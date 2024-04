Most nagyon észnél kell lenniük a magyaroknak: sok pénzt bukhatnak egy rossz döntéssel

Lefeleződik a maradék magánnyugdíjpénztárak száma, az ügyfeleknek most észnél kell lenniük, ha mégis folytatnák ezt a fajta megtakarítást.

Összesen két magánnyugdíjpénztár marad nyártól a magyar piacon - ezt írja elemzésében a Portfolio. Mint a lap megjegyzi, a megmaradt 51 ezer pénztári tag nagyobb összeget kaphat, mint az a több mint 3 millió, aki 13 éve a kilépés mellett döntött.

Azonban még így is érdemes odafigyelni bizonyos dolgokra, és úgy tűnik, hacsak nem haladja meg jelentősen a pénztári járadék összege az állami nyugdíjat, akkor érdemesebb inkább a visszalépés mellett dönteni. Áprilistól az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár olvadt be a Budapest Magánnyugdíjpénztárba,

július 1-től pedig a Szövetség Magánnyugdíjpénztár lesz a Horizont Magánnyugdíjpénztár része, vagyis a piac maradéke szabályosan lefeleződik. Az ügyfeleknek most arra kell ügyelniük, hogy az összeolvadásokkal a saját pénztáruknál egyáltalán lehet-e majd magánnyugdíjpénztári szolgáltatást igénybe venni.