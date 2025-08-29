Nagyon ráfizetett az, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1197,36 pontos, 1,15 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint pénteken is a nemzetközi hangulat határozta meg a kereskedést.
A befektetők nem túl bizakodók, a tőzsdeindexek ennek megfelelően Európa-szerte csökkennek, az óvatos profitrealizálás vált jellemzővé - mondta Szemán Péter.
Ezzel magyarázta a BUX esését is. Lényeges kibocsátói hírek nem befolyásolták a BÉT árfolyamait, a visszafogott várakozások miatt a forgalom is az átlag körül maradt - tette hozzá.
- A MOL 36 forinttal, 1,22 százalékkal 2914 forintra csökkent 970,3 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal 29 530 forintra esett, forgalmuk 10,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,84 százalékkal 1924 forintra gyengült, forgalma 419,6 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,1 százalékkal 10 270 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9272,63 ponton zárt pénteken, ez 24,61 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
A magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Az Eurostat felmérése szerint a magyarok saját pénzügyi helyzetüket az EU-ban az ötödik legrosszabbnak értékelik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.
A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.