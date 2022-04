Nincs többé hónap vége: ezzel a 8 trükkel te is legyűrheted a tomboló inflációt

Bár a pénzügyi tudatosságra ösztönző tanácsok mára elcsépeltnek hangozhatnak, a drágulás jelenlegi üteme mellett egyre kevésbé jó ötlet halogatni pénzügyeink rendbe rázását. Ha pedig elhatározzuk, hogy belevágunk, érdemes a dolgot többféle szempontból is végiggondolni. A Pénzcentrum most összegyűjtött 8 kulcsfontosságú tényezőt, amelyekre odafigyelve anyagi helyzetedtől függetlenül sikerülhet gatyába rázni magad pénzügyileg.

Az utóbbi időszak rengeteg pénzügyi kihívás elé állította magyarok millióit. Hiába nőnek folyamatosan a fizetések, hiszen ezzel párhuzamosan évtizedes mértékben példátlan infláció durván feltornázta a fogyasztói árakat és a hitelek és banki szolgáltatások költségeit is.

Egy a tavalyi év végén készült felmérés szerint a magyar háztartások közel 60 százalékának pénzügyi helyzete romlott a pandémia alatt. Akkor a válaszadók 39 százaléka állította, hogy kisebb, 18 százaléka azt, hogy nagyobb mértékben szenvedték meg anyagilag a járványt, azóta pedig a szomszédban zajló háború rengeteget rontott az infláción és tovább mélyítette az emberek bizonytalanságérzetét.

Rengeteg magyarnak ezért nem hogy egy esetleges kölcsön törlesztése áthidalhatatlan kihívás, de a hó végén már az is dilemma, melyik számlát fizesse be, vagy ha a sárga csekkre még félre is tud tenni, a szórakozásról, vagy épp a minőségi étkezésről kell lemondania. Ezt pedig a legtöbbek anyagi helyzete önmagában nem indokolná. Sok magyar takarékoskodási szokásai azonban, még ha a szándék meg is van mögöttük, nem igazán tudatosak. Nekik nyújtunk most néhány tippet, amik segítségével a tomboló infláció közepette is a felszínen maradhatnak.

Kövesd, mire költesz

Ha úgy érzed, valósággal kifolyik a pénz a kezeid közül, a hó végén pedig fogalmad sincs, hová ment el a komplett fizetésed, több, mint valószínű, hogy valamit rosszul csinálsz, és hogy van még hová fejlődnöd a pénzügyi tudatosság terén. Evidenciának hangzó, mégis sokak által ignorált tipp, hogy csak akkor vagy képest jó anyagi döntéseket hozni, ha tisztában, mire és mennyi pénzed megy el.

Szerencsére ma már pofonegyszerű dolog nyomon követni minden költésünket. Elég letölteni egy erre szolgáló alkalmazást, vagy csak nyitni egy excel-táblázatot, ha pedig valamiért nem szeretnénk a számítógépen tárolni feljegyzéseinket, mindig ott a jó öreg kockás füzet. A lényeg, hogy minden hónapban vezesd valahol a bevételeid és a kiadásaidat, ha pedig egy kis időt a kapott adatok elemzésére is fordítasz, könnyen rájöhetsz, min lenne lehetőséged spórolni, vagy akár, hogy mire tudnál az eddiginél többet is költeni.

Tipikusan az előbbi kategóriába tartozhatnak a munkahelyi ebédek, a hétvégi bulik, a hétköznapi iszogatások, a pandémia alatt iszonyúan felfutó ételrendelések, vagy az érzelmi alapú vásárolgatás, amik mind-mind észrevétlenül csökkenthetik a hó végi egyenleged, akár egyenként több tízezer forinttal is. Ha azonban tudatosan vezeted kiadásaid, könnyen rájöhetsz, hol folyik el a pénzed.

Régóta kitaláltak az egyszerű szabályt, aminek betartásával rendkívül könnyen teheted rendbe az anyagiakat. A szabály rendkívül egyszerű:

a fizetésed 50 százalékából fedezd a kötelező kiadásokat,

20 százalékát tedd félre,

a fennmaradó 30 százaléknyi részt pedig költsd el bármire, amire csak szeretnéd.

