Erősödnek a vezető magyar részvények: egy kivétellel

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 19:26

Csökkenő forgalomban növekedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX-index 366,55 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 105 513,1 ponton zárta a négy munkanapos kereskedési hetet.

A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek. Hétfőn a BUX-index 105 519,51 ponton, kedden 106 542,74 ponton, mindkét napon történelmi csúcson zárt. A szerdai ünnepnapot követően csütörtökön már profitrealizálása jellemezte a kereskedést, BUX 106,091,94 ponton fejeztet be a kereskedést. Pénteken oldalazott a BUX, végül kisebb csökkenéssel zárt, az indexet döntően az OTP emelkedése húzta.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában a megjelent vállalati hírek közül kiemelte, hogy javuló hatékonyság mellett 20 százalék felett bővült az AutoWallis árbevétele az első fél évben, a társaság EBITDA-ja 8,1 milliárd forint volt, így az első negyedév 31 százalékos elmaradásához képest az előző év azonos időszakától 10 százalékra csökkent a különbség. Erős félévet zárt az Állami Nyomda is. A konszolidált nettó árbevétel 38,7 milliárd forintra emelkedett, amely 11 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

  • A héten a Magyar Telekom árfolyama 2,4 százalékkal emelkedett, a részvény pénteken 1964 forinton zárt, heti forgalma meghaladta az 2,5 milliárd forintot.
  • Az OTP árfolyama a héten 0,16 százalékkal emelkedett, a banki papír pénteken 30 720 forinton fejezte bejezte be a kereskedést, heti forgalma 28,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter árfolyama 1,71 százalékot erősödött a héten, a részvény 10 690 forinton zárta a hetet, a heti forgalma pedig mintegy 7,4 milliár forint volt.
  • A Mol árfolyama a héten 0,87 százalékkal csökkent, az olajipari részvény árfolyama 2950 forint volt pénteken, heti forgalma 6,9 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9232,54 ponton zárt, 51,34 ponttal, 0,55 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
