Rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 400 ezret is fizetnek ezért a munkáért

A Magyar Posta oldalán tavasszal is a kézbesítő és futár állásokból található a legtöbb hirdetés. A Pénzcentrum utána járásából kiderül, hogy a biciklis kézbesítő pozíciók bruttó béreit közel 13%-kal növelték, míg az elektromos biciklis kézbesítők emelése a 10%-ot sem éri el. A segédmotoros futárok bruttó bére viszont 400 ezer forint fölé kúszott. A szállító szektor bruttó bére tavaly májusról októberre közel 2%-kal lett kevesebb, de legrosszabbul az energiaiparban dolgozók jártak, ahol 36%-os bruttó bércsökkenést látható a friss adatok alapján.

A Magyar Posta által meghirdetett állások között most is meglehetősen sok futár és kézbesítő kiírást találhatunk. Alapvetően egyik sem igényel 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséget, azonban a ’B’ kategóriás jogosítvány megléte jelentősen növeli a fizetéseket. A KSH adatai szerint a szállító szektor átlagos fizetése 2023 októberében 523,8 ezer forint volt, ami azt jelenti, hogy 2023 májusához képest a szektorban közel 1,5%-os csökkenést tapasztalhatunk. Ehhez képest vizsgáljuk meg a Magyar Posta által kiírt futár pályázatainak fizetését.

A Posta esetén igen pozitív változásokat láthatunk, azokban a futár és kézbesítő állásokban, melyek esetén idén februárban is találtunk kiírást mindenhol magasabb bért kínálnak. A következő táblázatban össze is szedtük a korábbi és mostani havi bruttó bérmegjelölést és feltüntettük, hogy hány százalékos növelést eszközöltek tavaly októberhez képest.

Alapvetően egy futár, vagy csomagkézbesítő álláshoz elvárt kritérium a ’B’ kategóriás jogosítvány és az ehhez ajánlott fizetés 2023 októberében bruttó 405 000 Ft/hó volt, amihez járt úgynevezett belépési bónusz is bruttó 150 000 forint, valamint a hirdetésben akkor az év végi hónapokban (november-december) a várható több munka miatt (karácsony környékén többen küldenek csomagot) a fizetést megemelték bruttó 465 000 Ft/hónapra.

Ehhez képest most megemelték a bruttó havi fizetést 440 ezer forintra, ami ugyan több, a tavaly őszi bérmegjelölésnél közel 9%-al, de a karácsonyi fizetéshez képest némileg kevesebb. Illetve már nem szerepel a hirdetésben a belépési bónusz, akkor jár 100 ezer forint plusz, ha valakit hozol magaddal a munkára, aki szintén belép a kötelékbe.

Kézbesíteni nem csak autóval lehet, így számos olyan hirdetést találni, amelynél nem követelmény a ’B’ kategóriás jogosítvány. Ezeknél az álláslehetőségeknél ősszel megállapítottuk, hogy az autó helyett választott jármű teljesítményének növekedésével, nő a hozzá meghatározott bruttó bér mértéke is, ami továbbra is igaz, azonban a béremelések mértékére ez már nem elmondható.

Gyalogos kézbesítő munkakör állást jelenleg nem lehet találni a Magyar Posta oldalán, így ahhoz aktuális adatot nem tudunk közölni, viszont a többi járműhöz találtunk hirdetést. Nem meglepő módon a legnagyobb mértékű növelést a legkevesebb fizetés esetén eszközölték, de mindegyik esetén közel 10%-os növekedést láthatunk. A kerékpáros kézbesítő esetén 13,3%-al emeltek ami azt jelenti, hogy bruttó 340 ezres fizut, 45 ezer forinttal emelték (korábban a gyalogos és kerékpáros fizetések megegyeztek, így feltehető, hogy az emelés is). Ugyanakkor, ha elektromos biciklivel van lehetősége valakinek dolgozni, akkor már közel 400 ezret is lehet keresni. Ami elsőre jól hangzik, de ahogy a táblában is látni ez a szektor kapta a legkevesebb emelést.

Korábban a gyalogos/kerékpáros és elektromos biciklis futár fizetések között bruttó 20 ezer forint különbség volt, de ez 2024 februárra mindösszesen bruttó 8000 forintra csökkent. Tehát ha nettóban számolunk a "mezei" kerékpáros nagyjából 256 ezret kap készhez, míg az elektromos biciklis 261 300 forint körül. Tehát nagyjából 5 000 forint a különbözet.

Ha valakinek nincsen elektromos biciklije, csak emiatt a munka miatt nem igazán éri meg beszerezni egy több százezer forinots járművet, havi + 5 000 forintért.

A következő fokozatot a segédmotoros futár jelenti, aminél, ha nem is ’B’, de ’AM’ kategóriás jogosítvány szintén az előírások között van. Ebben az esetben a fizetés 12%-al nőtt, amivel már bruttó 400 ezer forint fölé emelkedett a fizetés. Ezen kívül van lehetőség úgynevezett kyburzal (három kerekű elektromos motor, egyes modelleknek teteje van és van hátul egy kis csomagtere) is kézbesíteni a küldeményeket, de ehhez a pozícióhoz nem tüntettek fel megajánlott fizetést.

Az egyéb juttatások terén jelentős különbségek nincsenek, sem a mértéküket és a típusukat illetően sem. Ugyanúgy az alapcsomag részét képezi a:

Munkaruha és védőfelszerelés juttatás

Munkába járási támogatás

Lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatások

Határozatlan munkaviszony

Fejlődési és szakmai előmeneteli lehetőség

Változatos munka, szabadban végzett önálló munkavégzés

Csoportos élet- és baleset biztosítás

Bérezés: bruttó alapbér + pótlékok + ösztönző

3 hónapot követően: bruttó: 20 000 Ft/hó cafeteria juttatás*

Amennyiben 25 év alatti vagy, nálunk lehetőséged van az adókedvezmény igénybevételére

*itt abban az esetben, ha autós futárnak jelentkezel bruttó 20 000 helyett 25 00 forint jár

Csökkentek a bruttó bérek októberre?

A KSH friss bruttó bérekre vonatkozó adataiból azt látni, hogy 2023 májusához képest októberre számos szektor kevesebb bért tudhatott magának. 2023 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 564 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 389 300 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,0%-kal, a reálkereset 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, azonban májushoz képest csökkentek. Ugyanis 2023 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 567 800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 391 500 forint volt.

A következő ábrán néhány fontosabb szektor bruttó egy főre eső havi fizetéseit hasonlítottuk össze a tavaly májusi és októberi adatok alapján, valamint kiszámoltuk a változás százalékos értékét is.

Elmondható, hogy gyakorlatilag három szektort leszámítva mindenhol csökkentek a bruttó bérek. Az oktatás, egészségügyi és szociális ellátás és információs és kommunikációs ágazatokban látni némi növekedést. Ezeken belül is egyedül az egészségügyi szektor megy 5% fölé, ami arányaiban (a többi szakmához viszonyítva) magasnak tekinthető, de valójában így is átlagosan csupán bruttó 630, 3 ezer körül keresnek, ami nettó kb. 420 ezer forintot jelent.

A legnagyobb csökkenést az energiaiparban és a pénzügyi szolgáltatások szektorában tapasztalhatjuk. Az energiaipari csökkenés 36% körül mozog, ami igen jelentős, mert a közel nettó 820 ezres átlagos fizetések, 520 ezerre csökkentek. Az általunk vizsgált kézbesítő állások terén is csökkenést látni, de nem annyira jelentős a változás.