Húzd meg a határokat

Az első, általános tippünket tovább gondolva, evidens, hogy valahol érdemes meghúzni egy határt is pénzügyi kiadásainknak, ezt nevezzük költségvetésnek. Az előzőekben felvázoltak szerint, ha sokat költesz a fent említett dolgok valamelyikére, akkor ennek megváltoztatásának legjobb módja, ha meghatározol magadnak egy havi költségkeretet. Érdemes lehet egyes kategóriákban akár a felére redukálni kiadásainkat, a maradékot pedig másra költeni, vagy még inkább félretenni.

Fontos viszont, hogy ne a legszükségesebb dolgokon kezdjünk el spórolni. A jó minőségű alapanyagokból álló és változatos étrend például elengedhetetlen lehet egészségünk fenntartásához, úgy ahogy a sportolásra, vagy vitaminokra költött pénzünk is ilyen "hasznosabb" kiadás kiadás lehet. Azonban a legtöbb pénzt jellemzően nem ezek, hanem a kényelmi szolgáltatások és a luxuscikkek, vagy élvezeti termékek viszik el. az alkoholra, dohányárura és gyorséttermi kaják rendelésére menő költekezéseink csökkentésével pedig igen sok pénzt megfoghatunk, az innen elvett pénzt pedig valóban hasznos dolgokra költhetjük, vagy félre is rakhatjuk.

Készülj fel a legrosszabbra

Ezzel a két lépéssel máris eljutottunk oda, hogy mit érdemes kezdened a fennmaradó megtakarított pénzzel (persze ez nem csak erre az esetre igaz, hanem akkor is, ha például váratlanul pénz állt a házhoz, vagy magasabb fizetést kapsz és helyet keresel a plusz bevételnek). Ez alapvetően azon múlik, hogy milyen élethelyzetben vagyunk:

Van-e hitelünk

Van-e már vésztartalékunk

Milyen célokat fogalmazunk meg magunknak

Tarts kéznél vésztartalékot

A kiadáscsökkentésből és/vagy bevételnövelésből szerzett pénzt első körben érdemes lehet egy vésztartalék felépítésére fordítani. A vésztartalék egy olyan pénzmagot jelent, amihez csak akkor nyúlsz hozzá, ha hirtelen jött kiadást kell fedezned valamiből, amire a készpénzed nem elég. Tehát ez a keret nem arra való, hogy ebből fedezd a nyaralásaid, vagy az új okos készüléked.

Jellemzően negyed-féléves megélhetési költséged (tehát az első pontunkban felvázolt kiadásaid teljes összegének megfelelő pénzmag) szükséges egy vésztartalék felállításához. A vésztartalék célja, hogy legyen mihez nyúlnunk, ha például megbetegszünk, vagy elveszítjük a munkánkat. Ezért is fontos, hogy a vésztartalék likvid legyen, így lekötni sem érdemes néhány hónapnál tovább. Nem túl szerencsés tehát, ha a nem várt kiadás rendezéséhez például a nyugdíjadra szánt megtakarítást vagy unit-linked életbiztosítást kell felhasználni, amelyekhez csak jelentős költségek árán juthatsz hozzá.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint egyébként tavaly év végén átlagosan 16 hónapba, azaz 490 napba tellett munkát találni Magyarországon. Az álláskeresők 40,3 százaléka ráadásul a decemberi adatok szerint semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott. A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma pedig 16,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi számhoz képest. Ezért sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a három hónapra elég tartalékra minimum szükség lehet, de a biztonság kedvéért jobb ha fél, vagy akár egy egész évnyi keresetünket félre tudjuk tenni egy nem várt krízishelyzet esetére.

Rendezd hiteleid - szinte mindig találsz jobb ajánlatot

Egy régen nyögött és egyre több fejfájást okozó kölcsön esetében jó megoldás lehet a hitelkiváltás, vagyis a meglévő hitelünk kedvezőbbre cserélése. Egy régen felvett hitel kamatai ugyanis még a jelenlegi növekvő kamatok mellett is simán meghaladhatják egy-egy mostaniét. Egy a korábbinál jobban megválasztott kölcsönre való váltással nagy szeletet vághatunk ki havi kiadásainkból.

