Nagyon ráfizetett az, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1197,36 pontos, 1,15 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint pénteken is a nemzetközi hangulat határozta meg a kereskedést.

A befektetők nem túl bizakodók, a tőzsdeindexek ennek megfelelően Európa-szerte csökkennek, az óvatos profitrealizálás vált jellemzővé - mondta Szemán Péter.

Ezzel magyarázta a BUX esését is. Lényeges kibocsátói hírek nem befolyásolták a BÉT árfolyamait, a visszafogott várakozások miatt a forgalom is az átlag körül maradt - tette hozzá.