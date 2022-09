Így ma már a hatéves gyereknek is lehet nyitni bankszámlát online: nem túlzás ez?

Kisiskolás kortól bevezethetik a szülők gyermeküket a pénzügyek világába egy családi mobilapplikációval, melynek különlegessége többek között, hogy már 6 éves kortól használható, és olyan teljes értékű Junior bankszámla kapcsolódik hozzá, amelyet a gyermek a szülővel közösen otthonról online megnyithat, bankfiók felkeresése nélkül. A hasonló fizetős fintech megoldásokkal ellentétben az app díjmentes, nincs számlavezetési díja a hozzá kapcsolódó bankszámlának és a bankkártyának sem, miközben az appban a gyermekek – év végéig tartó akcióban – évi 5,00%-os látra szóló kamattal (EBKM 5,00%) takarékoskodhatnak.

Megtakarításra ösztönöz, és megtanítja már a legkisebbeket is a pénzügyi alapokra a GRÁNIT Bank új innovációja, a GRÁNIT Family app - közölte a pénzintézet. Az alkalmazás egyedi vonása a korcsoportra szabott vidám dizájn, amitől valódi gyermekalkalmazás lesz. Funkcionalitása is egyedi és sokrétűbb a hasonló alkalmazásokhoz képest. Az app használatához szükséges számla teljesen online megnyitható. Új ügyfél és gyermeke VideóBankos azonosítással tud számlát nyitni, míg a meglévő ügyfelek nemcsak VideóBankon, hanem – az eBank mobilapplikációból indítva – szelfivel is nyithatnak számlát gyermekükkel együtt, amennyiben mindketten rendelkeznek chippel ellátott új típusú (2016. január 1. után kiállított) személyi igazolvánnyal.

„Jellemzően iskolakezdéskor megkapják első mobiljukat a kicsik szüleiktől, miközben ettől a kortól a zsebpénz kezelése is általánossá válik, adódott tehát, hogy egy innovatív mobilapplikációval segítsük a legkisebbek pénzügyi tudatosságra nevelését” – mondta Hegedüs Éva, a bank elnök-vezérigazgatója. Kiemelte, hogy az új alkalmazás esetében piacelsőséget jelent nemcsak a kifejezetten a gyermekekre tervezett felhasználói felület, hanem az is, hogy használatához 100 százalékban online nyithat teljes értékű bankszámlát a szülő és gyermeke közösen, a gyermek 6 éves korától.

A gyermekek az appban takarékoskodhatnak saját maguk által meghatározott célra, míg a szülők a zsebpénz növeléséért cserébe különböző feladatokat is kitűzhetnek. A félretett zsebpénzre a bank – év végéig tartó akcióban – évi 5 százalékos látra szóló kamatot fizet (EBKM: 5,00%).

A Family alkalmazást a gyermekek díjmentesen használhatják, nincs számlavezetési díja a hozzákapcsolt bankszámlának, és díjmentes a hozzá tartozó bankkártya is 18 éves korig, míg a szülő választhat a bank kedvező díjazású, akár havidíjmentes számlacsomagjai közül. A gyermekek a bankkártyát digitalizálhatják az applikációban az érintéses mobilfizetéshez.

A biztonságot szolgálja, hogy a szülők saját mobilbanki appjukban figyelemmel kisérhetik a gyermekek költéseit, ha szükséges, zárolhatják és fel is oldhatják a gyermek kártyáját, és azonnal módosíthatják annak limiteit is. A szülők és a gyermekek egymás közötti utalásai egy kattintással megvalósulnak, azonnaliak és díjmentesek, amennyiben az elutalt összeg nem haladja meg a 20 ezer forintot. Az alkalmazás iOS verziója már elérhető az App Store-ban, az Android verzió néhány nap múlva lesz letölthető.