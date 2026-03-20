Sokkal több osztalékot fizet ki idén a Mol, mint tavaly: azért ezek nem semmi számok

A MOL igazgatósága összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös év eredményei után. A tervezet szerint a befektetők részvényenként mintegy 300 forinthoz juthatnak. Ez a jelenlegi árfolyam mellett közel 8 százalékos osztalékhozamot jelent.

A csütörtöki piaczárást követően közzétett bejelentés alapján a részvényenkénti összeg egy 180 forintos alaposztalékból és egy nagyjából 120 forintos rendkívüli osztalékból tevődik össze. Ez a kifizetés 9,1 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, amikor a részvényesek összesen 275 forintot kaptak.

A javaslat kidolgozásakor az igazgatóság több tényezőt is figyelembe vett. Az elért eredmények, a stabil mérleg és a jövőbeli beruházási tervek mellett mérlegelték a makrogazdasági és szabályozási környezetből fakadó piaci bizonytalanságokat is.

A kifizetésre kerülő pontos részvényenkénti összeget a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő, saját részvényekkel korrigált részvénydarabszám határozza majd meg. Mivel a MOL árfolyama 3810 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, az aktuális árfolyamra vetítve 7,87 százalékos osztalékhozammal számolhatnak a befektetők.