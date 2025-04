Vámok árnyékában: ezt tedd, ha te is rettegsz, hogy a vámoktól mész tönkre

Egy gazdasági szakértő szerint bár az amerikai gazdaság alapvetően stabil, a jelenlegi politikai intézkedések piaci volatilitást okoznak. A Trump-féle vámok bevezetése miatt kialakult helyzetben három konkrét pénzügyi tanácsot fogalmazott meg az amerikai háztartások számára - írta a NPR.

Michelle Singletary hangsúlyozta, hogy az amerikai gazdaság alapjai szilárdak, és bár a jelenlegi politikák okozzák a volatilitást, egy irányváltás vagy bármilyen kiigazítás a piac visszapattanásához vezethet. Addig azonban, mint fogalmazott, ez egy "nagyon, nagyon ijesztő utazás".

A szakértő három javaslatot fogalmazott meg, miközben az amerikai háztartások és a piac Trump elnök vámjaival küzdenek: először is azt javasolja, hogy folytassuk a már korábban betervezett vásárlásokat – különösen, ha fix jövedelemmel és megfelelő megtakarítással rendelkezünk.

Ha autóvásárlást terveztél, már nézelődtél is és megvan rá a pénzed, azt mondanám, most mindenképpen lépj

- nyilatkozta Singletary, hozzátéve, hogy egyes autógyártók ösztönzőket kínálnak Trump vámjaira reagálva. A Ford és a Stellantis (a Jeep és Dodge márkák tulajdonosa) most alkalmazotti árakat kínál válaszul az elnök importautókra kivetett új adóira. A Nissan szintén csökkentette néhány népszerű modelljének árát.

Másodszor, Singletary óva int a felesleges vásárlásoktól. "Ne vegyél jobb fényképezőgépet, ha valójában nincs rá szükséged," mondta, hozzátéve, hogy ez különösen igaz, ha aggódsz, hogy a vámok hatással lehetnek a munkádra.

Nem tenném ezt, mert ha elveszíted a munkádat, az így megtakarított összeg mehetne a lakbéredre is

- figyelmeztetett.

Bár a munkáltatók közel 230 000 munkahelyet teremtettek márciusban – ami némi megnyugtató hír, miután Trump elnök vámjai a múlt héten felkavarták a piacokat –, Singletary figyelmeztet, hogy a gazdasági visszaesés és recesszió viszonylag gyorsan bekövetkezhet, ezért érdemes minél több készpénzt megőrizni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha már most fizetéstől fizetésig élsz, és a vészhelyzeti alapod nagyon alacsony vagy nem létezik, csökkentsd a kiadásaidat még most. Ne várd meg, amíg az árak megugranak. Tedd félre azt a pénzt arra az esetre, ha téged is érintenének ezek a vámok

- tanácsolta Singletary.

Harmadik tanácsként a szakértő azt javasolja, hogy csak a szükséges pénzt vegyük ki a megtakarítási számlánkról, a többit pedig hagyjuk ott.

Singletary elmondta, hogy saját nyugdíjportfólióját sem nézte meg, amióta Trump bejelentette vámterveit és a piacok csökkenni kezdtek. Bár a nyugdíjasok számára nehéz lehet látni a veszteségeket nyugdíjszámláikon, Singletary hozzátette, nem mondja az embereknek, hogy ne pánikoljananak a saját pénzük miatt.

"Keményen dolgoztál érte, és érezned kell, amit érezned kell," mondta Singletary. "De kérlek, ne cselekedj ezeknek a félelmeknek az alapján, mert még nyugdíjasként is lehet előtted 20 vagy 30 év, mielőtt az összes pénzedhez hozzá kellene nyúlnod."