Egy nagyobb összegű, de jó kondíciókkal bíró hitellel pedig akár régóta halmozódó (akár áruhitel, vagy hitelkártyahasználat nyomán felgyülemlett) tartozásainkat is könnyedén kiválthatjuk. A hitelváltással akár százezer forintokat is megspórolhatunk, így különösen a mostani, bizonytalan helyzetben érdemes megvizsgálni, mennyire kedvező a hitel, ami után eddig fizettünk.

A bankszámládon is sokat spórolhatsz

Ha már a banki termékeknél tartunk, egy korábban rosszul megválasztott bankkártya is komoly pénzszivattyú lehet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunkkal közölt tavalyi adatai szerint 2010 és 2020 között a számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára nőtt és a rendszeres átutalás díja is 40 százalékkal magasabb lett. Az alapvető banki költségek - ide értve a csoportos beszedés, illetve az eseti átutalás díját is - a 2020-as évi átlaghoz képest 2021 júniusára 3,3-5,6 százalékkal lettek magasabbak.

Mint ismert az infláció idén márciusra 8,5 százalékra nőtt, az éves inflációnak pedig közvetlen hatása lehet a banki szolgáltatások díjazására is. A bankok ugyanis számos pénzügyi szolgáltatás, így a bankszámlák árszabását is rendszeresen igazítják az általános dráguláshoz.

Az MNB statisztikái alapján pedig a lakosság 60 százaléka már most is havi ezer forintnál többet fizet a bankszámlájáért. Pedig ennél jóval kedvezőbb árú konstrukciók léteznek, sőt még mindig több banknál is elérhetőek a nullás számlacsomagok. Hogy mennyivel fizetsz többet a kelleténél a bankszámládért és hogy mik most a legjobb piaci ajánlatok annak utána nézhetsz akár a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával is, amelyben személyre szabhatod az összehasonlítás feltételeit, a legpontosabb eredményekért. Ha pedig találsz olcsóbb, kedvezőbb, vagy számodra hasznosabb folyószámlát, egyszerűsített bankváltással gyorsan és problémamentesen válthatsz bankot. Ahogy pedig a fenti lépéseket, úgy a bankszámlánk kondícióit is érdemes legalább néhány évente, de a mostani magas infláció mellett akár évente felülvizsgálni, hiszen valószínű, hogy találunk újabb, jobb és olcsóbb bankszámlát, mint amilyenünk éppen van. Egy váltással pedig akár havi több ezer forintot is spórolhatunk. Ne feledjük ugyanis, hogy a számlavezetés esetleges díja mellett az egyéb költségek is igen eltérőek az egyes pénzintézeteknél, sőt akár egyetlen bank ajánlatai közt is.

Gondolkodj a megtakarítási és befektetési lehetőségekről

Bár idén az infláció többletkockázatot jelent a fizetőképesség szempontjából, nem érdemes elfordulni a megtakarítási és a befektetési lehetőségekről sem. A legtöbb magyar, ha nem a dunyha alatt, akkor bankbetétekben, vagy állampapírban tartja a pénzét, ezek kamatai azonban gyakran alacsonyak és fennáll a veszély (kivéve persze például az inflációkövető állampapírnál), hogy idővel az általános drágulásnak hála a negatív sávba jutnak. Ezért is érdemes felmérni az egyéb lehetőségeket is.

Ha idegenül mozogsz a megtakarítások és befektetések területén, érdemes egy kis időt szentelni a lehetőségeid megismerésére, hiszen kis erőfeszítéssel is gyarapíthatod a megspórolt pénzedet. Az informálódásban már pénzügyi portálok (akár a Pénzcentrum is), könyvek, pénzügyi szakemberek, de akár blogok is segíthetnek neked.

Vágj bele minél előbb, de légy óvatos

Ha megtennéd az első lépést, több tucatnyi befektetés és megtakarítás közül választhatsz: részvények, állampapírok, befektetési alapok, kriptodevizák, befektetésekhez kötött biztosítások - a sort a végtelenségig lehet folytatni. A legfontosabb szabály mindenesetre az, hogy alaposan ismerd meg azt az eszközt, amiben tartani szeretnéd a pénzed és kerüld azokat, amik működését nem tudod teljesen átlátni. Ezen kívül az alábbi szabályokat érdemes minden esetben követned: