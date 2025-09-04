2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Megtakarítás
Megtakarítás

Nem várt eredmények a magyar tőzsdén: nagyot kaszáltak ma a befektetők

MTI
2025. szeptember 4. 19:21

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 15,2 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, kifejezetten jó hangulatban zajlott a kereskedés a BÉT-en, ahol átlagon felüli forgalom mellett, a nemzetközi piacokhoz képest felülteljesített a BUX. A forgalom döntő része - a megszokott módon - az OTP-hez köthető, amelynek árfolyama a legnagyobb mértékben emelkedett a vezető részvények közül.

Az elemző szerint a BÉT-en tapasztalt jó hangulat azzal magyarázható, hogy a csütörtöki Közgazdász-vándorgyűlésen megszólalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is, akik beszédeikben a stabilitásra fókuszáltak.

A Mol 36 forinttal, 1,25 százalékkal 2924 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 530 forinttal, 1,76 százalékkal 30 630 forintra nőtt, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,95 százalékkal 1910 forintra emelkedett, forgalma 410,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,97 százalékkal 10 430 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9226,60 ponton zárt csütörtökön, ez 29,02 pontos, 0,32 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
