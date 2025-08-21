2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teamwork with price chart analyzes business people on the table at the conference room.
Megtakarítás

Nem volt nagy ingadozás a tőzsdén: vannak, akik így is nagyon jól jártak

MTI
2025. augusztus 21. 18:27

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Muhi Gergely szerint kisebb korrekció, profitrealizálás jellemezte a kereskedést a BÉT-en átlagos forgalom mellett, és mérsékelten csökkentek a nyugat-európai és tengerentúli indexek is. A befektetők kivárása figyelhető meg a csütörtökön kezdődő, a Fed által szervezett Jackson Hole-i gazdaságpolitikai konferencia előtt, amelyen fontos információk hangozhatnak el - tette hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3008 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 260 forinttal, 0,84 százalékkal 30 710 forintra csökkent, forgalmuk 8,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,2 százalékkal 1980 forintra esett, forgalma 614,6 millió forint volt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,09 százalékkal 10 750 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9218,71 ponton zárt csütörtökön, ez 17,82 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:15
19:02
18:51
18:47
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 21. 16:55
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 21. 16:55
Megvan a premierdátum: ekkor indul az RTL-en a Valami Amerika sorozat
Dupla résszel indul szeptemberben az RTL-en a Valami Amerika sorozat, amely egyszerre hoz új sztorik...
MNB Intézet  |  2025. augusztus 21. 10:22
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe....
Holdblog  |  2025. augusztus 21. 06:25
Ha az ételpazarlás ország lenne
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csoma...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 15. 20:50
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 21.
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
1 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
1 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
2 hónapja
Ez lehet a jövő sztárvalutája: nagyot kaszálhat, aki most ebbe fektet
5
3 hete
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 19:02
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 17:55
Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 19:29
Már látni, mikor tér vissza az igazi nyár: eddig tarthat a hűvös, esős idő