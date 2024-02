Mégis, mi folyik a webshopokban? Úgy veszik most az ilyen cuccokat a magyarok a neten, mint a cukrot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár hivatalosan már lezárult a farsangi időszak, rengeteg helyen még csak most esedékesek a beöltözős bulik. A jelmezeket ma már sokan nem otthon készítik, hanem az internetről rendelik azokat. Megkérdeztük a hazai kereskedőket, milyen jelmezek most a legnépszerűbbek, mi lesz 2024 slágere farsangkor. Mivel a tavalyi év egyik nagy slágere világszerte a Barbie volt, arra is rákérdeztünk, a webáruházakban mennyire voltak népszerűek a Barbie-termékek.

A legtöbbeknek vannak olyan emlékei gyerekkorából, hogy egy-egy évben hány jedi, nindzsa, boszorkány vagy Pókember volt farsangon. Ugyanakkor a nagyon egyedi megvalósítású jelmezötletek is emlékezetesek tudnak maradni, mint egy elefánt, tükörtojás, dinó vagy egy-egy Pokémon. Vannak persze olyan klasszikus jelmezek, amelyek sosem mennek ki a divatból, míg mások csak az adott évben lesznek nagyon népszerűek. Mutatjuk, hogy a webáruházi keresések, rendelések alapján mely jelmezek lehetnek az idei farsang slágerei. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez lesz a 2024-es évi farsang slágere Az Alza lapunk kérdésére elárulta, hogy a farsangi jelmezek és maszkok közül jelenleg a legkelendőbb termékek a felfújható jelmezek. Ezek a jelmezek rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek, ami az eladások 31%-os növekedésében is megmutatkozik - közölték. A felfújható jelmezek uralkodó trenddé váltak, és úgy tűnik, hogy szellemes és excentrikus kialakításuk felkeltette a karneválok szerelmeseinek figyelmét. Ezek a jelmezek új dimenziót hoznak a karnevál világába - nyilatkozták. A Jófogás azt közölte, minden év januárjában és februárjában kiugró, akár több mint 30-szoros emelkedést tapasztalnak a „farsang” keresőszónál. A szezonalitás ezen kívül természetesen a feladott farsangi hirdetések és az eladások számában is meglátszik, ami átlagosan 7-8-szoros növekedést is jelenthet az év többi hónapjához képest. A legnépszerűbb keresési szókapcsolatok között a farsangi jelmezek, ruhák és maszkok találhatók - írták. A felületen meghirdetett termékek esetében érdemes különbséget tenni a gyermekeknek és felnőtteknek szánt termékek között. Gyermekek esetében a Jégvarázshoz, a Super Marióhoz, a Mancs őrjárathoz, a Marvel-képregényekből/filmekből ismert Fekete Párduchoz és a kis hableányhoz is köthető jelmezeket, valamint nindzsa-, rendőr-, balerina-, űrhajós és cicajelmezeket láthatunk. A felnőtteknek szánt farsangi termékek között pedig találtunk különleges álarcokat a velencei karneválról, tükörtojás és bacon páros jelmezt, valamint komplett Darth Vader cosplay ruházatot is - írták megkeresésünkre. A REGIO JÁTÉK lapunkkal azt közölte, a szuperhős jelmezek, mint például a Pókember és Batman, valamint a népszerű karakterekhez kapcsolódó jelmezek, például a Bing, a Sonic és a Mancs Őrjárat örvendenek nagy népszerűségnek náluk. Gyaraki Dávid, a cég ügyvezető-helyettese azt is elmondta, hogy idén is nagyon kedveltek az olyan klasszikus jelmezek, mint a katona, ninja, kommandós, hercegnő és sellő. A 2023-as top jelmezkeresések a Vaterán a cég közlése szerint a Harley Quinn, Pókember, rendőr, cica, Elza, kalóz, Star Wars, Mancs őrjárat, pillangó, katona, tűzoltó, hercegnő, unikornis, ninja, Miracuolus (Miraculous – Katicabogár és Fekete Macska kalandjai), bohóc, nyuszi, Harry Potter, katica, Minnie, sellő, Pikachu, Wednesday, Darth Vader, Anna, batman, cowboy, Belle, charleston, és indián témájú jelmezek íránt volt nagy az érdeklődés. Az online piactéren jellemzően kisebb átrendeződéseket, minimális változásokat látnak a farsangi keresésekben, tavalyhoz képest például eltűnt a leggyakoribb keresések közül a boszorkányjelmez, a Naruto rajzfilmes tematika, de kiestek a topból a Super Mario, és dinójelmezek, illetve a pomponlány felszerelést és sellőjelmezt is jóval kevesebben keresnek a vaterázók közül.

