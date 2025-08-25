Te is ennél a banknál vezeted a számlád? Fontos változás élesedik, nehogy lemaradj!

A KSH adatai szerint júliusban a lakossági gázfogyasztás 12,2 százaléka esett a magasabb árkategóriába.
Az Erste Bank teljesen kivezeti MasterCard bankkártyáit, és a következő hónapokban minden ügyfelének Visa kártyára cseréli a meglévő plasztikokat, függetlenül a számlacsomagtól.
A pénzintézet stratégiai döntést hozott, melynek értelmében a jövőben kizárólag Visa-termékeket kínál ügyfeleinek. Ez a változás érinti az összes jelenleg forgalomban lévő MasterCard bank- és hitelkártyát, amelyeket fokozatosan új Visa kártyákra cserélnek.
A kártyacsere folyamata több lépésből áll. Első lépésként az ügyfelek személyre szabott értesítést kapnak, amelyben a bank kéri a postázási címük ellenőrzését. Szükség esetén a címadatok módosíthatók a George alkalmazásban, telefonos ügyfélszolgálaton vagy személyesen a bankfiókokban.
Az új Visa kártyákat postai úton kézbesítik a megadott címre. A betéti kártyák aktiválása az első, PIN-kóddal történő vásárlással vagy Erste ATM-ben végzett tranzakcióval lehetséges. A hitelkártyákat kizárólag vásárlással lehet aktiválni.
Fontos tudnivaló, hogy a PIN-kód nem változik a csere során, és a régi MasterCard az új kártya aktiválásakor automatikusan érvényét veszti. Az online és érintéses fizetési funkciók csak az aktiválást követően válnak elérhetővé, ahogyan a digitális pénztárcákba (Google Pay, Apple Pay) történő regisztráció is csak ezután lehetséges.
A rendszeres, kártyával történő előfizetések esetében (például Netflix vagy Spotify) az ügyfeleknek maguknak kell frissíteniük a kártyaadatokat a szolgáltatóknál. A csere minden ügyfélre vonatkozik, függetlenül a jelenlegi kártya lejárati idejétől.
Bár a bank hosszabb határidőt biztosít az aktiválásra, a határidő elmulasztása esetén a régi MasterCard kártyákat központilag letiltják. Az Erste tájékoztatása szerint a kártyacsere az ügyfelek számára teljesen díjmentes, azonban némi adminisztrációval jár.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.
A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el.
A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?
A szakértők között sem volt egyetértés a tekintetben, hogy az Otthon Start Program áremelkedést, vagy árcsökkenést fog-e hozni.
Pénteken még többfelé lehet eső, majd szombattól visszatér a napos-gomolyfelhős idő élénk, olykor erős széllel és 20-25 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől.
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.
2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.
Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami kiváló alkalmat teremt az otthoni kenyérsütés kipróbálására.
Július 3-án e-mailben értesítette ügyfeleit a Revolut, hogy a személyes szerződési feltételek módosításokon mennek át, szeptemberben pedig hivatalosan is élesítik azokat.
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra.
Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban.
