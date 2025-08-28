2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Üres pénztárca egy érmével
Megtakarítás

Lesújtó adatok érkeztek a magyarok anyagi helyzetéről: egyre többen csúsznak le 2025-ben

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 17:02

A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből, tízből egy válaszadó pedig adósságok árnyékában él – derül ki egy új felmérésből. 

Miközben egyre többen kerülnek anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe, a pénzügyi tájékozottság szintje is romló tendenciát mutat, különösen a társadalmilag sérülékeny csoportok körében – mutat rá az Ipsos által, a Provident megbízásából készített reprezentatív kutatás.

Továbbra is mindössze 8%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, kényelmesen kijönnek a jövedelmükből, és képesek a fizetésük legalább egyharmadát megtakarítási célokra fordítani – derül ki a Provident magyar lakosság pénzügyi helyzetét vizsgáló Barométer felméréséből. Míg áprilisban a megkérdezettek 38%-a vélte úgy, hogy tudatos pénzkezelés mellett van esélyük minimális megtakarításra (legfeljebb a fizetésük 20%-áig), ez az arány néhány hónap alatt 33%-ra esett.

Ezzel párhuzamosan emelkedett azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek hónap végére rendszerint kifogynak a pénzből: a korábbi 41% helyett már a válaszadók 48%-a küszködik azzal az állandó szorongással, hogy nincs lehetősége a takarékoskodásra, és fizetéstől fizetésig él. Az Ipsos Zrt. által végzett reprezentatív kutatásból mindemellett az is kiderül, hogy a 18 év feletti lakosság számottevő arányban küzd az adósság terhével: a válaszadók 11%-a nyilatkozott úgy júliusban, hogy a megélhetéshez kölcsönhöz kell folyamodnia.

A megtakarítási képesség negatív tendenciája mellett a pénzügyi tudatosság és tájékozottság kérdése továbbra is komoly kihívás Magyarországon: átlagosan 24%-ról 28%-ra nőtt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik egyáltalán nem tájékozódnak anyagi kérdésekben.

A kistelepüléseken élők és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében a 40%-ot is megközelíti azok száma, akik napjaink megváltozott gazdasági helyzetében sem érzik szükségesnek, hogy pénzügyeikkel tudatosabban foglalkozzanak. Mindez hosszú távon még tovább mélyítheti a társadalmi egyenlőtlenségeket és növelheti ezen csoportok egzisztenciális kiszolgáltatottságát. Azok számára, akik tájékozódnak pénzügyi kérdésekben, továbbra is a személyes kapcsolatrendszer az információszerzés elsődleges forrása: a válaszadó 35%-a családtagokhoz és barátokhoz fordul tanácsért.

A megtakarítási képesség romlása és a pénzügyi tájékozottság hiánya együtt minden háztartás számára komoly kockázatot jelent, különösen fokozódó anyagi nyomás idején, aminek az eredménye leszakadás és hosszú távú anyagi bizonytalanság lehet

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– mondta Pálfalvi Márta, a Provident Pénzügyi Zrt. kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója.

A válaszadók 33%-a nyilatkozott úgy, hogy a várható hozam alapján választ szolgáltatást, és ugyanekkora százalékban számít döntőnek a megtakarítási termék rugalmassága is, vagyis hogy hozzájuthatnak-e bármikor a pénzükhöz. Az öngondoskodási formák közül továbbra is a biztosítások a legnépszerűbbek, miközben csökken az adókedvezménnyel járó megoldások vonzereje: az adóvisszatérítés egyre kevésbé számít fontos szempontnak egy pénzügyi döntéshozatal során.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #provident #magyarország #pénzügyek #pénzügy #magyar #lakosság #pénzügyi tudatosság #félretett pénz

