Sokkal több osztalékot fizet ki idén a Mol, mint tavaly: azért ezek nem semmi számok
A MOL igazgatósága összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös év eredményei után. A tervezet szerint a befektetők részvényenként mintegy 300 forinthoz juthatnak. Ez a jelenlegi árfolyam mellett közel 8 százalékos osztalékhozamot jelent.
A csütörtöki piaczárást követően közzétett bejelentés alapján a részvényenkénti összeg egy 180 forintos alaposztalékból és egy nagyjából 120 forintos rendkívüli osztalékból tevődik össze. Ez a kifizetés 9,1 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, amikor a részvényesek összesen 275 forintot kaptak.
A javaslat kidolgozásakor az igazgatóság több tényezőt is figyelembe vett. Az elért eredmények, a stabil mérleg és a jövőbeli beruházási tervek mellett mérlegelték a makrogazdasági és szabályozási környezetből fakadó piaci bizonytalanságokat is.
A kifizetésre kerülő pontos részvényenkénti összeget a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő, saját részvényekkel korrigált részvénydarabszám határozza majd meg. Mivel a MOL árfolyama 3810 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, az aktuális árfolyamra vetítve 7,87 százalékos osztalékhozammal számolhatnak a befektetők.
Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás
Az alacsonyabb limitek módosítása sok esetben ingyenes, magasabb készpénzfelvételi keretnél viszont már több száz, sőt akár 1300–1400 forintos díjjal is számolni kell.
Lépett a Revolut, díjemelést kapnak a nyakukba a magyar ügyfelek: mindenkit érint, itt vannak a részletek
A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára.
A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain.
Közben a másik ismert vádlott, Völner Pál is kiváltott egy ingatlant a vagyonzár alól.
Végre kitálaltak a hazánkban lefoglalt ukrán aranyszállítmányról: egészen más állhat a botrány hátterében
Az érintett ukrán és osztrák pénzintézetek visszautasítják a magyar hatóságok vádjait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet.
Rafinált módszerrel fosztják ki a magyarok bankszámláit: mutatjuk, mi köze van a rendőrségnek a csalási sorozathoz
Rendőrségi bírságok befizetésének ürügyével próbálnak bankkártyaadatokat lopni a csalók.
Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését
Őrületes roham indult ezért a befektetésért Magyarországon: akkora volt a kereslet, hogy azonnal lépni kellett
Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
A közjegyzői tapasztalatok szerint ez térségenként eltérően alakul, miközben egyre többen döntenek úgy, hogy végrendeletben rendezik vagyonuk sorsát.
A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására.
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
Brutális zuhanásban a tőzsde, fejvesztve menekülnek a befektetők: a kereskedést is fel kellett függeszteni
A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat
Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.