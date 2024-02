Így tesz tönkre sok magyart a kényelmes irodai munkája: nem is sejtik, pedig megrövidíti az életüket

Sokan úgy gondolják, hogy az irodai munkák sokkal kényelmesebbek, mint sok más foglalkozás, ahol egész nap talpalni kell. Azonban megvan az ára a kényelemnek is: az ülőmunkát végzőket sokkal jobban veszélyeztetik bizonyos betegségek a mozgásszegény életmódjuk miatt. Ezt a legtöbben már csak akkor veszik észre, amikor kialakult a betegség, állandosul a nyaki vagy deréktáji fájdalom, kialakul a magas vérnyomás, nő a testsúly, stb. Ha nem foglalkozunk az intő jelekkel, később nagyon súlyos betegségek is kialakulhatnak, amelyek konkrétan meg is rövidíthetik az életünket.

Egy friss tanulmány szerint azoknál, akik munkaidejük nagy részét ülve töltik, 16 százalékkal nagyobb az esélye a kori halálnak, mint akik nem ülnek sokat munkaidőben - írta a The Washington Post. Ez összefüggében állhat olyan betegségekkel, amelyek esetében egyébként is háttérok lehet a mozgásszegény életmód. Akik ülőmunkát végeznek, azoknál 34 százalékkal magasabb a szív- és érrendszeri betegségekből eredő halálozás kockázata.

A tanulmány szerint viszont azok esetében, akik az "ülőmunka" során nem csak ülnek, hanem állnak, vagy sétálnak közben, tehát odafigyelnek rá, hogy ne csak üljenek, nem volt nagyon a korai halálozás esélye. Azt is megállapították, hogy aki szabadidejében 15-30 perccel növeli naponta a mozgással töltött idejét, az is csökkenti a korai halálozás esélyét. A szakértők javasolják, hogy a munkában is törekedjünk kevesebbet ülni: álló asztalokkal, gyakoribb rövid szünetekkel, séta közben tartott megbeszélésekkel vagy telefonbeszélgetésekkel csökkentsük az ülve eltöltött időt.

Sokan az ülőmunkát az irodai munkákkal azonosítják, ami valóban a legjellemzőbb formája. Ugyanolyan káros azonban az is, ha valaki valamilyen jármű vezetése közben ül egész álló nap. A hivatásos sofőröknek is oda kell figyelniük az ülőmunka ártalmaira.

Az ülőmunka ártalmai A hosszas ülés - akár otthon, akár az irodában vagy egy gépkocsiban - elképesztő terhelést jelent gerincoszlopunk számára, írja a Feövenyessy Gerincközpont. A gerinc eredendően kettős S görbülettel rendelkezik, a nyaki szakasz homorú (lordózis), a háti domború (kifózis), az ágyéki ismét homorú (lordózis), majd a keresztcsont környékén megint domborodik. Ebben a helyzetben szépen egymás alatt sorakoznak a csigolyák és a köztük lévő porckorongok. A terhelés egyenletesen eloszlik a teljes gerincoszlopon, így akár 100 évig is eléldegélhetünk egyenes (és egészséges) gerinccel. Amikor azonban leülünk egy székre, testtartásunk jelentősen megváltozik. Fejünk előretolódik, hátunk pedig egyetlen görbületet alkot, azaz megszűnik a fiziológiás kettős görbület. Ez a testtartás a hosszú évek során sokszoros terhelést ró gerincoszlopunkra, és nyílegyenesen vezet bizonyos mozgásszervi betegségekhez - írják.

A magyaroknak különösen oda kell figyelniük a szív- és érrendszeri betegségek veszélyeire, hiszen vezető haláloknak számítanak hazánkban. Utolsó friss adataink szerint 2022-ben a halálozások 4,1 százalékát heveny szívizom-elhalás, 18,6 százalékát egyéb ischaemiás szívbetegség okozta. Utóbbi esetben a nők jóval veszélyeztetettebbek a férfiaknál: 21,3 százalékban volt a halál oka egyéb ischaemiás szívbetegség a nőknél, míg a férfiaknál 16,7 százalék. A heveny szívizom-elhalás viszont jobban érinti a férfiakat: a halálozások 4,8 százalékában ez állt a háttérben, a nők esetében 3,5 az arány.

1992-ig az egyéb ischaemiás szívbetegség okozta halálozások a 10 százalékát sem tették ki az összes halálozásnak. 1998-ra már elértük a 13 százalékot, 2010-re pedig meghaladtuk a 20 százalékot is. 2020 óta történt visszaesés: 2020-ban 18,6 százalék, 2021-ben 16,7 százalék, 2022-ben pedig 18,6 százalék volt az arány. Fontos tényező azonban, hogy 2020-tól bekerült a statisztikákba a covid okozta halálozás, a koronavírus pedig különösen veszélyes a krónikus betegséggel élőkre. (2020-ban a halálozások 6,4 százalékáért, 2021-ban 16 százalékáért, 2022-ben pedig 5,6 százalékáért volt a covid a felelős.)

Mit tegyél az egészséged érdekében, ha ülőmunkát végzel?

Vezess be rutinszerű miniszüneteket. Aki ülőmunkát végez, többnyire képernyő előtt ül, így minden órában munkavédelmi okokból is szünetet kell tartania. Sokan azonban ezt nem tartják be, túlságosan belemerülnek a munkába, vagy úgy gondolják, nem tarthatnak szünetet, mert sosem végeznek. Valójában a kis szünetek beiktatása éppen növeli a produktivitást, mint a végeérhetetlen képernyőbámulás. Ha pedig már úgyis szünetet kell tartani, hagyjuk ott az asztalunkat minden órában egyszer! Akinek nehezen megy a szünetek beiktatása, az vezessen be egy rutint: az első szünetében kimegy az irodai konyhába egy kávéért, a másodikban elmegy mosdóba, a harmadikban feltölti a vizespalackját, vagy eszik egy almát a folyosón sétálva.

