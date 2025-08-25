2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Bécs, Ausztria - 2022. október 16.: Az Erste Group Bank AG székhelye a bécsi Belvedere negyedben, Bécs, Ausztria
Otthon

Te is ennél a banknál vezeted a számlád? Fontos változás élesedik, nehogy lemaradj!

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 15:02

Az Erste Bank teljesen kivezeti MasterCard bankkártyáit, és a következő hónapokban minden ügyfelének Visa kártyára cseréli a meglévő plasztikokat, függetlenül a számlacsomagtól.

A pénzintézet stratégiai döntést hozott, melynek értelmében a jövőben kizárólag Visa-termékeket kínál ügyfeleinek. Ez a változás érinti az összes jelenleg forgalomban lévő MasterCard bank- és hitelkártyát, amelyeket fokozatosan új Visa kártyákra cserélnek.

A kártyacsere folyamata több lépésből áll. Első lépésként az ügyfelek személyre szabott értesítést kapnak, amelyben a bank kéri a postázási címük ellenőrzését. Szükség esetén a címadatok módosíthatók a George alkalmazásban, telefonos ügyfélszolgálaton vagy személyesen a bankfiókokban.

Az új Visa kártyákat postai úton kézbesítik a megadott címre. A betéti kártyák aktiválása az első, PIN-kóddal történő vásárlással vagy Erste ATM-ben végzett tranzakcióval lehetséges. A hitelkártyákat kizárólag vásárlással lehet aktiválni.

Fontos tudnivaló, hogy a PIN-kód nem változik a csere során, és a régi MasterCard az új kártya aktiválásakor automatikusan érvényét veszti. Az online és érintéses fizetési funkciók csak az aktiválást követően válnak elérhetővé, ahogyan a digitális pénztárcákba (Google Pay, Apple Pay) történő regisztráció is csak ezután lehetséges.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendszeres, kártyával történő előfizetések esetében (például Netflix vagy Spotify) az ügyfeleknek maguknak kell frissíteniük a kártyaadatokat a szolgáltatóknál. A csere minden ügyfélre vonatkozik, függetlenül a jelenlegi kártya lejárati idejétől.

Bár a bank hosszabb határidőt biztosít az aktiválásra, a határidő elmulasztása esetén a régi MasterCard kártyákat központilag letiltják. Az Erste tájékoztatása szerint a kártyacsere az ügyfelek számára teljesen díjmentes, azonban némi adminisztrációval jár.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #mastercard #bankkártya #visa #erste bank #bankszáma

