2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2024. november 11: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiaalkalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Megtakarítás

Így spórol rengeteg magyar hatalmas pénzeket: kimozdulniuk sem kell, csak a telefonjukat pörgetik

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 15:33

A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli. A Yettel és a legnagyobb magyar diákkedvezmény-platform, a Diverzum közösen térképezte fel a mai 14-26 évesek mobilhasználati és vásárlási szokásait. A tanévkezdéshez időzítve pedig most közös ajánlattal is megszólítják az aktív diák vagy hallgatói státusszal rendelkező fiatalokat.

A Z generáció számára a mobiltelefon egyszerre jelenti a világra nyíló ablakot, a kapcsolattartás eszközét és a mindennapi élet szervezésének központját. A Yettel tavaly évvégi felmérése[1] szerint a 16–24 évesek 86%-a használ közösségi médiát, és átlagosan napi közel három és fél órát töltenek a különböző platformokon. A TikTok népszerűsége töretlen, a platform a használói körében napi 210 perc átlagos használati idővel rekordernek számít, de a Facebook és az Instagram továbbra is meghatározó a legkedveltebb közösségi platformok rangsorában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a közösségi média dominanciája vitathatatlan, a klasszikus kommunikációs csatornák sem tűntek el a Z generáció életéből: a 16–26 éves felhasználók[2] több mint negyede (27%) legalább napi 1-2 hívást kezdeményez, de közel ötödük akár 3-5 alkalommal is kézbe veszi mobiltelefonját hívásindítás céljából. Az SMS-ek is fontos szerepet játszanak a fiatalok kapcsolattartásában, hiszen közel azonos arányban (52%) használják az online chatelésre alkalmas platformokkal (56%) összehasonlítva.

Spórolva költenek a magyar diákok

A több mint 200 ezer aktív diákstátuszú felhasználóval rendelkező Gen Z hűségplatform, a Diverzum becslései szerint a 14-26 év közti magyar diákok idén összesen közel 9 milliárd forintot költenek majd különböző kedvezményes kuponok felhasználásával. A platformot a legnagyobb arányban (42%) és legaktívabban a 18-21 évesek használják.

A Diverzum elmúlt egy évének számai szerint a legnépszerűbb kategória jelenleg toronymagasan a napi bevásárlás, ahol egy átlagos diák közel 350 ezer forintot hagyott az elmúlt évben. A Z generációs aktív diákok és hallgatók számára fontos az egészségtudatos életmód is, hisz a bevásárlás után táplálékkiegészítőkre költenek a legtöbbet (217 ezer forintot), míg harmadik helyen az utazás és a közlekedés kategória emelkedik ki, ahol átlagosan 197 ezer forintot költöttek az elmúlt 12 hónapban. Az elektronikai termékekre nagyjából 170 ezer forint jut diákonként, míg a szolgáltatásokra szánt összeg is jelentős: közel 84 ezer forint, vagyis a Z generáció életmódjának szerves része a különféle előfizetések és digitális megoldások használata.

Ennyit kaszálnak a magyar sztárinfluenszerek a TikTok-on, YouTube-on 2024-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Ennyit kaszálnak a magyar sztárinfluenszerek a TikTok-on, YouTube-on 2024-ben
A valóságban számos olyan faktor van, ami befolyásolhatja, hogy mekkora bevételre tesz szert valaki.

Nem meglepő, hogy a Diverzum platformján a legnagyobb lendületet a szeptember hozza; ilyenkor a fiatalok nemcsak visszatérnek a megszokott hétköznapokba, hanem új lendülettel keresik a számukra hasznos kedvezményeket is. A könyvek kategóriában például 73%-kal több kuponaktiválás történik ilyenkor, mint a nyári hónapokban. A technológia iránti érdeklődés szintén a tanévkezdéssel ugrik meg, amikor az elektronikai termékekkel kapcsolatos kedvezmények iránti kereslet akár a duplájára is nő a nyárhoz képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vásárlások napszak szerinti bontása is jól mutatja a Z generáció életmódját: a legtöbb kedvezményaktiválás este, 20 óra körül történik, az utazás és közlekedés kategória pedig pénteken és szombaton pörög a legjobban, amikor a szabadidős programok és bulik dominálnak.

Komplex élmény a tanévkezdéshez

A szeptemberi tanévkezdéshez időzítve idén a Yettel és a Diverzum először indít közös kampányt. Az együttműködés célja, hogy a fiatalok ne csupán egy-egy kedvezményt kapjanak, hanem egy komplex élményhez juthassanak: a mobil- és otthoni internet-szolgáltatásokhoz olyan platformon keresztül juthatnak hozzá, amelyet valóban használnak, és amelynek közössége is hozzájuk szól.

A promóció keretében a diákok élhetnek az akár kétezer forintos havidíjkedvezménnyel[3], valamint a Yettel most minden új Yettel Start, Yettel Prime, Yettel Prime Simple Net és Yettel Prime Plus előfizetésre hat hónapig korlátlan beszélgetést biztosít belföldön és az EU-ban, kiegészítő díj nélkül; a két ajánlat a diákoknak szeptember 1. és október 7. között össze is vonható.
Címlapkép: Getty Images
#okostelefon #tech #spórolás #megtakarítás #telefon #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:33
15:23
15:15
14:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 2. 16:45
Bod Péter Ákos: az árrésstop hosszabb távon még emelheti is az árszintet  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 3. 14:25
Nem jött be a cenzúrakísérlet, pert vesztett az RTL a Media1 ellen
Elbukta az RTL Magyarország a Media1 elleni sajtópert. A Budapest Környéki Törvényszék kedden kihird...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 3. 09:54
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 16:57
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A ban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
1 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
1 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
5
1 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 13:02
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 12:04
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 14:31
Olyan hőség jön, amilyen rég volt Magyarországon: fullasztóan meleg lesz