Használd az ebédszünetet. Sokan - főként télen - nem hagyják el az iroda területét, vagy a home office sarkukat egész nap, vannak, akik még az ebédet is a gép előtt ülve eszik meg. Ez viszont nagyon nem egészséges. Akár otthon főtt ebédet eszünk, akár vásárolunk, ragadjuk meg az alkalmat, hogy ha belefér az ebédszünetbe, sétáljunk is. Keressünk távolabbi helyeket, ahonnan ebédet vehetünk, és sétáljunk oda, mint a megszokott kör. Az ebéd utáni kávét igyuk meg máshol, menjünk ki egy udvarra, parkba. Vagy csak sétáljuk körbe a háztömböt, ez az emésztésnek is jót tesz, elűzi a kajakómát.

Szállj le egy megállóval előbb, tedd le távolabb a kocsit. Akárhogy is járunk munkába, megpróbálhatunk a közlekedési stílusunkba több mozgást csempészni, ha ülőmunkát végzünk. Ha például biciklivel járunk munkába autó vagy tömegközelekedés helyett, máris sokat tettünk az egészségünkért. Ezt viszont sokan nem tudják, vagy szeretnék megtenni. Kezdjük kis lépésekben! Ha autóval járunk, parkoljunk távolabb a munkahelytől, növelve a sétatávot. Ha helyközi busszal, villamossal, akkor szálljunk le egy megállóval előbb.

Ne használd a liftet. Ugyanúgy ahogy a közlekedésen, a lifhasználaton is változtathatunk otthon és az irodában is. Nem kell felsétálnunk persze a 7. emeletre, ha ott van az iroda, vagy a lakásunk - bár ezt is megtehetnénk. Sétálhatunk viszont lefelé, vagy felfelé szálljunk ki 1-2 emelettel előbb. Ne az tartson vissza, hogy túl magasan vagyunk a lépcsőzéshez.

Ne csak ülve dolgozz. Nem mindenkinél van az irodában álló asztal, vagy munkaállomány, sokan fixen a székükbe vannak kényszerítve. Ennek ellenére gyakran, amikor lenne lehetőség nem ülni, a dolgozók ugyanúgy az ülést választják: meetingeken, ha egyeztetni kell. Vagy egyszerűen e-mailt küldenek, ahelyett, hogy átsétálnának a melletüklévő irodába megkérdezni valamit. Ezek látszólag apróságok, de a testünk szempontjából nagyon sokat számít, hogy néha felállunk, kinyújtózunk, visszatér a lábunkba a keringés.

Szabadidődben is mozogj, amennyit tudsz! Bármennyire is próbálja az ember a munkaidejében minimalizálni az állandó ülést, az egészségünk érdekében a szabadidőből is érdemes áldozni mozgásra, ha tényleg sokat ülünk. Séta, úszás, kirándulás, jóga. Erősítsük a hát- és lábizmainkat, válasszunk olyan sportot, ami jót tesz a gerincünk egészségének.

Váltsunk munkát. Ez a nagyon drasztikus tanács azoknak szól, akik más okokból is veszélyeztetettek, például elhízottak, vagy magas vérnyomásúak, vagy már diagnosztizált szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők. Akiknek már javasolta az orvos az életmódváltást, azoknak meg kell fontolniuk, hogy olyan munka után nézzenek, ahol nem ülnek egész nap. Egy munka sem ér annyit, hogy feláldozzuk érte az egészségünket, az egészségben eltöltött életéveinket!

Hogyan üljünk? Tényleg jó, ha kihúzzuk magunkat?

A hosszas ülés - akár otthon, akár az irodában vagy egy gépkocsiban - elképesztő terhelést jelent gerincoszlopunk számára, írja a Feövenyessy Gerincközpont. A gerinc eredendően kettős S görbülettel rendelkezik, a nyaki szakasz homorú (lordózis), a háti domború (kifózis), az ágyéki ismét homorú (lordózis), majd a keresztcsont környékén megint domborodik. Ebben a helyzetben szépen egymás alatt sorakoznak a csigolyák és a köztük lévő porckorongok. A terhelés egyenletesen eloszlik a teljes gerincoszlopon, így akár 100 évig is eléldegélhetünk egyenes (és egészséges) gerinccel. Amikor azonban leülünk egy székre, testtartásunk jelentősen megváltozik. Fejünk előretolódik, hátunk pedig egyetlen görbületet alkot, azaz megszűnik a fiziológiás kettős görbület. Ez a testtartás a hosszú évek során sokszoros terhelést ró gerincoszlopunkra, és nyílegyenesen vezet bizonyos mozgásszervi betegségekhez - írják.

A szakértők szerint nincs egyetlen helyes ülési pozíció. Az az egészséges, ha soha nem hagyjuk belemerevedni a testünket egy adott pozícióba. Egy darabig ülünk (labdán, széken, vagy akár a kanapén), majd egy időre felállunk (magasabbra állítva az asztalt vagy megemelve a számítógépet), végül térdepelünk egy kicsit, sőt, ha lehet, sétálgatunk is munka közben. Ne csak az ülő- (vagy térdelő) alkalmatosságot, de az ülés, állás, térdelés módját is váltogassuk minimum 5-10 percenként. Fészkelődjünk, mocorogjunk, nyújtózkodjunk, így elkerülhetjük, hogy mindig ugyanazokat az izmokat terheljük! Mottó: munkavégzés közben az ideális testhelyzet az, amit legközelebb fogsz felvenni - írják.