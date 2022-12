Figyelem! 280 ezer forintnyi adóvisszatérítés jár ezeknek a magyaroknak: így kell igényelni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ajándékvásárlások mellett még néhány napig lehetőségünk van arra is, hogy maximálisan kihasználjuk az elérhető adókedvezményeket akár a nyugdíj-előtakarékossági formák, akár az egészség- és önsegélyező pénztárakba befizetett összegek után. Jó tudni azt is, hogy a rendszeres havi megtakarításainkon felül egy egyszeri nagyobb összeg befizetésével akár több százezer forint pénzügyi előnyre is szert tehetünk.

Már csak néhány nap, és itt a 2023-as év. Az ajándékvásárlások mellett ilyenkor a pénzügyek optimalizálására is érdemes odafigyelni, sokan ilyenkor gondolják át a megtakarításaikat, és igyekeznek maximalizálni a különböző adóvisszatérítési lehetőségeket. Fontos tudni, hogy ezek kihasználásához pozitív szja-egyenlegre van szükség, azaz csak a fizetendő adónk erejéig jár a visszatérítés – hívja fel a figyelmet az OVB Magyarország. A pénzügyi közvetítő cég véleménye szerint még bőven vannak olyanok, akik nem élnek ezzel, mert elsőre talán bonyolultnak tűnhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A demográfiai kihívások kapcsán érdemes elgondolkodni a várható nyugdíjunk mértékén is. Az aktív, munkával töltött időszakban spórolhatunk a jövőre, ilyenkor célszerű tartalékokat képezni – például nyugdíjbiztosítás segítségével. Érdemes tudni, hogy amennyiben valaki kifejezetten a nyugdíjas éveiről szeretne előre gondoskodni, úgy ezzel 20%-os adóvisszatérítést érhet el. Aki például idén havonta félretett 30 ezer forintot (ez év végéig összesen 360 ezer forint) egy nyugdíjbiztosításon keresztül, az jövőre az adóbevallást követően 72 ezer forintot kap majd még az államtól is a korábban befizetett adójából a nyugdíjbiztosítási számlájára. A támogatás maximuma évi 130 ezer forint lehet, ehhez évi 650 ezer forintnyi megtakarítás szükséges. Tudatos megtakarítás pénztári lehetőségekkel Léteznek még egyéb pénztári megoldások és előtakarékossági formák is, amelyekkel szintén kedvezményekhez lehet jutni – ilyen például az egészség- és önsegélyező pénztári tagság, amellyel olcsóbban juthatunk bizonyos termékekhez, szolgáltatásokhoz. EZ IS ÉRDEKELHET Kevesen tudják: 280 ezer forint adóvisszatérítés jár ezeknek a magyaroknak, így lehet igényelni Az év utolsó hónapjában jellemzően áradnak az utolsó pillanatos befizetések az önkéntes megtakarításokba. 2022 sem lesz kivétel? A tagságért és az egyéni befizetésekért cserébe akár 150 ezer forintot is vissza lehet kapni a befizetett adóból. Mivel a támogatás mértéke 20%, ezért a maximális visszatérítést 750 ezer forintnyi éves befizetéssel lehet elérni. Az adójóváírást az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után is igénybe vehetjük, amelyek esetében szintén 20% jóváírásra van lehetőség, maximum 150 ezer forintig. Nem érdemes várni az életbiztosítással sem Egy korábbi felmérés szerint csupán minden tizedik magyar gondol arra, hogy halála esetén anyagi biztonságban tudja családját, pedig a statisztikák azt mutatják, hogy a halálesetek több mint harmada 70 éves kor alatt következik be. Évente nagyjából tízezer embert még azelőtt veszítenek el szerettei, hogy betöltené az 55. életévét. Egy ilyen tragédia sok esetben súlyos anyagi megterhelést is jelent a hozzátartozóknak, ezért érdemes róluk már idejében gondoskodni. Egy 35 év körüli családfenntartó akár már napi 50-60 forintért is meg tudná tenni mindezt. Amennyiben kockázati életbiztosítást szeretnénk kötni, figyelni kell arra is, hogy a díjak januártól drágulhatnak. Az ilyen jellegű biztosításoknál ugyanis az életkorral együtt nő az ár, és a legtöbb díjszabásnál nem a születésnapot, hanem a naptári évfordulót veszik alapul a biztosítók. Ráadásul a januártól fizetendő magasabb díj nem csupán azt jelenti, hogy az első biztosítási évben kell többet fizetni, hanem sok esetben a szerződés teljes fennállása alatt magasabb lesz a díj. Egy 40 éves családfenntartó változatlan egészségügyi állapot mellett akár 10%-kal magasabb díjra számíthat, ha januárig vár a biztosítás megkötésével.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK