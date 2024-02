Íme a Temu, Shein nagy trükkje: így tarolják le filléres kínai termékekkel Magyarországot

Egészen elképesztő mennyiségű termék árad Magyarországra Kínából. A vám-árunyilatkozatok száma csak ebből az egyetlen országból 2023-ban meghaladta a 80 milliót. A legtöbben valamilyen ruhaneműt rendelnek a Távol-Keletről, legyen az póló, pulcsi vagy nadrág. De sokan keresik a műanyagtokokat, főleg a mobiltokokat, illetve nagy keletje van a műanyag játékoknak, egyéb díszeknek, de a fésűknek, hajcsatoknak is.

Egészen elképesztő mértékben megnövekedett 2023-ban a vám-árunyilatkozatok száma Magyarországon 2022-höz képest – tájékoztatta a Pénzcentrumot a NAV. Egészen pontosan nem EU-s országból 2022-ben összesen 37 850 048 darab nyilatkozatot adtak le a hatóságnál, 2023-ban viszont ez a szám már 81 298 485 darab volt.

"Az adatokat vizsgálva látható, hogy a forgalom folyamatos növekedést mutat. 2023 október-decemberében, vélelmezhetően a Black Friday és a Karácsony miatt az évben jellemző 6-7 milliós darabszám 8-9 millióra növekedett havi szinten" – tájékoztatták lapunkat. Látva ezt a mértékű növekedést, kifejezetten kíváncsiak voltunk honnan érkezik a legtöbb vámköteles áru Magyarországra, és mik azok a termékek, amiket halomra rendelnek a magyarok.

Mindent leuralnak a kínai termékek

Ha megnézzük a konkrét vám-árunyilatkozat számokat, akkor arányaiban azt találjuk, hogy 100 termékből gyakorlatilag 99 (!) Kínából érkezik vámkezelés után Magyarországra. 2023-ban ugyanis a hivatalos adatok szerint 80 439 892 nyilatkozat érkezett innen, ami 237-szer (!) magasabb adat a második legtöbb vámárut jegyző USA-nál.

A dobogó harmadik helyét Hongkong foglalja el, innen 129 157 vám-árunyilatkozat érkezett összesen. A negyedik helyen még 100 ezer fölötti értékkel szerepel az Egyesült Királyság, ezután azonban szakadék, és az 5. helyen az Egyesült Arab Emírségekből már csak 34 315 nyilatkozat érkezett. Ezután sorrendben Tajvan, Svájc, Japán, Azerbajdzsán és Ausztrália következett.

Érdemes megjegyezni, hogy a top10-ben szereplő országok közül Kína majd 80 és fél millió nyilatkozattal képviselteti magát, míg azt őt követő 9 ország összesen (!) 722 ezerrel.

Mik érkeznek Kínából?

Kíváncsiak voltunk arra is, ha már nem EU-s országokból való termékrendelés, akkor miben utaznak leginkább a magyarok. A NAV által közölt adatokból az derült ki, hogy a listát messze a pamut póló vezeti, ebből összesen majd 203 tonnányi érkezett tavaly Magyarországra EU-s országokból, jellemzően Kínából. 14,5 tonna pamut női ruházati termék is érkezett, de női pamutnadrágból is jött 11 tonna. Jól látszik tehát, hogy a vámköteles országokból leginkább ruha érkezik Magyarországra irdatlan mennyiségben.

De a top10 termékkategória között ott vannak még a műanyagokból készült tokok, tartók (pl.: mobiltelefon tok), ebből önmagában majd 180 tonna jött. De érkezett még összesen több mint 100 tonnányi ékszerutánzat, illetve 22 tonnányi játék is. De jött még 30 tonnányi táska, pénztára, valamint majd 55 tonnányi szobor és más díszítéskre szolgáló műanyagból készült tárgy is. Ahogy elvámoltak majd 51 tonnányi fésűt, hajcsatot, de 36 tonnányi vasalódeszkát is.