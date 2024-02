Meglepő bejelentés a kormánytól: megtakarítási korlátot vezettek be az éj leple alatt itthon

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Váratlan bejelentés a kormánytól: az éj leple alatt megtakarítási korlátot vezettek be Magyarországon

Korlátozzák a Start-számlákra való befizetés maximális összegét. A lépésre azért lehet szükség, mert 2023-ban az átlagos infláció 17,6% volt, és erre fizet 3 százalékpontos kamatprémiumot a babakötvény, így aki ebben is megtakarít a gyermeke számára, az az idei évtől kezdődően 20,6%-os kamatot tehet zsebre.

Lelepleződött az Ötöslottó 6 milliárdos nyereménye: erről okvetlen tudjon, aki hétvégén játszik

Jelenleg 28 hete nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, így most szombaton már 6,166 milliárd forint lesz a várható főnyeremény. Ez minden idők második legnagyobb Ötöslottó-nyereménye – ennél több pénzt csupán egyetlen alkalommal, 2020 elején lehetett hazavinni, amikor is közel 6,5 milliárd forintig halmozódott a fődíj. De mit is jelent egy ekkora összeg a hétköznapi élet szintjén? Az alábbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi minden megvásárlására lenne elegendő egy ekkora nyeremény, illetve azt is megnézzük, hogy a Portfolio befektetési szakembere szerint hogyan lehetne észszerűen befektetni egy ekkora vagyont.

Rengeteg magyar melóst toboroznak Ausztriába: tömegek lépnek le, mégis kolbászból van a kerítés?

A 2023-mas év átlagos adatai alapján közel 122 ezer magyar döntött úgy, hogy az osztrákoknál vállal munkát. A kivándorolt nők közel 12%- a az egészségügyi és szociális ellátási szektorban, míg a férfiak nagyjából 20%- a gyárimunkásként helyezkedett el. A magyarok most is előkelő helyet foglalnak el a listában, a németek után tőlünk mennek a legtöbben az osztrákokhoz dolgozni.

Ez már nem puszta véletlen? Furcsa, ami kiderült az Ötöslottó, Hatoslottó milliárdokat érő számairól

Rekordközeli összeget nyerni a hétvégén az Ötöslottón és a Hatoslottón is. A nem mindennapi együttállás alkalmából megnéztük, a korábbi lottómilliárdosok milyen számokkal ütötték meg a főnyereményt: rendszert keresni fölösleges, az archív adatokból az derült ki, hogy teljesen esetleges, milyen intervallumba esnek a milliárdokat érő számok. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen számokkal játszottak a legszerencsétlenebb lottónyertesek - akik nem egyedül ütötték meg a főnyereményt. Aki szokott szörnyülködni azon, hogy egyesek milyen lehetetlennek tűnő számsorozatokkal próbálkoznak, az kapaszkodjon meg: a "7; 17; 18; 19; 43; 44" számsor egyszer három embernek is 683 milliót hozott a Hatoslottón. De nem ez az egyetlen sok pénzt érő, furcsa kombináció...

Nagyot nézhetnek a magyar idősek a boltok kasszáinál: erre kevesen voltak felkészülve

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) múlt pénteken publikált friss adatai szerint 2024 januárjában a fogyasztóiár-index 3,8 százalékra, míg az élelmiszerek árindexe még ennél is alacsonyabb szintre, 3,6 százalékra csökkent 2023 azonos időszakához képest. Az árak emelkedése tehát jelentős mértékben lelassult, miközben januárban már 6 százalékkal magasabb nyugdíjakat kaptak az arra jogosultak. Mindezek tükrében most ismét megvizsgáljuk, hogy a magyar átlagnyugdíjból mennyi lehetne megvásárolni az alapvető élelmiszerek közül.

Ezek a legolcsóbb új elektromos autók 2024 februárjában: van, ami most 3 millióért is vihető

Szokás szerint összeállítottuk, melyek aktuálisan a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon. Magán a toplistán sok változás nem történt, viszont bejött a képbe a céges elektromos autós pályázat. Így megnéztük azt is, hogy az egyes toplistá modellekre mennyi támogatás igényelhető, és így mennyi lenne a végső áruk.

Nagyon fontos levelet kap a héten rengeteg lakástulaj: százezreket bukik, aki most rosszul dönt

Még ezen a héten, február 15-éig minden magyar, aki rendelkezik lakásbiztosítással, értesítést fog kapni a biztosítótársaságától, hogy nézze át szerződését, mert lehetséges, hogy az elalvult, vagy más okból lehet érdemes újrakötni - sokszor jobb feltételekkel. Lambert Gáborral, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjével néztük át, hogy kinek és mikor lehet érdemes ezen elgondolkodni - valamint elhűltünk azon a számon, hogy hány ingatlantulajnak nincsen semmilyen lakásbiztosítása.

Váratlan dolgon bukhat el az új üvegvisszaváltási rendszer: ezt minden magyarnak tudnia kell még idő előtt

Idén januártól hivatalosan is életbe lépett az új DRS (Deposit Return System) hazánkban, azaz a kötelező üvegvisszaváltó rendszer. A Pénzcentrum a Debreceni Egyetemmel együttműködve egy kérdőíves kutatás keretében végez a témában felmérést, melynek célja az előzetes lakossági várakozások feltárása a rendelettel kapcsolatban. A módosítás a lakosság mindennapi életét érinti, új szokások beiktatását jelenti. Ha szeretnénk visszakapni a kasszánál kifizetett betétdíjat nem lesz elég kimenni a szelektív hulladékgyűjtőkukákig, a boltig kell majd eljuttatni az otthon gyűjtött műanyag palackokat.

Papíron minden oké, de egyre kritikusabb az óvodai helyhiány: súlyos pénzt fizethetnek a szülők

Ugyan a statisztikák szerint országosan csökken az óvodai férőhelyek kihasználtsága, de nem egy olyan terület akad az országban, ahol 90-100 gyerek jut 100 óvodai férőhelyre - sőt, néhol 100-nál is több a szám. Ráadásul sokszor a szülői igények sem találkoznak a helyi "kínálattal", így egyre nagyobb teret nyernek a különféle magánintézmények. A CashTag eheti részében egy szó szerint erdei ovi példáján mutatjuk be a rendszer döccenőit: a térségben papíron még több óvodai férőhely is van, mint gyerek, ezért a minisztérium nem adja meg nekik a "rendes" óvodai státuszt - és az azzal járó állami normatívákat. Viszont egyre több helyi szülőnek van igénye a kirándulós óvodára, így egyesületi formában működnek, szülői hozzájárulásokból.

Íme a Temu, Shein nagy trükkje: így tarolják le filléres kínai termékekkel Magyarországot

Egészen elképesztő mennyiségű termék árad Magyarországra Kínából. A vám-árunyilatkozatok száma csak ebből az egyetlen országból 2023-ban meghaladta a 80 milliót. A legtöbben valamilyen ruhaneműt rendelnek a Távol-Keletről, legyen az póló, pulcsi vagy nadrág. De sokan keresik a műanyagtokokat, főleg a mobiltokokat, illetve nagy keletje van a műanyag játékoknak, egyéb díszeknek, de a fésűknek, hajcsatoknak is.

Tényleg kitanulják a halak a trükkjeinket? Felfedte a legjobb horgászcsalik titkát a magyar világbajnok

Nagyjából az inflációt követte le a napi horgászcikkek drágulása Magyarországon az utóbbi évben, a botok, orsók ára viszont csak minimális mértékben emelkedett, ám a nagy gyártók értékesebb eszközeinél még idén jöhet egy nagyobb árkorrekció - többek között erről beszélgettünk Bosánszky Péterrel és Hipszki Róberttel. A szövetségi kapitány és a regnáló világbajnok pergetőhorgász egy viszonylag telített piacon indította el nagy tervekkel a saját webáruházát. Ennek kapcsán szót ejtettünk arról, mekkora veszélyt jelent a hazai horgászboltokra a mostanában egyre agresszívebben reklámozó kínai webshop, de elárulták azt is, mekkora haszonnal lehet ma itthon horgászcikkekkel üzletelni. Lerántották a leplet néhány pecás hiedelemről - például, hogy a halak idővel "megtanulják-e", mivel akarják kifogni őket. Az évek alatt számos világbajnoki sikert begyűjtő horgászokat az éghajlatváltozás egyre súlyosabb hatásairól, és a hamarosan élesedő horgász applikációról is kérdeztük. Páros interjú.

