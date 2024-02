Ezek lennének a The Body Shop végnapjai? Lehúzhatja a rolót több száz üzlet, óriási a pánik

Akár 250 üzletét is bezárhatja a The Body Shop, mellyel munkahelyek ezrei kerülnek veszélybe az Egyesült Királyságban - adta hírül a Daily Mail. A boltláncot novemberben adta el a Natura&Co. az Aurelius Groupnak. Az új tulajdonos cég néhány héttel a felvásárlást követően kezdeményezte a felszámolást. Bár a pontos számokat még nem ismerhetjük, hány boltot érinthet az eljárás, rengeteg dolgozó veszítheti el ezzel állását és sok ügyfél búcsúzhat kedvenc boltjától.

Az Aurelius Group által nemrég 207 millió fontért felvásárolt The Body Shop 250 brit üzlete zárhat be a most indított felszámolási eljárás miatt. Most sokan aggódnak, hogy kedvenc üzletük is érintett lehet, illetve rengetegen veszíthetik el a munkájukat a felszámolásaok miatt. Az Aurelius Group a fizetésképtelenségi eljárás lefolytatását az FRP Advisory cégre bízná. A lap egyik forrása szerint a márka külföldi üzleteit az eljárás nem fogja érinteni.

A The Body Shop 1976-os megalapítása óta vezető szerepet tölt be az etikus kereskedelem és az állatkísérletektől mentes szépségápolási termékek piacán. A franchise-modell segítségével történő gyors terjeszkedés eredményeként egyetlen brightoni üzletből hét év alatt 138-ra növelte üzleteinek számát. Annak ellenére, hogy 2006-ban eladták a L'Orealnak - ami vitákat is kiváltott a L'Oreal állatkísérleti politikája miatt -, a márka továbbra is híres természetes összetevőinek és etikus beszerzési politikájának köszönhetően.

A The Body Shop néhai alapítója Anita Roddick nemcsak a természetes szépségápolás úttörője volt, hanem környezetvédelmi aktivista tevékenységéről is ismert. 2007-ben bekövetkezett halálát követően vagyonát a végakarata szerint jótékony célra fordították.

Az elmúlt években a The Body Shop nehézségekkel küzdött, nem volt már olyan jövedelmező üzlet az erős versenymezőnyben, olyan vetélytársakkal szemben, mint a Lush vagy a Holland & Barrett. Mielőtt az Aurelius Group felvásárolta, többször is gazdát cserélt. A cég azt remélte, fel tudják támasztani a márkát a kihívásokkal teli kiskereskedelmi piaci körülmények ellenére is, viszont azóta kiderült, hogy a vállalkozás nem rendelkezik elegendő forgótőkével, és a karácsonyi időszak is gyenge eladási eredményeket hozott. Ezért inkáb a felszámolás mellett döntöttek - írja a Daily Mail.

A hírek szerint FRP Advisory szervezetátalakítási szakértői veszik majd kezelésbe a The Body Shop márkát, mely az egyesült királyságbeli boltok bezárásával koncentrálhat a stratégiailag fontosabb piacaira, mint a kontinentális Európa, vagy Ázsia piacai. Az új tervek között szerepel a digitális platformok erősítése, új értékesítési csatornák létrehozása és egy differenciált kiskereskedelmi élmény biztosítása.