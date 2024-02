Ilyen 300 ezres luxusvacsorán romantikázik a magyar elit: indul a Valentin-napi rongyrázás

Budapestet ellepték a vörös szívek, a plüssmackók, a virágboltok illatoznak a rózsáktól, az éttermek pedig különleges menüvel várják a párokat február 14-én, Valentin-napon. Körbenéztünk, mit kínálnak a főváros legjobb éttermei, és hogy mennibe kerülnek a menük. Nem mellesleg megtaláltuk a legdrágább csomagot, amiért 300 ezer forintot kell fizetni.

Ma már Magyarországon is szinte „nemzeti ünnepnek” számít a Valentin-nap, melyre nem csak a párok, a virágüzletek és a bonbon-manufaktúrák készülnek nagy erőkkel, hanem az éttermek is. Nekik tényleg minden egyes fogyasztóvendégre szükségük van, hiszen mint arról korábban beszámoltunk, talán nincs még egy olyan szektor, amelyiket annyira megtépáztak volna az elmúlt 4 év eseményei, mint a vendéglátást. A járvány miatt ideiglenesen be kellett zárniuk, az energiaválság miatt többszörösére nőtt a fenntartási költségük, a vásárlóerő folyamatosan csökken az infláció miatt, alkalmazottakból pedig óriási a hiány. Nem csoda, hogy 2019 és 2023 között összesen több mint 5400 egység tűnt el – erről részletesen ebben a cikkben írtunk.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a legtöbb megmaradt hely vendégcsalogató, kreatívabbnál kreatívabb menüvel, várja a szerelmespárokat február 14-én. Megnéztük Budapest legnépszerűbb éttermeiben mire számíthatunk.

InterContinental

Az InterContinental Valentin-napján Budapest egyik legelegánsabb szállodájába érkezhetünk meg, ahol Dunára néző panoráma és a Corso étteremben 5 fogásos menü várja a párokat:

Amis bouche duó: Libamáj profiterol, málna ropogós, Barackos macaron, lágy kecskesajt

Előétel: Bélszín carpaccio fehér paradicsom habbal, bazsalikom zselé

Leves: Homár leves, rákhússal töltött céklás ravioli

Főétel: Borjú szűz, szarvasgombás burgonya gratin, vajas spárga, portói jus, vagy Tonhal “Mi Cuit”, sült édesburgonya, szójás szezámos zöldség, fűszeres mangómártás, vagy Sült kecskesajt, cékla rizottó, narancsos bazsalikom mártás

Desszert: Erdei gyümölcsök, mascarpone, vörös bársony cannolo

A menüsor ára 26 900 forint/fő , borpárosítással 39 000 forint/fő. A számla végösszegéhez 13%-os szervizdíj kerül hozzáadásra.

Costes Downtown

Elsőrangú ételekkel, koktélokkal és borokkal várja a párokat a főváros ikonikus étterme, ahol kreatív, három fogásos menüvel készülünk a különleges alkalomra

Előétel: Céklakrémleves, fekete quinoa, fekete szezám, papaya, vagy Füstölt pisztráng és vörös garnéla fekete ceviche, vagy Dödölle, koji-paprika, Gochujang

Főétel: Misoval ízesített sült karfiol, japán curry, grépfrút, vagy Süllő, atlanti kagylók, zöldborsó és edamame petrezselyem velouté szószban, nori lekvár, vagy Mangalica tarja steak, yuzu chimichurri, sült jalapeño, vagy Angus steak, tokaji-ponzu, szezámos jus

Desszert: Tiramisu, vagy Karfiol, fehércsokoládé, tonik hó, vagy Rizs mousse, umeboshi, saké, vagy Francia sajtválogatás

A 3 fogás ára 1 főnek: 25000 Ft + szervizdíj

Kollázs - Brasserie & Bar

A vibráló és inspiráló kortárs európai brasserie a Four Seasons Hotel Gresham Palotában várja a párokat, kilátással a Lánchídra és a Dunára. A 3 fogásos vacsoramenüvel így épül fel:

Amuse: Japán Szent Jakab Kagyló, Zeller, Ananász

Előétel: Szarvas Tatár, Cékla, Savanyított Retek, Mustár Kaviár

Főétel: Szent Péter Hala, Karalábé, Narancs, Zöldmártás, vagy Kacsamell, Birsalma, Csicsóka, Kacsa Gyoza

Desszert: Pavlova, Málna, Tahiti Vanília

A Valentin napi vacsoraára 39 900 Ft/fő, borpárosítással +19 900 Ft/fő. A számla végösszegéhez 16% felszolgálási díjat számítanak fel.

Halászbástya étterem

“Valentin-nap a város felett...” fantázianévvel ellátott este alatt az alábbi ételeket szolgálják fel:

Amuse bouche: osztriga paradicsommal és zellerrel, halibut céklával, édesköménnyel és rákmártással

Petit four: gyömbéres zöldalma granité,

Angus bélszín burgonyával, szarvasgombával és padlizsánnal

Csokoládé piemonti mogyoróval és vérnaranncsal

A menüsor ára 29.920 Ft/fő borsorral, egy jobb asztalnál, ahonnan kilátás is nyílik a városra 35.020 Ft/fő, az exkluzív asztalnál 54.740 Ft/fő

Aranybástya

Minden bizonnyal megtaláltuk a legdrágább programot is: saját iglu bérlése a város felett valóban különleges élmény, pláne egy 5 fogásos vacsora és pezsgő mellett. Séfük kifejezetten erre az egyedi alkalomra alkotta meg az Aranybástya 5 fogásos Valentin-napi menüjét, mely minden érzéket elbűvöl és rabul ejt:

Amuse Bouche: Osztriga /Kristale/

Előétel: Füstölt kacsamell, gyökérzöldség, kakaó, bulgur, vérnarancs, saláta levelek és Angus bélszín carpaccio, parmazán, kapri, olíva olaj, szarvasgomba

Leves: Homár bisque, cognac, borsó, paradicsom, paprika

Főétel: Zöldfűszeres bárány borda, répa, bab, parázsburgonya, jus, németalföldi mártás vagy Halibut, tigrisrák, zöldborsó, csicsóka, portói jus, tokhal kaviár, vajmártás

Desszert: Édes Mámor

A páros ajánlat ára 59.800 forint/pár + 15% szervíz díj,

a privát iglu 300 ezer forintba kerül, de ebben már benne van a bor és a vacsora is.

Stand25 bisztró

A Standban négyfogásos vacsoramenüvel készülnek erre az alkalomra, köztük olyan mennyei elemekkel, mint a füstölt pisztrángfilé almával, zellerrel, citrusos salátalevelekkel, sütőtökkrémleves, lazacfilé rizottóval, valamint aranygaluska, amit baracklekvárral és vaníliahabbal töltenek.

A menü ára 29 950 forint/fő.

Gléda

A Gléda immáron több éve van jelen a budai vendéglátásban, 2023-ban teljesen újjászületett. Deli János vezetésével egy varázslatos miliőt hoztak létre. Valentin napon 18:00-tól elérhető a speciális ételsor választható előételekkel, főtelekkel, desszertekkel.

Előételek: Zellerkrémleves marinált almával és csicseriborsóval, vagy Kacsamáj pástétom mangós körte chutney-val

Főételek: Parajos rizstészta karfiolsteakkel, vagy Kacsamell szarvasgombás édesburgonya krémmel, parmezán chipssel, vagy Szarvas gerinc, polenta, téli zöldségek, Cumberland szósz

Desszertek: Erdei gyümölcsös chia puding vagy Csokoládé torta málna szósszal

Az ára 17 500 forint/fő +13% szervizdíj

Araz

Barka Áron – Chef de Cuisine az alkalomhoz illően olyan különleges gasztronómiai fogásokkal készül, mely feledhetetlenné teszik a szerelmesek világnapját:

Fűszeres sült osztriga

Kecskesajt, pácolt cékla, zöldalma, zeller

Sókéregben sült zeller és karfiol, vargánya ravioli

Kacsamell, karamellizált bébirépa, grillezett mogyorós rómaisaláta, kardamomos sütőtökkrém

Tonkababos bársonytorta

Ára 17 900 Ft/fő, borsorral: 21.900 Ft/fő

Vogue Étteremhajó

Meghitt, romantikus estét ígér a hajós vacsora: exkluzív panorámát, hangulatos élő zenét, welcome drinket és egy különleges, háromfogásos vacsoát. A menü így néz ki:

Welcome drink Epres randevú

Előétel Libamáj rocher

Főétel: Rosé kacsamell, káposztás rétes, mandulás alma, vagy Marha bélszín falatok, zöldbors mártás, burgonya gratin, brokkoli vagy fogas filé, sáfrányos rizottó, pak choi.

Desszert variáció 2 főre: Fehér csokoládé mousse, Macaron, Meringue, Bajadera A vacsorajegy ára:

Az ára 20 000 Ft/fő, mely az italfogyasztást és a 15%-os szervízdíjat nem tartalmazza.