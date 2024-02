Piacra dobták a legendás Czeizel Intézet budai magánklinikáját: mi lesz most a betegekkel?

Közel 1 milliárd forintos kínálati áron piacra dobták a Czeizel Intézet II. kerületi, „kifinomult igényességgel felújított” villáját - szúrta ki a Pénzcentrum. A pácienseknek nem kell aggódniuk a szolgáltatások miatt, ahogy azt a hirdetésben is kiemelik, az ingatlan a cég bővítse miatt vált eladóvá.

950 millió forintért nemrég piacra került a Czeizel Intézet II. kerületi, Postnatal rendelőintézete – szúrta ki az ingatlan hirdetését a Pénzcentrum az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítő portálon. A hirdetés szövege szerint – melyre az Intézet hivatalos weboldala is ráerősít – az 1100 négyzetméteres telken fekvő, 650 négyzetméter alapterületű ingatlan Budapest egyik legelitebb környékén, csodálatos budai környezetben helyezkedik el, hatalmas kerttel, sok zölddel és meseszép kilátással.

Az ingatlan mind 4 szintjét lenyűgöző terek, egyedi, meglepő megoldások és prémium minőség jellemzi. Jelenleg 14 szoba, két konyha lett kialakítva és minden egységhez önálló szociális helyiségek, vizesblokkok tartoznak. Külön bejárattal rendelkeznek az egyes szintek, ezért kiválóan alkalmas több generáció számára illetve 3-4 társasházi lakás kialakítására is. Emellett tökéletes választás bármilyen egészségügyi-, pénzügyi-, irodai- vagy más szolgáltató tevékenység folytatására

- fogalmaznak a hirdetésben.

A 950 milliós irányár elsőre talán soknak tűnhet a rendelőintézetért, de ha azt nézzük, hogy ezért az összegért mennyi négyzetmétert és milyen felszereltséget kap a leendő tulajdonos, akkor az 1,46 millió forintos négyzetméterár inkább alacsonynak tekinthető a II. kerületi, pláne a szemlőhegyi ingatlanpiacon. Ezt igazolja a hirdetési portál statisztikája is, amely szerint a 300 m² feletti, újszerű, új építésű eladó házak átlagára a környéken 1,51 millió forintot kóstál jelenleg négyzetméterenként.

Ahogy azt a hirdetésben is kiemelik, az impozáns ingatlan elvileg a cég bővítse miatt vált eladóvá. Nos, az régóta egyértelmű, hogy – az állami rendszer állapota miatt is – egyre többen keresik a magánorvosi ellátásokat, erről ebben a cikkben, illetve ebben a cikkben írt a Portfolio részletesen, de néhány hónapja a Pénzcentrum vlogja, a CashTag is behatóan foglalkozott a magán-egészségügyi iparággal (ezt cikkünk alján meg is nézheted, itt pedig olvashatsz is róla).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A biznisz tehát igencsak pöröghet, hiszen a Czeizel budai klinikájának épületét 2020-ban adták át, tehát alig 4 év alatt kinőtték. A Czeizel Intézet (Preventrend Diagnosztikai Központ Kft.) pénzügyi helyzetéről pedig annyit tudhatunk a legfrissebb elérhető beszámolóból, hogy 2022-ben a cég nettó árbevétele 1 684 272 000 forint volt, amelyből az adózott eredmény 93 121 000 forintra rúgott. De az alkalmazottak növekvő száma is a bővülést igazolja, hiszen a beszámoló szerint 2020-ban még csak 33 főt fogalkozatattak, 2021-ben már 36-ot, míg a 2022-es üzleti évben már 46 főre ugrott a létszám.

Nyitókép: képernyőfotó az ingatlan hirdetéséről (Forrás: Ingatlan.com)