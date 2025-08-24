A Pénzcentrum 2025. augusztus 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősödnek a vezető magyar részvények: egy kivétellel
Csökkenő forgalomban növekedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX-index 366,55 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 105 513,1 ponton zárta a négy munkanapos kereskedési hetet.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek. Hétfőn a BUX-index 105 519,51 ponton, kedden 106 542,74 ponton, mindkét napon történelmi csúcson zárt. A szerdai ünnepnapot követően csütörtökön már profitrealizálása jellemezte a kereskedést, BUX 106,091,94 ponton fejeztet be a kereskedést. Pénteken oldalazott a BUX, végül kisebb csökkenéssel zárt, az indexet döntően az OTP emelkedése húzta.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában a megjelent vállalati hírek közül kiemelte, hogy javuló hatékonyság mellett 20 százalék felett bővült az AutoWallis árbevétele az első fél évben, a társaság EBITDA-ja 8,1 milliárd forint volt, így az első negyedév 31 százalékos elmaradásához képest az előző év azonos időszakától 10 százalékra csökkent a különbség. Erős félévet zárt az Állami Nyomda is. A konszolidált nettó árbevétel 38,7 milliárd forintra emelkedett, amely 11 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
- A héten a Magyar Telekom árfolyama 2,4 százalékkal emelkedett, a részvény pénteken 1964 forinton zárt, heti forgalma meghaladta az 2,5 milliárd forintot.
- Az OTP árfolyama a héten 0,16 százalékkal emelkedett, a banki papír pénteken 30 720 forinton fejezte bejezte be a kereskedést, heti forgalma 28,3 milliárd forintot tett ki.
- A Richter árfolyama 1,71 százalékot erősödött a héten, a részvény 10 690 forinton zárta a hetet, a heti forgalma pedig mintegy 7,4 milliár forint volt.
- A Mol árfolyama a héten 0,87 százalékkal csökkent, az olajipari részvény árfolyama 2950 forint volt pénteken, heti forgalma 6,9 milliárd forintot tett ki.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9232,54 ponton zárt, 51,34 ponttal, 0,55 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?
Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket
Az Eurostat felmérése szerint a magyarok saját pénzügyi helyzetüket az EU-ban az ötödik legrosszabbnak értékelik.
A magyar jog természetesen nem várja el, hogy a találó menjen át magánnyomozóba, bizonyos feltételek mellett lehet tulajdonos.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.
A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovalutákat szabályozza.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Hogyan lett az Nvidia a világ legértékesebb cége? Az AI hajtotta fel az árfolyamot több mint 1000%-kal! Nézd meg a sztorit videóval!
Érdemben, 11 százalék felett emelkedett a hazai háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 2025. második negyedévében.
Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot Magyarországon.
Hiába csökkent a nyári hónapokban az energiaszámla, a rezsicsökkentés csak egy határig véd.
A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.
Egészségpénztári tagként számos lehetőség áll rendelkezésre a beiskolázáshoz köthető költségek optimalizálására.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