Elérte a Barbie-láz a magyar gyerekeket is? A REGIO Játék közlése szerint a tavalyi év második felében megugrott a Barbie termékek iránti érdeklődés. Gyaraki Dávid azt is elárulta, hogy elsősorban a 65. évfordulós Barbie termékek voltak nagyon népszerűek, de a Barbie-film is nagyban hozzájárult, hogy az eladási számok megugorjanak. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az Alza azt közölte lapunk érdeklődésére, hogy a Barbie az egyik legnépszerűbb játékbaba kínálatukban. 2023 második felében körülbelül 40% volt a részesedése ebben a termékkategóriában. Ez az ikonikus játék hosszú története, változatos modelljei és világméretű népszerűsége miatt nagyon fontos helyet foglal el a piacon - írták. Azt is hozzátették: a vásárlók leginkább a különleges funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkező Barbie babák iránt érdeklődnek. Népszerűek a mozgatható modellek és a lóval együtt, készletben árusított babák. A Jófogás a Barbie-film 2023 júliusi premierjét követően megközelítőleg 20%-os ugrást tapasztalt a vonatkozó keresések számában a portálon. Az érdeklődés ezen kívül még leginkább a karácsonyi időszaknak köszönhetően, novemberben és decemberben nőtt, ami akár 50%-os élénkülést is jelentett az őszi hónapokhoz képest - közölték, hozzátéve: a felhasználók az elmúlt 1 évben elsősorban Barbie-babákra kerestek, de a toplistán felbukkantak még a Barbie-ház, autó, ruha és bútor keresőszó-kombinációk is. Ha pedig a legtöbb esetben bontatlan ritkaságokat nézzük, a Jófogáson talált gazdára többek között egy óriási, XXL-es Barbie-baba, egy Silkstone Palm Beach Barbie, egy gyűjtői kiadású Signature Style Doll 2. Barbie, vagy épp egy komplett, 1975 és 1977 közötti retro Barbie-ruhatár korabeli babákkal. A ma már természetesen nem beszerezhető, gyűjtői darabok esetében nem ritkán akár 1-2 százezer forintos eladási árakról is beszélhetünk termékenként - közölte lapunkkal a Jófogás. Az eMagon 2023 második felében közel háromszor annyi Barbie termék fogyott saját forgalmazásukban, mint 2023 első felében - nyilatkozták lapunknak. A Vatera pedig a téma kapcsán még karácsonykor azt közölte, hogy bár idén júliusában a Barbie mozifilm premierjét követően ötszörösére nőtt a jól ismert játékbaba kínálata náluk, miután mintegy hétszáz új baba és kiegészítő került fel a piactérre, december közepéig összességében nagyjából ugyanannyi Barbie fogyott, mint 2022 azonos időszakában. Ugyanakkor a kategória mintegy 20 százalékkal magasabb forgalmat generált 2023-ban, vagyis a Barbie játékbabák átlagos eladási árát valamelyest feltornázta a nyári filmpremier. A Barbie-k iránt még karácsonykor is jelentős volt az érdeklődés, a népszerű keresőkifejezések között ez volt a 35-ödik. EZ IS ÉRDEKELHET Húshagyókedd, hamvazószerda dátuma 2024: mutatjuk, mikor ér véget a farsang, kezdődik a böjt A mai napra, február 13-ra esik idén a húshagyókedd, a hamvazószerda pedig holnap lesz, kezdetét veszi a nagyböjt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK