Veszélyes ruhadarab hasalt el a teszteken: rá ne add a gyerekre, csúnya baleset lehet a vége

Láthatósági mellényeket teszteltek, hogy kiderüljön, a biztonsági eszközök mennyit érnek éles helyzetben, amikor fontos észrevenni például a kerékpárosokat, közlekedő gyerekeket, vagy egy baleset, üzemszavar kapcsán azt út mentén tevékenykedőket. A vizsgált, boltban kapható termékek 30 százaléka egyáltalán nem verte vissza rendesen a fényt. Mutatjuk, hogy lehet otthon is könnyen letesztelni, elégséges minőségű-e a mellény az autóban!

Magyarországon jópár éve az autók kötelező felszerelése a láthatósági mellény, amit balesetek és meghibásodások esetén kötelező is viselni, amikor elhagyjuk a járművet. De a motorosok, kerékpárosok is előszeretettel használják, valamint a gyerekeket is segít észrevenni a rossz látási viszonyok között. Mint a Német Autóklub is megjegyzi: a jó láthatósági mellény rikító színű, hogy nappal is észrevegyék a viselőt, és az erős fényvisszaverő mintázat miatt este is szinte világítanak.

Viszont egy a YouTube-on megjelent videóból az derült ki, hogy a boltban kapható mellények jelentős része igen rossz minőségű, este gyakorlatilag semmilyen fényt nem vernek vissza a közeledő autók fényszóróiból. Az ADAC a végére akart járni a dolognak, így 14 különböző terméket rendeltek az internetről, köztük gyerekeknek készült fényvisszaverő mellényeket is.

A vizsgálatokon csak a fényvisszaverő-képességet nézték: először szimplán megvilágították a mellényeket több szögből is, majd egy speciális gyorstesz-készlettel is megvizsgálták őket. Végül pedig egy laboratóriumi teszt köveetkezett.

Már az első teszten is észrevehető volt, hogy több termék alig vert vissza fényt. A vizsgált láthatósági mellények fele már itt megbukott.

Ha a vásárlónak lehetősége van az üzletben különböző mellények közül választani, az ADAC szakértőinek két észrevétele lehet hasznos.

Ha a mellényeket átlátszó fóliába csomagolták, a fólia alig változtatta meg a visszaverődés mértékét. Így még ha az áru be is van csomagolva, a vásárlás előtt meg lehet állapítani, hogy jó-e a mellény.

Emellett észrevehető volt, hogy a rosszul teljesítő termékek fényvisszaverő csíkjai durvább tapintásúal voltak, mint a jól teljesítőké.

Már első blikkre is látható, ha egy mellény nem megfelelő minőségű. Forrás: ADAC

Az első vizsgálat után jött a 3M Confirm Security Laminate Verifier nevű tesztkészlet is, amellyel azt ellenőrizték, hogy a termékek megfelelnek-e a szabványoknak. Ez egy védőszemüvegből áll, kétoldalt kisméretű LED-es fényforrással, valamint egy kártyából három fényvisszaverő referenciafelülettel, amelyek különböző fényvisszaverési értékeket határoznak meg. A tesztek szerint a vizsgált termékek közül legalább öt nem felelt meg a szükséges EN ISO 20471 fényvisszaverési követelményeknek.

Ezt követően egy laboratóriumban fotometriai méréseket végeztek. A mérési eredmények igazolták a szubjektív, optikai észleléseket és a gyorstesztet is. Amelyik mellénnyel nem volt baj, az a laborban is átment, a rosszul teljesítők pedig nem hozták a szabványértékeket, így nem is lehetne őket láthatósági mellénynek hívni.

Így tudod otthon letesztelni

A németek megosztották, hogyan lehet otthon is legalább részben meggyőződni arról, hogy az adott mellény elégségesen veri-e vissza a fényt. A mellények csak akkor tükröznek vissza, ha a fényforrás és a néző szeme közel van egymáshoz. Ha egy fényforrást (pl. okostelefon zseblámpa funkcióval, vagy valódi zseblámpát, fejlámpát) közvetlenül a fejed mellé vagy elé tartasz, egy jó mellény körülbelül 3 méter távolságból már erős fényt fog visszaverni. A nem kellően fényvisszaverő mellények azonban alig fényesebbek egy fehér papírlapnál.

Egy másik módszer, hogy vakuval fényképezzünk a terméket, ugyanazokkal az értékelési szempontokkal, mint zseblámpával vagy fejlámpával. De fontos tudni, hogy a legújabb okostelefonok érzékelik a túlexponálást a fényes fényvisszaverő csíkokban, és csökkentik a fényerőt, ami torzíthatja az eredményt.

A biztonsági mellényt egy fára vagy oszlopra is rögzíthetjük, és sötétben, bekapcsolt tompított fényszórókkal elhajthatunk mellette autónkkal. A fényvisszaverő csíkoknak még 100 méteres távolságból is fényesen kell világítaniuk. Még a kerékpárokra szerelhető, modern LED lámpával is 50 méterről már látni kell a visszaverődést.