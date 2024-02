Ez már nem puszta véletlen? Furcsa, ami kiderült az Ötöslottó, Hatoslottó milliárdokat érő számairól

Rekordközeli összeget nyerni a hétvégén az Ötöslottón és a Hatoslottón is. A nem mindennapi együttállás alkalmából megnéztük, a korábbi lottómilliárdosok milyen számokkal ütötték meg a főnyereményt: rendszert keresni fölösleges, az archív adatokból az derült ki, hogy teljesen esetleges, milyen intervallumba esnek a milliárdokat érő számok. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen számokkal játszottak a legszerencsétlenebb lottónyertesek - akik nem egyedül ütötték meg a főnyereményt. Aki szokott szörnyülködni azon, hogy egyesek milyen lehetetlennek tűnő számsorozatokkal próbálkoznak, az kapaszkodjon meg: a "7; 17; 18; 19; 43; 44" számsor egyszer három embernek is 683 milliót hozott a Hatoslottón. De nem ez az egyetlen sok pénzt érő, furcsa kombináció...

Rekordközeli főnyereményért izgulhatnak az Ötöslottó játékosai: 6,166 milliárd forint a tét és ezzel már csak egy hajszálnyira vagyunk a 6,431 milliárd forintos abszolút rekordtól, amit 2020-ban a 13. héten vitt el egy szerencsés nyertes. Ha valaki esetleg ihletet merítene még az esti húzás előtt, ő a "20; 33; 39; 50; 64" számkombinációval nyerte meg az életét megváltoztató milliárdokat. Alábbi cikkünkben számba vesszük a rekordnyereményeket is és az akkor kihúzott nyerőszámokat.

Mielőtt belemegyünk, egy kis lottótörténelem: a nagy lottóreform 1868-ban érte el hazánkat, amikoris létrehozták a Magyar Királyi Lottóigazgatóságot - így a hazai számjáték-bevételek akkortól nem az osztrák, hanem a magyar költségvetést gyarapították. Mindez 1948-ig ki is tartott, de a hatalomra kerülő Rákosi Mátyás rendszerében "gyanús kapitalista csökevényként" emlegették a lottót, így az "imperialista" szerencsejátéknak mennie kellett, Rákosiék inkább a totót favorizálták. Az '56-os forradalom leverése után a Kádár-rendszer már tanult az elődök hibájából, és 1957. január 17-én felhatalmazták az Országos Takarékpénztárt a lottójátékok megszervezésére.

Így 67 éve szültett meg a mai formájában is ismert Ötöslottó: az első számhúzásnál heten is örülhettek négytalálatosuknak. Az első öttalálatos szelvény 1957. április 11-én született meg, egy özvegyasszony saját, valamint gyermekei életkorát játszotta meg - amivel hagyományt teremtett. Akkoriban óriási összegnek számító nyereménye 880 ezer forint volt.

Ezeket tették meg a rekordnyertesek

A rekord, mint már említettük, 6,431 milliárd forint volt 4 évvel ezelőtt, de lássuk a többi toplistás nyereményt, és a milliárdokat érő számokat:

Látható, hogy a megjátszott számok igen változatosak, és olyan fura sorozatok is értek több milliárd forintot, mint a "4; 15; 46; 49; 59", vagy a "34; 36; 59; 69; 90". De az abszolút rekord nyeremény is a 20 és 64 közötti intervallumra esett. Úgyhogy lázasan valamiféle rendszert keresni teljesen fölösleges. Ahogy a táblázatból is látható, a rekordnyerő számok között sokszor felbukkant a 90-es, de ugyanígy milliárdos lett az is, aki legfeljebb 50-ig válogatott, vagy egymáshoz nagyon közeli számokat játszott meg.

Egyébként a giganyeremények kapcsán még azt is érdemes tudni, hogy az Ötöslottón 28 hete nem volt telitalálat, ebből a szempontból messze vagyunk a 2020-as rekordtól, amikor 39 hétig halmozódott a főnyeremény. Akkoriban már azon a forgatókönyvön is sokan elgondolkodtak, hogy valaki 52 hétig nem üti meg a telitalálatot. Ebben az esetben nem gyarapodik tovább a főnyeremény, hanem a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között kerül felosztásra.

Erre a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa, és most is van még 12 hét arra, hogy valaki elvigye a rekordközeli összeget. Egyébként a mostani jackpot, hacsak valaki szombaton el nem viszi, sanszos, hogy a következő játékhéten már átveszi az első helyet a listán - de két hét múlva biztosan, ha addig nem nyeri meg senki.

Ők a legszerencsétlenebb lottónyertesek

És ha már itt tartunk, nézzük meg, kik voltak a legpechesebb lottónyertesek: a Szerencsejáték Zrt. 1998-ig visszanyúló statisztikái szerint az elmúlt 26 évben 16 alkalommal fordult elő, hogy egynél több játékos is helyesen ikszelte be az öt kihúzott számot. Az abszolút rekord 2004-ben, a 23. héten volt,

amikor négyen is eltalálták a kihúzott "10; 21; 49; 56; 67" számkombinációt.

Nyereményük fejenként 250 904 037 forint volt, ami bár szép összegnek számítana még manapság is, de vélhetően egyik nyertes öröme sem volt felhőtlen.

Ahogy az alábbi táblázatban is látszik, ezen felül 2009-ben és 2016-ban is előfordult olyan, hogy három játékosnak is öt találata volt. 2016-ban a három telitalálatos szelvényre darabonként több mint 350 millió forintnyi nyeremény jutott, a 2009-es nyertesek kicst rosszabbul jártak, hiszen így a főnyeremény felosztását követően fejenként kicsit több mint 50 millió forintot kaptak.

Rajtuk kívül talán az a két szerencsés is bosszankodhatott egy kicsit, akik tavaly tavasszal ütötték meg a főnyereményt. Az akkori, 4,6 milliárdos összeg minden idők negyedik legnagyobb jackpotja lett volna, de így, hogy ketten vitték el, nem került fel a rekordlistára. A szerencsések fejenként 2 308 107 190 forintot nyertek.

A Hatoslottón is óriási a tét

Nem csak az Ötöslottó kecsegtet a hétvégén gigantikus pénzekkel: a Hatoslottón a várható nyeremény telitalálat esetén 1,95 milliárd forint, ami a játék történetének harmadik megmagasabb összegű jackpotja. 13 hete nem találta el senki mind a 6 kihúzott számot. A Hatoslottó top nyereményei és az azokhoz tartozó nyerőszámok:

Fura számokkal is lehet nyerni?!

A Hatoslottó az elmúlt évtizedekben még az Ötösnél is több savanyú szájízű lottónyertest szült. 1998 óta összesen 31 olyan alkalom volt, hogy egynél többen is eltalálták mind a hat kihúzott számot. Az abszolút rekord itt is 4 jackpot volt egy sorsoláson, még 2008-ban, a 39. héten.

Ők úgy gondolták, hogy egy csomó 9-est ikszelnek be, grátiszba még a 7-est, mint klasszikust, és a lehető legnagyobb számot, a 45-öst. A nyerő kombináció a "7; 9; 19; 29; 39; 45" volt. A furcsa számsor fejenként 19 025 570 Ft-ot hozott a szerencséseknek.

Ezen felül 7 olyan alkalom is volt, amikor hárman osztoztak a főnyereményen, legutóbb 2016-ban a 16. héten. Ha szörnyűlködni szoktál, hogy milyen lehetetlen számokkal játszanak egyes lottózók, akkor most kapaszkodj meg:

akkoriban az "5; 7; 9; 11; 12; 14" számsorozat egyenként 44 265 910 Ft-ot hozott a három nyertesnek.

A legnagyobb, három ember között szétdobott összeg 683 333 334 Ft volt még 2007-ben, és mit ad isten itt is nagyon furcsa számokkal nyertek.

A nyerő hat szám a "7; 17; 18; 19; 43; 44" volt.

Pár szó az esélyekről

Fejben nyilván már mindenki elköltötte a milliárdokat, de a legfontosabb lépést, a telitalálatot nem is olyan egyszerű megugrani! Az Ötöslottón, hogy valaki mindegyik kihúzott számot eltalálja 1 : 43 949 268, azaz óriási szerencse kell hozzá, és mint láthattuk, a számokkal sem lehet nagyon spekulálni, mert a csúcsnyereményeket igen furcsa számsorokkal is megnyerték.

Ha valaki a hétvégén milliárdos akar lenni, érdemesebb a Hatoslottón próbálkozni, itt ugyan több számot kell eltalálni, de csak feleannyiból, mint az Ötösön, így a nyerési esélyek is sokkal jobbak: a 6 találatra egészen pontosan 1 : 8 145 060. Persze, ehhez is oltári szerencse kell...

Viszont, amiben a két lottójáték hasonlít egymásra az az, hogy szinte ugyanannyi esély van bármennyi pénzt nyerni rajtuk. A Hatoson a már fizető 3 találatra 1 : 45 az esély, míg az Ötöslottón két számot eltalálni 1 : 44. Viszont a nagyobb nyeremények esetében már a Hatoslottó lehet a vonzóbb megoldás.

Nyerési esélyek a Hatoslottón:

6 találat: 1 : 8 145 060

5 találat: 1 : 34 808

4 találat: 1 : 733

3 találat: 1 : 45

Nyerési esélyek az Ötöslottón:

5 találat: 1 : 43 949 268

4 találat: 1 : 103 410

3 találat: 1 : 1 231

2 találat: 1 : 44

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA

