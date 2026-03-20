Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Budapest, Magyarország - 2015. július 09: Mol benzinkút Budapest közelében.
Megtakarítás

Sokkal több osztalékot fizet ki idén a Mol, mint tavaly: azért ezek nem semmi számok

2026. március 20. 09:06

A MOL igazgatósága összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös év eredményei után. A tervezet szerint a befektetők részvényenként mintegy 300 forinthoz juthatnak. Ez a jelenlegi árfolyam mellett közel 8 százalékos osztalékhozamot jelent.

A csütörtöki piaczárást követően közzétett bejelentés alapján a részvényenkénti összeg egy 180 forintos alaposztalékból és egy nagyjából 120 forintos rendkívüli osztalékból tevődik össze. Ez a kifizetés 9,1 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, amikor a részvényesek összesen 275 forintot kaptak.

A javaslat kidolgozásakor az igazgatóság több tényezőt is figyelembe vett. Az elért eredmények, a stabil mérleg és a jövőbeli beruházási tervek mellett mérlegelték a makrogazdasági és szabályozási környezetből fakadó piaci bizonytalanságokat is.

A kifizetésre kerülő pontos részvényenkénti összeget a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő, saját részvényekkel korrigált részvénydarabszám határozza majd meg. Mivel a MOL árfolyama 3810 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, az aktuális árfolyamra vetítve 7,87 százalékos osztalékhozammal számolhatnak a befektetők.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 19. 16:50
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. március 20. 08:55
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem...
ChikansPlanet  |  2026. március 20. 08:00
Repülő komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 20. 07:45
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, h...
Bankmonitor  |  2026. március 19. 15:51
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben e...
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
1
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
3 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
2 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Pénzcentrum  |  2026. március 20. 10:29
Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 10:01
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
Agrárszektor  |  2026. március 20. 09:01
Indulnak a kifizetések: több tízezer magyarhoz érkezik pénz a napokban