Nem volt nagy ingadozás a tőzsdén: vannak, akik így is nagyon jól jártak

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Muhi Gergely szerint kisebb korrekció, profitrealizálás jellemezte a kereskedést a BÉT-en átlagos forgalom mellett, és mérsékelten csökkentek a nyugat-európai és tengerentúli indexek is. A befektetők kivárása figyelhető meg a csütörtökön kezdődő, a Fed által szervezett Jackson Hole-i gazdaságpolitikai konferencia előtt, amelyen fontos információk hangozhatnak el - tette hozzá.

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3008 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 260 forinttal, 0,84 százalékkal 30 710 forintra csökkent, forgalmuk 8,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,2 százalékkal 1980 forintra esett, forgalma 614,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,09 százalékkal 10 750 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9218,71 ponton zárt csütörtökön, ez 17,82 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.