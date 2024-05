Hatalmasat kaszál, aki ide rakta a spórolt pénzét: busás összeg ütheti a markát 2024-ben

Mostanra az összes nagy hazai részvénytársaságról tudható, hogy részvényenként mekkora osztalékot fizetnek ki részvényeseik számára a 2023-as üzleti év után. Ilyen szempontból elég nagy különbségek fedezhetők fel az egyes vállalatok között, hiszen míg egyes cégek részvényenként több száz, addig mások csak néhány tucat forintot fizetnek a részvényeseik számára, és természetesen idén is vannak olyan cégek, melyek egyáltalán nem fizetnek osztalékot. De vajon azon cégek részvényesei járnak a legjobban, akik általánosságban a legnagyobb kifizetésekre számíthatnak? Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy mi történt volna akkor, ha 5 évvel ezelőtt 1 millió forintért vásároltunk volna részvényt azokból a cégekből, melyek 2024-ben a legnagyobb mértékű osztalékokat fizették ki. Azt találtuk, hogy ezúttal az árfolyamemelkedésre játszók jártak volna a legjobban, ugyanis van olyan cég, amely bár az elmúlt 5 év alatt csak háromszor fizetett osztalékot, részvényárfolyama mégis több mint az ötszörösére emelkedett az évek során, így a szóban forgó 1 millió forintunk mostanra akár 6 milliót is érhetne.

Az elmúlt hetekben sorra jöttek ki az adatok arra vonatkozólag, hogy mekkora osztalék kifizetésére számíthatnak a nagy hazai vállalatok részvényesei. Ha csak 2024-et nézzük, akkor az OTP Bank, a Richter, az Alteo, az ANY és a Mol részvényesei jártak a legjobban, legalábbis abban az értelemben, hogy ezek a cégek fizették ki a legmagasabb összegeket részvényenként. Csakhogy egy részvénybefektetés jövedelmezőségét nem csak az határozza meg, hogy mekkora osztalékot kapunk a megvásárolt papírok után, hanem az is, hogy a megvásárlását követően milyen mértékben képes annak árfolyama emelkedni.

A fentiek fényében tehát nem csak a részvényenként kifizetett osztalékok alapján hasonlíthatjuk össze a hazai részvénytársaságokat, hanem érdemes azt is megnézni, hogy az utóbbi időszakban hogyan erősödtek ezek árfolyamai. Sőt, hosszabb időtávon nézve az sem mindegy, hogy a korábbi években mekkora osztalék kifizetése mellett döntött a vállalat. Éppen ezért mi most azt fogjuk megnézni, hogy milyen mértékben erősödtek a legnagyobb hazai vállalatok papírjai az lmúlt öt évben, illetve azt is megnézzük, hogy összesen mekkora osztalékot kaptunk volna akkor, ha fél évtizeddel ezelőtt 1 millió forintért vásároltunk volna be ezekből a papírokból.

Itt vannak a legnagyobb osztalékok

Mint írtuk, 2024-ben az OTP fizeti részvényenként a legmagasabb osztalékot, 535,71 forintot. Ezt követi a Richter (részvényenként 423 forint), az Alteo (400 forint), az ANY (253 forint) és a Mol (250 forint), továbbá az előzőeknél már kisebb, 200 forint alatti osztalékra számíthatnak részvényenként a Duna House (125 forint), a Waberer’s (120 forint) és a Magyar Telekom (44,7 forint) részvényesei. Ezek a vállalatok tehát – legalábbis idén – csinos összegeket fizettek ki osztalékként, de vajon hogyan teljesítettek a papírjaik az elmúlt években?

A Pénzcentrum árfolyamoldalának segítségével ezt könnyedén és gyorsan ellenőrizhetjük – az OTP esetében például az 5 évvel ezelőtt befektetett 1 millió forint mostanra 1 452 419 forintot érne. A többi, fent már említett cégeknél így állna a befektetésünk mostanra:

Alteo – 5 305 851 forint,

Waberer’s – 3 518 181 forint,

ANY – 3 216 326 forint,

Magyar Telekom – 2 253 456 forint,

Richter – 1 827 246 forint,

Duna House – 1 815 000 forint,

OTP - 1 452 419 forint,

Mol – 1 028 378 forint.

Az árfolyam tehát az Alteo esetében erősödött a legtöbbet – az energetikai szolgáltató cégnek ma több mint ötször annyit érnek a papírjai, mint 5 évvel ezelőtt, de a Waberer’s részvényei is igen impozáns, 3,5-szeres erősödést produkáltak az elmúlt években.

Ha visszatérünk az osztalékokra, akkor azt láthatjuk, hogy a vizsgált cégek közül egyedül a Richter és a Magyar Telekom fizettek mindegyik évben osztalékot, míg a többi cégnél legalább egy, de sokszor több olyan év is volt, amikor az osztalékfizetés elmaradt. Minderről természetesen elsősorban a koronavírus tehetett.

Ha az elmúlt évek során az egy-egy részvény után kifizetett osztalékok összegeit összeadjuk, akkor osztalékfizetés szempontjából a Richter részvényesei jártak a legjobban, akik összesen 1 327,9 forintot kaptak egy-egy papír után. Őket az OTP részvényesei követik a sorban 1 266,3 forinttal, majd a Mol részvényesei következnek 1 001,9 forinttal. Legrosszabbul a Magyar Telekom tulajdonosai jártak, akik mindössze 125,6 forintnyi osztalékot kaptak összesen az 5 év alatt egy-egy részvényük után.

De mekkora plusz összegeket is jelentettek volna számunkra ezek az osztalékkifizetések? Nos, ez attól függ, hogy 5 évvel ezelőtt hány darab részvényt tudtunk volna megvásárolni a példában felvetett 1 millió forintunkból. Ez a mennyiség a Duna House-nál a legnagyobb – az akkori 400 forintos árfolyam mellett 2 500 papírt tudtunk volna megvásárolni, tehát ennyiszer járt volna nekünk az azóta összesen kifizetésre került 289,5 forint/részvény osztalék, ami 723 750 forintot jelent. Hasonlóan magas mennyiségű, 2 304,1 részvényt vásárolhattunk volna a Magyar Telekomnál is (az egyszerűség kedvéért mi most „tört” részvényekkel is számolunk), ami az 5 év alatt összesen 289 395 forint osztalékot jelentett volna (125,6 forint * 2 304,1 db részvény).

A legkisebb összegű osztalékot az OTP-nél kaptuk volna, ahol 5 évvel ezelőtt mindössze 80,6 részvényre futotta volna az 1 millió forintunkból, így az azóta kifizetett 1 266,31 forint/részvény mindössze 102 064,6 forint pluszt jelentett volna.

A kifizetett osztalék és az árfolyamerősödésből jelenleg realizálható hozam összesítése esetén azt mondhatjuk, hogy jelen állás szerint az Alteóba fektetett 1 millió forint termelte volna nekünk a legtöbbet, hiszen az mostanra több mint 6 millió forintot érne. Az ANY és a Waberer’s esetében 3,7 millió forint körüli összeget érne az 5 évvel ezelőtti 1 milliónk, illetve a Duna House és a Magyar Telekom esetében 2,5 millió forint környékén járnánk. Közel 2,1 millió forintot érne a befektetésünk a Richternél, bő 1,5 milliót az OTP-nél és közel 1,4 millió forintot a Molnál.

Ugyanakkor az ilyen jellegű összehasonlításoknál mindig fontos hangsúlyozni, hogy a cégek múltbeli teljesítményei nem jelentenek garanciát a jövőre nézve – azért mert egy vállalat utólag visszanézve jó befektetés lett volna korábban, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a cég a jövőben is ugyanolyan szép teljesítményre lesz képes. Ezt érdemes észben tartani akkor, amikor egy részvény megvásárlása mellett döntünk.