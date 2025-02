Így fektetnek most be az élelmes magyarok: mindenki megcsinálhatja

Több mint 100 milliárd forint értékben már közel 20 ezer portfólióváltást hajtottak végre a Magyar Államkincstár ügyfelei a WebKincstárban és a MobilKincstárban egyaránt elérhető állampapírcsere-funkció segítségével.

Az elektronikus felületeken számos más kényelmi szolgáltatást is bevezetett a Kincstár: az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapott a biztonság, az ügyfelek állampapírtippeket kaphatnak, és elindult az újrabefektetési rendelkezés, ami a kamatok befektetésének kényelmét szolgálja. Az új funkcióknak is köszönhető, hogy az idei évben már több mint 200 milliárd forint értékben nőtt a Kincstárban a lakosság állampapír-állománya.

Az állampapírcsere-funkció révén egyszerűen, egyetlen megbízáson belül elvégezhető az állampapírok visszaváltása és egy másik, magasabb kamatozású állampapírba történő újrabefektetése. Egyszerűsödött az adásvétel folyamata is: egy megbízáson belül most már egyszerre több állampapír is kiválasztható az eladás vagy vétel során.

A biztonságos ügyintézés részeként a jóváírási és terhelési tranzakciókon túl most már egyes befektetési tranzakciók sikerességéről vagy sikertelenségéről is pushüzenetet küld a Kincstár. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy az ügyfél rendelkezzen regisztrált MobilKincstár alkalmazással, és ott beállítsa az értesítési lehetőségeket push módra.

A befektetési döntések elősegítése érdekében pedig a Kincstár létrehozta online felületein az „Állampapírtippek” funkciót, ami a megtakarítás elindításában és a legmegfelelőbb állampapírtípus megtalálásában nyújt segítséget az ügyfeleknek. Első lépésként a befektetés összegét vagy az elérni kívánt célösszeget lehet megadni, majd a futamidőt, illetve a kamatozás típusát kell kiválasztani. A megadott paraméterek alapján pedig megjelennek a választható állampapírok, a futamidővel és az aktuális hozam mértékével együtt. A felület felhasználóbarát, az ügyfeleket magyarázó szövegek segítik végig a folyamat során.

Szintén megújult kényelmi szolgáltatás az újrabefektetési rendelkezés, amellyel az ügyfél már az esedékesség előtt előre megadhatja, hogy a kamatokat mibe fektesse be a Kincstár, vagy hogy hova utalja azt. A kamatkifizetések még egyszerűbb és kényelmesebb felhasználását segíti az a változás is, amelynek köszönhetően a kamatfizetést megelőző két kereskedési napon is lehetőség van az állampapírok visszaváltására és a még értékesített állampapírok vásárlására. A kamatösszeg meghatározása és jóváírása az ügyfél számláján az esedékességfizetést megelőző 2. napon található záró névérték alapján történik az esedékességfizetés napján vagy az azt megelőző napon történő visszaváltás esetén is.

Jelenleg a Kincstár online értékesítési csatornáit 600 ezer ügyfél használja: a számlanyitások 60%-a online történik, míg a befektetési tranzakciók 80%-át a WebKincstár és a MobilKincstár felületein hajtják végre az ügyfelek.

címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA