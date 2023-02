Még mindig megvan a miniszter legendás Wartburgja: vagyonukról vallottak a magyar top politikusok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lakáskiadásból is van bevétele Novák Katalin köztársasági elnöknek, Orbán Viktor pedig 14 milliós megtakarítást vallott be friss nyilatkozatában. Pintér Sándor belügyminiszternek még mindig megvan a Wartburgja, Lázár János újabb földeket vásárolt, Varga Mihály pedig hitelt vett fel. A friss bevallása szerint Gyurcsány Ferencnek több százmilliója van értékpapírban, de Matolcsy György takarékbetétjében is 100 millió van. A vagyonbevallásokból szemezgettünk.

14 millió forint megtakarítást vallott be Orbán Viktor a friss vagyonnyilatkozatában. A kormányfőnek megvan még a felcsúti háza és a XII. kerületi lakásban a fele tulajdona. autója, hajója, repülője és egyéb ingósága nincs, céghez sincs köze, magántőkealapban sincs pénze bevallása szerint. Miniszterelnökként bruttó 3,5 millió forintot keres, amire rájön még az 1,3 milliós képviselői alapilletmény, viszont pártelnöki tisztségéért nem vesz fel fizetést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Rogán Antal a beszámolója szerint 245 millió forintot tart takarékbetétben, 15,9 millióval tartozik egy magánszemélynek. Miniszteri és képviselői fizetése mellett havi 24 milliót kapott tavaly a találmánya hasznosítási díjaként. Novák Katalin köztársasági elnök 42 millió forint megtakarítást vallott be. Az államfőnek nyolc ingatlanja van Budapesten, Szegeden és Balatonlellén, egyikben sem lakik életvitelszerűen, hiszen a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciába kellett költöznie megválasztása után. Egyik lakását bérbe adja, 200 ezer és 500 ezer forint közötti összeget kap ezért. Szijjártó Péternek értékpapírokban a bevallása szerint 2,9 millió forintja van, bankszámláján 27,4 millió forintot tart. 30 millió forinttal tartozik a családjának, és a miniszteri fizetés mellett a Széchenyi Egyetem kuratóriumi tagjaként bruttó havi 1-5 millió forint közötti összegű jövedelemhez jut. Varga Mihály pénzügyminiszternek a tavalyi bevallása szerint nem volt adóssága, most viszont a friss dokumentum szeirnt tetemes összeggel tartozik: egy bank felé 1,6 millióval, magánszemélyeknek pedig összesen 57,5 millió forinttal adós. Állampapírban 10 millió forintot tart, részvényben 8,5 millió forintja van. Miniszteri juttatása mellett az Óbudai Egyetemet irányító Rudolf Kálmán Alapítvány kuratóriumi elnökeként havi bruttó 1-5 millió forint plusz jövedelemhez jut. A II. kerületi és karcagi ingatlanjai mellett tavaly egy gyenesdiási családi ház tulajdonosa is lett fele részben. Pintér Sándornak az OTP-nél van 14 millió forint megtakarítása, 44 610 eurója és 514 ezer 137 eurója, az MKB-nál 17 millió forintja, 8 638 eurója és 6 478 dollárja, készpénzben 10 millió forintot tart. A belügyminiszternek tartoznak egy cég eladása után 500 millió forinttal, emellett 605 millió forint családi/baráti kölcsönt adott. A második kerületben három lakása és egy családi háza van, Siófokon egy több mint kétszáz négyzetméteres házat, Szigetmonostoron egy nyaralót és Szihalmon egy telket és egy nyaralót jelölt meg. A legendás Wartburgja is megvan még, más járművet, nagyobb értékű ingóságot nem jelölt meg. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 90 millió forint megtakarítást vallott be állampapírban, emellett 30 milliós baleset-, 20 milliós egészség- és 50 milliós életbiztosítása van. 3 milliót tart készpénzben, a számláján 5,9 millió forint volt a bevalláskor. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 54 087 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 54 721 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Lázár Jánosnak rengeteg földbirtoka van, minden bizonnyal övé a leghosszabb vagyonbevallás, számos pótlappal fért csak ki a 39 részben vagy egészben a nevén lévő ingatlan. A miniszternek 20 milliója van készpénzben, 8 millió a bankszámláján, magánszemély felé 55 millióval tartozik, egy banknak pedig 57,7 millió forinttal. Földbérletből havi 1-5 millió közötti összeg folyik be neki a képviselői és miniszteri fizetése mellé. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke örökölt egy 28 négyzetméteres üdülőegységet Csopakon. 18,3 millió forint értékű államkötvénye van, takarékbetétben 100 millió forintot tart. Bankszámlán 19,6 millió forintot tart, egyedüli jövedelemforrásként az MNB elnökségért járó fizetését jelölte meg. Szalay-Bobrovincky Kristóf honvédelmi miniszternek 773 millió forint van a bankszámláján és egymillió forintja van devizában. Emellett 100 milliós követelése van, de egy 58,5 milliós banki tartozást is megjelölt. Részvényes a London Capital nevű cégben, amiből havi több mint bruttó 5 milliós jövedelme van. Gyurcsány Ferenc a friss bevallása szerint 461 milliót tart értékpapírokban, emellett van 58 millió forint banki hitele. Bruttó 1–5 millió forint közötti összeget kap havonta az Altus Portfólió Kft. után, emellett képviselői fizetését is felveszi.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK