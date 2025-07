Komoly pénzosztás indulhat ősszel: 15 milliós felújítási támogatást is kaphatnak a magyar családok

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 15 millió forintos lakásfelújítási program bevezetését javasolja a kormánynak, amely kedvezményes kamatozású hitellel segítené a felújítókat, és várhatóan szeptemberben indulhat - írja a Népszava.

A KSH által közölt, ellentmondásos építőipari adatok fényében a lakásfelújítások ösztönzése jelenthet kitörési pontot az ágazat számára. Bár hivatalos döntés még nem született, a kormány és a miniszterelnök is utalt már a lehetőségre egy júliusi kormányülés alkalmával - számolt be a lap.

Az ÉVOSZ javaslata szerint a jelenlegi piaci körülmények között egy 15 millió forintos lakásfelújítási program lenne indokolt. A koncepció szerint ebből 10 millió forint kedvezményes kamatozású kölcsön formájában válna elérhetővé, amelyet - az Otthon Start programhoz hasonlóan - családi állapottól, gyermekvállalástól és életkortól függetlenül igényelhetnének a felújítók.

A hitelfelvételnél egyedül a jövedelem nagysága jelentene korlátot, de az ÉVOSZ ezen a téren is enyhítést javasol: a havi törlesztőrészlet a jövedelem 50 százalékáig terjedhetne, kiemelkedő jövedelem esetén pedig akár 60 százalékig is. Koji László, az ÉVOSZ elnöke kiemelte: "A komplexitás jegyében fontos elem maradna a kombinálhatóság, hogy a többi állami támogatás és kedvezmény is bevonható legyen a lakásfelújítók lehetőségeinek maximalizálása érdekében."

A szakmai szervezet korábbi javaslatait általában kedvezően fogadta a kormányzat, így valószínűsíthető, hogy a 15 milliós felújítási csomagterv is támogatásra talál. A Covid-járvány idején bevezetett, rendkívül népszerű lakásfelújítási program (3 millió forintos önerő mellé 3 millió forintos állami támogatás) után bevezetett vidéki és energetikai fókuszú programok a túlzott bürokrácia és bonyolult pályázati rendszer miatt kevésbé bizonyultak sikeresnek.

Bár a SZÉP-kártya keret és az önkéntes nyugdíjmegtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetősége is megnyílt idén, ezek együttesen sem hozták meg a várt élénkülést a lakáspiacon. Konkrét bejelentés az új felújítási programról még nem történt, de a források szerint a kormány eltökélt a szeptemberi indítás mellett, mind az első lakást vásárlók, mind a felújítást tervezők támogatása esetében.

A legfrissebb információk szerint az új, 3 százalékos kamatozású hitel csak meghatározott ideig lesz igényelhető. Újdonság az is, hogy figyelembe veszik, ha a kérelmező már rendelkezik ingatlannal, de az nem megfelelő méretű vagy nem lakhatási célokat szolgál. A legfeljebb 50 millió forintos hitel igénylésénél ezt a szempontot is mérlegelik majd.