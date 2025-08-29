2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Nagyon ráfizetett az, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 18:33

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1197,36 pontos, 1,15 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint pénteken is a nemzetközi hangulat határozta meg a kereskedést.

A befektetők nem túl bizakodók, a tőzsdeindexek ennek megfelelően Európa-szerte csökkennek, az óvatos profitrealizálás vált jellemzővé - mondta Szemán Péter.

Ezzel magyarázta a BUX esését is. Lényeges kibocsátói hírek nem befolyásolták a BÉT árfolyamait, a visszafogott várakozások miatt a forgalom is az átlag körül maradt - tette hozzá.

  • A MOL 36 forinttal, 1,22 százalékkal 2914 forintra csökkent 970,3 millió forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal 29 530 forintra esett, forgalmuk 10,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,84 százalékkal 1924 forintra gyengült, forgalma 419,6 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,1 százalékkal 10 270 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9272,63 ponton zárt pénteken, ez 24,61 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
