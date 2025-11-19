A zsidók és a pénz: őszintén vallott a felhalmozott vagyon eredetéről Köves Slomó

Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való viszonyáról. A "Zsidók és a pénz" címmel indított rövid videósorozata olyan kérdéseket érint, amelyek régóta foglalkoztatják az embereket: miért gondolják sokan, hogy a zsidók gazdagok? Mi áll ennek a sztereotípiának a hátterében? És mit jelent a pénz a zsidó kultúrában?

A kérdés, hogy miért gondolják sokan, hogy a zsidók gazdagok, Köves Slomót is foglalkoztatja. A rabbi elmondta, hogy nemcsak kívülállóktól, hanem saját nem zsidó barátaitól is gyakran megkapja ezt a kérdést. Bár ő is hangsúlyozza, hogy természetesen nem minden zsidó gazdag, egy mélyebb jelentés is rejtőzik ebben a kérdésben.

Köves kiemelte, hogy a gazdagság nem csupán pénzügyi értelemben létezik. A zsidó közösség számára a "gazdagság" sokkal inkább az értékekről szól: hogyan állunk a pénzhez, hogyan használjuk, és mik azok az alapelvek, amelyek az életünket valódi kerettel és értelmet adnak. Ez az értékekről szóló megközelítés sokkal szorosabb kapcsolatban áll a pénzhez való hozzáállással, mint pusztán az anyagi javak mértéke.

A zsidók pénzhez való viszonya

Köves Slomó hangsúlyozta, hogy a zsidóság számára a pénzhez való viszony nem csupán materiális, hanem erkölcsi és filozófiai kérdés is. Ennek megértése azért fontos, mert mint mondja, nemcsak a pénz mennyisége jelentheti a gazdagságot, hanem az is,

hogy hogyan állunk hozzá a pénzhez, mire használjuk a pénzt, mik azok az értékek, amelyek az életünknek valódi keretet és értelmet adnak.

Történelmileg alakult így

Köves Slomó elmondta, hogy a történelemben a zsidók pénzügyi sikere nem csupán a "szerencsén" vagy a "tehetségen" múlt, hanem a történelem alakulásával is szoros kapcsolatban állt. A középkorban Európában a zsidók nem tulajdonolhattak földet, ami kizárta őket a legfontosabb megélhetési forrástól, mivel akkoriban a föld jelentette a legfőbb gazdasági alapot. Ezt a jogi hátrányt próbálták a zsidók valahogyan ellensúlyozni, és a kereskedelem, a hitelezés és más, a keresztény társadalom számára kevésbé vonzó tevékenységek felé fordultak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rabbi arra is rámutatott, hogy mivel a zsidók évszázadok óta szétszórtan élnek különböző országokban, ez a "szórt" életmód egy újabb előnyt jelentett számukra. Képzeljük el: ha egy zsidó családtagja más országban él, közös nyelvet beszélnek, és könnyen hozzáférhetnek helyi információkhoz, az nagy előnyt jelenthet a kereskedelemben. Így a zsidók nemcsak a középkori Európában, hanem világszerte is sokkal jobban tudtak érvényesülni a gazdaságban.

A zsidó közösség gazdasági szerepvállalása, különösen a középkorban, mély hatást gyakorolt a társadalmi előítéletekre. A kereskedelmi és pénzügyi tevékenységeken keresztül a zsidók egyfajta elismert, ha nem is mindig egyenlő státuszt kaptak, de sok esetben kiemelkedtek a társadalmi normák közül. Ez a jelenség vezetett oda a gazdasági sikerrel összefonódva, hogy a zsidókat gyakran a gazdagsággal azonosítják.

Ez a társadalmi előítélet azonban nem tükrözi a valóságot. Köves egyértelművé tette, hogy a zsidó közösség nem homogén, és bár a történelemben voltak gazdag zsidó családok, a legtöbb zsidó család életében a pénz nem volt a legfontosabb érték.