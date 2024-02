Riadót fújtak a hatóságok: nagyon vigyázz, hol töltöd a mobilod, simán meglophatnak, észre sem veszed

Veszélyes lehet használni a nyilvános telefontöltő állomásokat, ugyanis elképzelhető, hogy azok használata során rosszindulatú, vírusos szoftverek kerülhetnek a készülékeinkre - hívta fel a figyelmet az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) a CNN szerint. Az FBI denveri kirendeltségének közösségi média posztja szerint a bevásárlóközpontokban és repülőtereken található nyilvános USB-állomásokat rosszindulatú programok és megfigyelő szoftverek terjesztésére használják.

A posztban felhívják a figyelmet a veszélyre és kiemelik, hogy

mindenhova vigyünk magunkkal saját töltőt és USB-kábelt, és használjuk inkább a konnektort

- tanácsolta az ügynökség a tweetben.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T