyal, hajszállal megelőzve a jó külső megjelenést. Szintén nagyon fontos tényező a Z generáció tagjai szerint – 48 százalék feletti említési aránnyal – a megfelelő családi háttér és a pozitív visszajelzések gyűjtése is.

Aktív nyugdíjas életben gondolkodnak a fiatalok

Ahhoz, hogy pénzügyi szempontból magabiztosnak érezzék magukat, a rendszeres és jó jövedelem a legfontosabb – ezt több mint 45 százalékuk első helyre tette a megadott hét lehetőség közül. Figyelemre méltó, hogy a második helyre a rendelkezésre álló pénz hatékony beosztása került, megelőzve ezzel a saját megtakarítás meglétét is. A negyedik a szülők pénzügyi támogatása, amely a biztosítás meglétét előzte meg – utóbbi bő 7 százalék szerint a legfontosabb szempont.

A kutatás eredményei szerint a nyugdíjcélú megtakarítások még nem jelentenek elsődleges célt a Z generáció tagjainak: csak bő egytizedük nyilatkozott úgy, hogy fontos célról van szó és el is kezdte a takarékoskodást. Bő 30 százalék szerint viszont ugyan fontos ez a cél, de még nem itt van a fókusz, 28 százalék pedig azt válaszolta, hogy jó lenne már nyugdíjra előtakarékoskodni, de még nincs miből. A megkérdezettek nagyjából fele nyugalomra és anyagi biztonságra vágyik idősebb korában – itt egyébként több választ is meg lehetett adni –, 49 százalékuk töltené aktívan, akár utazással is nyugdíjas éveit, míg 27 százalékuk elsősorban a családjának szentelné magát.

A jó jövedelem mellett az egészség is fontos

A kiegyensúlyozott jövőhöz szükséges két legfontosabb dologként a legtöbben a stabil, jól fizető munkahelyet említették (77 százalék), de magas említési arányt ért el a fizikai és a mentális egészség (48 százalék), valamint a piacképes tudás (33 százalék) is. A magunkról való gondoskodáshoz a legfontosabb első lépést is a stabilabb, jobb jövedelem elérése jelenti a válaszadók többsége szerint, miközben a második helyen végző szempont – ami a szülők, barátok véleményének kikérése – már csak 15 százalék körüli eredményt hozott.

Az anyagi és egzisztenciális biztonság eléréséhez szükséges tényezők közötti, hét elemből álló rangsorban a karrierépítés végzett az élen (29 százalék), miközben a teljes életút megtervezését a fiatalok ötöde ítélte a legfontosabbnak. A családalapítás 17 százaléknál került az első helyre, de a ház, a lakás megvásárlása is sokaknál – 14 százaléknál – kiemelt jelentőségű.

A kutatás szerint a 20-30 év közötti fiatalok nagyjából háromötöde legfeljebb ötéves időtávra tervez előre, ezen belül is igen magas, 33 százalék körüli a maximum 1-2 évben gondolkodók aránya.

Ugyanakkor láthatók különbségek a biztonságérzethez szükséges jelenlegi elvárások és a középtávú célok között. Így amikor a két legfontosabb dolgot kellett megjelölni, amit öt éven belül el szeretne érni a válaszadó, a pénzügyi stabilitás 58 százalékos említési arányt szerzett, de 40 százaléknyian a saját otthon megteremtését is megjelölték. Arra a kérdésre viszont, hogy most mi ad leginkább biztonságérzetet, a válaszadók bő 40 százaléka a baráti, családi kapcsolatait jelölte meg, miközben a megtakarításokat és a stabil munkahelyet csak 14, illetve 13 százalék.

Online kötnek utasbiztosítást és árérzékenyek a fiatalok

A válaszadók fele szokott rendszeresen – akár szórakozási, akár pihenési céllal – külföldre utazni. A rendszeresen külföldre utazók 62 százaléka mindig köt utasbiztosítást, 46 százalékuk ezt online csatornán keresztül teszi. A válaszadók ötöde viszont csak különleges esetekben biztosítja magát, 18 százalékuk pedig soha nem él ezzel a lehetőséggel. Az utasbiztosítási konstrukciók közül a válaszadók legnagyobb hányada – 26 százaléka – egyértelműen az ár alapján választ, míg 18 százalék a jól bevált, megszokott biztosítóját keresi. 9 százaléknak viszont a gyorsaság a fő szempont, vagyis ők a legegyszerűbben, online elérhető termék mellett döntenek.

Fenntarthatósági szempontok a biztosítóválasztásban

Azt, hogy a biztosító értékrendje összhangban legyen a sajátjával, csak 13 százalék gondolja kiemelten fontosnak, de 26,5 százalék mondta azt, hogy több, hasonló ajánlat esetén az olyan értékek, mint a környezettudatosság vagy a társadalmi felelősségvállalás választási szempont is lehet. Nem meglepő módon a fiatalok többsége a biztosításoknál is a digitális csatornákat preferálja: 52 százalékuk. ha teheti, kizárólag online intézi ügyeit.

A fesztiváloknál is fő a biztonság

A Z generáció tagjai a különböző fesztiválokon való részvételre is tudatosan igyekeznek készülni. A megkérdezettek 57 százaléka rendszeresen jár fesztiválokra – ezen belül is a nagy többség könnyűzenei tematikájú eseményekre. A kutatás szerint a rendszeresen fesztiválra járók 42 százaléka eltervezi, hogy pontosan hová, mennyi időre megy egy adott évben, közel a harmaduk a szállásáról is jó előre igyekszik gondoskodni, 27 százalékuk pedig azt is alaposan feltérképezi, hogy milyen társaságra számíthat egy adott rendezvényen.

Emellett a Z generáció tagjai a fesztiválok alatt is igyekeznek gondoskodni a biztonságukról: barátokkal érkeznek, akikre támaszkodni lehet baj esetén, feltérképezik az elsősegélynyújtó helyeket, a kijáratokat, és persze figyelnek arra, hogy folyamatosan elérhetők legyenek. A fesztiválok és a biztonság kérdését dolgozta fel az Alfa Biztosító is egy kisfilmben a Sziget Fesztivál idején: ebben Fodor Zsóka az unokájáért aggódó nagymama szerepében kérdezte a fiatalokat, hogy a fesztiválon hogyan gondoskodnak a biztonságukról.