Így spórol rengeteg magyar hatalmas pénzeket: kimozdulniuk sem kell, csak a telefonjukat pörgetik

A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli. A Yettel és a legnagyobb magyar diákkedvezmény-platform, a Diverzum közösen térképezte fel a mai 14-26 évesek mobilhasználati és vásárlási szokásait. A tanévkezdéshez időzítve pedig most közös ajánlattal is megszólítják az aktív diák vagy hallgatói státusszal rendelkező fiatalokat.

A Z generáció számára a mobiltelefon egyszerre jelenti a világra nyíló ablakot, a kapcsolattartás eszközét és a mindennapi élet szervezésének központját. A Yettel tavaly évvégi felmérése[1] szerint a 16–24 évesek 86%-a használ közösségi médiát, és átlagosan napi közel három és fél órát töltenek a különböző platformokon. A TikTok népszerűsége töretlen, a platform a használói körében napi 210 perc átlagos használati idővel rekordernek számít, de a Facebook és az Instagram továbbra is meghatározó a legkedveltebb közösségi platformok rangsorában.

Bár a közösségi média dominanciája vitathatatlan, a klasszikus kommunikációs csatornák sem tűntek el a Z generáció életéből: a 16–26 éves felhasználók[2] több mint negyede (27%) legalább napi 1-2 hívást kezdeményez, de közel ötödük akár 3-5 alkalommal is kézbe veszi mobiltelefonját hívásindítás céljából. Az SMS-ek is fontos szerepet játszanak a fiatalok kapcsolattartásában, hiszen közel azonos arányban (52%) használják az online chatelésre alkalmas platformokkal (56%) összehasonlítva.

Spórolva költenek a magyar diákok

A több mint 200 ezer aktív diákstátuszú felhasználóval rendelkező Gen Z hűségplatform, a Diverzum becslései szerint a 14-26 év közti magyar diákok idén összesen közel 9 milliárd forintot költenek majd különböző kedvezményes kuponok felhasználásával. A platformot a legnagyobb arányban (42%) és legaktívabban a 18-21 évesek használják.

A Diverzum elmúlt egy évének számai szerint a legnépszerűbb kategória jelenleg toronymagasan a napi bevásárlás, ahol egy átlagos diák közel 350 ezer forintot hagyott az elmúlt évben. A Z generációs aktív diákok és hallgatók számára fontos az egészségtudatos életmód is, hisz a bevásárlás után táplálékkiegészítőkre költenek a legtöbbet (217 ezer forintot), míg harmadik helyen az utazás és a közlekedés kategória emelkedik ki, ahol átlagosan 197 ezer forintot költöttek az elmúlt 12 hónapban. Az elektronikai termékekre nagyjából 170 ezer forint jut diákonként, míg a szolgáltatásokra szánt összeg is jelentős: közel 84 ezer forint, vagyis a Z generáció életmódjának szerves része a különféle előfizetések és digitális megoldások használata.

Nem meglepő, hogy a Diverzum platformján a legnagyobb lendületet a szeptember hozza; ilyenkor a fiatalok nemcsak visszatérnek a megszokott hétköznapokba, hanem új lendülettel keresik a számukra hasznos kedvezményeket is. A könyvek kategóriában például 73%-kal több kuponaktiválás történik ilyenkor, mint a nyári hónapokban. A technológia iránti érdeklődés szintén a tanévkezdéssel ugrik meg, amikor az elektronikai termékekkel kapcsolatos kedvezmények iránti kereslet akár a duplájára is nő a nyárhoz képest.

A vásárlások napszak szerinti bontása is jól mutatja a Z generáció életmódját: a legtöbb kedvezményaktiválás este, 20 óra körül történik, az utazás és közlekedés kategória pedig pénteken és szombaton pörög a legjobban, amikor a szabadidős programok és bulik dominálnak.

Komplex élmény a tanévkezdéshez

A szeptemberi tanévkezdéshez időzítve idén a Yettel és a Diverzum először indít közös kampányt. Az együttműködés célja, hogy a fiatalok ne csupán egy-egy kedvezményt kapjanak, hanem egy komplex élményhez juthassanak: a mobil- és otthoni internet-szolgáltatásokhoz olyan platformon keresztül juthatnak hozzá, amelyet valóban használnak, és amelynek közössége is hozzájuk szól.

A promóció keretében a diákok élhetnek az akár kétezer forintos havidíjkedvezménnyel[3], valamint a Yettel most minden új Yettel Start, Yettel Prime, Yettel Prime Simple Net és Yettel Prime Plus előfizetésre hat hónapig korlátlan beszélgetést biztosít belföldön és az EU-ban, kiegészítő díj nélkül; a két ajánlat a diákoknak szeptember 1. és október 7. között össze is vonható.