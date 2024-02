Nagyon fontos levelet kap a héten rengeteg lakástulaj: százezreket bukik, aki most rosszul dönt

Még ezen a héten, február 15-éig minden magyar, aki rendelkezik lakásbiztosítással, értesítést fog kapni a biztosítótársaságától, hogy nézze át szerződését, mert lehetséges, hogy az elalvult, vagy más okból lehet érdemes újrakötni - sokszor jobb feltételekkel. Lambert Gáborral, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjével néztük át, hogy kinek és mikor lehet érdemes ezen elgondolkodni - valamint elhűltünk azon a számon, hogy hány ingatlantulajnak nincsen semmilyen lakásbiztosítása.

Alapjaiban rengeti meg a kormány a lakásbiztosítások piacát azzal, hogy idén márciusban először elindítja az egyhónapos felmondási lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy összesen mintegy 3,3 millió szerződő lesz jogosult a lakásbiztosítása lecserélésére a következő hónapban - erről nemrégiben lapunk is beszámolt.

A magyar háztartások háromnegyedének van lakásbiztosítása, ez egy jó aránynak számít Európában. Annál több viszont a probléma maguknak a biztosításoknak a tartalmával: sokszor elavultak, az ingatlanok alulbiztosítottak, a befizetett díjak harmadából lesz csak kárkifizetés, és túl magas a biztosítók piaci koncentrációja is. Ezen akar változtatni a Nemzetgazdasági Minisztérium az idén először meghirdetett márciusi egyhónapos felmondási lehetőséggel.

Szakértővel néztük át, hogy pontosan kiket érinthet ez a meghirdetett lehetőség, mi számít elavult biztosításnak, és konkrétan miért járunk jól azzal, ha élünk a lehetőséggel - mert mind kiderült, sok magyarnak tényleg fogalma nincs arról, hogy pontosan milyen a biztosítása, mikor kaphat kárrendezést, ha beüt a baj.

Jók a magyarok biztosításkötésben

A 2008-as világgazdasági válság óta szignifikánsan nő mind az élet-, mind pedig a nem életbiztosítások aránya a magyar lakosság körében. Mint a Magyar Biztosítók Szövetségének tavalyi adataiból kiderül, 2013 óta egyszer sem volt csökkenés az utóbbi kategóriában: abban az évben még 40 ezer forint volt az egy főre eső biztosítási díj, 2022-ben már ennek több mint a duplája, 85 ezer forint volt ugyanennek a mutatónak az értéke.

Egy nemrég ismertetett kutatási eredmény szerint hazánkban tízből hét ember úgy gondolja, hogy a biztosítások segítik az ember felkészültségét, tízből nyolcan pedig azt gondolják, hogy mindenki maga tehet a biztonsága érdekében, Ennek jegyében pedig tudatosan követik bevételeiket és kiadásaikat egyaránt.

Az Alfa Biztosító felkérésére az Ipsos által készített kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók előtt álló legfontosabb kihívások ma döntően anyagiak. A válaszok alapján a lakosságnak csupán egyharmada érzi magát felkészültnek a vagyoni helyzete romlására, és mindössze 6 százalékuk mondta azt, hogy akár két évre elegendő megtakarítással rendelkezik.

Fontos, hogy átnézzük

Hogy tisztábban lássunk a kérdésben, megkérdeztük Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetségének munkatársát, pontosan miről fog szólni a biztosítási kampány. Válaszadását azzal kezdte, hogy szerinte mindenképpen érdemes néhány évente átnézni a lakásbiztosításunkat.

Az egyik legfőbb értékünk az otthonunk, ezért alapvetően mindenkinek érdemes általában 2-3 évente rendszeresen átnéznie a lakásbiztosítását, felülvizsgálni a biztosítási összegeket, - amelyek a kártérítés felső határait adják meg - és tájékozódni arról, hogy egy esetleges káreseménynél hogyan zajlik a kárrendezés

- fogalmazott Lambert Gábor. Szerinte az is lényeges, hogy nem kizárólag az életünk és a vagyontrgyaink védelme, hanem a gazdaság jelenlegi teljesítménye miatt is átértékelendő szempont lehet a biztosítás átnézése.

A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok következtében mára már nem kérdés, hogy szükség van a lakásbiztosításra, amit a többség így is gondol, hiszen Magyarországon a lakóépületek megközelítőleg 75%-a biztosítva van. Emellett az is fontos, hogy mindenki a saját körülményeinek, igényeinek megfelelő biztosítást kössön: egy társasházban lakást bérlő, sokat utazó városi fiatalnak más vagyontárgyak védelme fontos, mint egy vidéki kisvárosban, családi házban élő négyfős családnak. De, ami kiemelt figyelmet igényel egy erősebb inflációs időszakban az az, hogy megfelelő biztosítási összegekről szóljon a lakásbiztosítás

- tette hozzá a MABISZ kommunikációs munkatársa.

Alulbiztosítás: százezrekbe kerülhet, csak később

Megtudtuk azt is, hogy annak, ha nincs - vagy a vagyontárgy értékével nem arányos - biztosítás, annak is van egy kifejezett neve. Lambert Gábor elárulta, hogy pontosan mennyi pénzt bukhatunk, ha alulbiztosítottak vagyunk.

Az alulbiztosítottság elkerülése az egyik legfontosabb cél: az alulbiztosítottság azt jelenti, hogy a vagyontárgy újraépítési, pótlási vagy újra beszerzési értéke meghaladja a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget – ebben az esetben a keletkezett kárnak csak egy részét fizeti ki a biztosító, és a kár helyreállításához szükséges fennmaradó összeget a károsultnak saját forrásból kell állnia. Ez például egy nagyobb tűzkárnál vagy viharkárnál jelentős összegre rúghat, ami nagyon megterhelő lehet, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ingóságok esetében ez fájdalmasabb veszteséget is eredményezhet, ha pl. egy birtokunkba került műértéket nem vonunk biztosítási fedezet alá

- mondta a szakértő kérdésünkre. Elárulta azt is, hogy ha még fejlesztettünk is a házon, akkor is érdemes lehet újragondolni a biztosításunkat.

Ha értékes vagyontárgyat vásároltunk vagy épp bővítést vagy felújítást hajtunk végre az otthonunkban, esetleg napelem került a tetőre, akkor javasolt módosítani a biztosítást. Ilyenkor nem csak a biztosítási összeget ajánlott felülvizsgálni, hanem érdemes megnézni, van-e olyan speciális kiegészítő szolgáltatás, amely fokozza a biztosítási védelmet

- tette hozzá Lambert Gábor.

Végezetül pedig elmondta: a kiemelt médiafigyelem talán most azokat is ráveszi a biztosítás megkötésére, akik még nem rendelkeznek ilyennel - ez Magyarországon jelenleg egymillió ingatlan tulajdonosáról mondható el.

A lakásbiztosítást mindenki saját anyagi biztonsága érdekében köti, nem mindegy, hogy az mire és milyen mértékben nyújt fedezetet. Ebben az esetben nem elég csak a biztosítási díjat nézni. Emellett ugyanis nagyon fontos tényező a szerződés konkrét tartalma, az, hogy mire nyújt fedezetet a biztosító, valamint a kárrendezés folyamata – az, hogy probléma esetén milyen módon, mértékben és mennyi idő alatt történik meg a kár rendezése. Másrészt az is fontos, hogy olyan biztosításunk legyen, ami széles körű védelmet nyújt magunk és a családunk részére. Arra, hogy a fentieknek alaposan és körültekintően utánajárhassunk, időt kell szánni, és nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az információk beszerzését. Emellett javasolt egy biztosítási tanácsadó segítségét is kérni, aki szívesen segít a szerződés átnézésében, aktualizálásában

- zárta gondolatait a MABISZ kommunikációs vezetője.