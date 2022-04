Így húzza le a magyarokat a bankjuk: egyszerű lenne kijátszani, mégis kevesen teszik

Az utóbbi években bizony drasztikusan megdrágultak a banki szolgáltatások hazánkban. Egy átlag magyar számára pedig nem elhanyagolható kiadás egy bankszámla havi költsége. A bankok díjszabása pedig, ha nem is önmagában kedvezőtlen, gyakran nagyon nem passzol az egyes ügyfelek költési szokásaihoz. Sokan ráadásul csak a számlán szembesülnek - nagy meglepetésükre - a bankuk által felszámolt változatos díjakkal. Pedig egy kicsit több odafigyeléssel komoly pénzeket spórolhatnának meg, minden hónapban. Elég lenne pár évente felmérni, mennyire illik a számlacsomagunk jelenlegi költési szokásainkhoz és átböngészi az egyéb bankszámla-konstrukciókra vonatkozó kondíciókat. A legtöbben persze óvakodnak a számlacsomagváltástól, pedig komoly pénzeket is spórolhatnának rajta.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunkkal közölt tavalyi adatai szerint 2010 és 2020 között a számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára nőtt és a rendszeres átutalás díja is 40 százalékkal magasabb lett. Az alapvető banki költségek - ide értve a csoportos beszedés, illetve az eseti átutalás díját is - a 2020-as évi átlaghoz képest 2021 júniusára 3,3-5,6 százalékkal lettek magasabbak.

Amíg 2010-ben még átlagosan 4250 forintot fizettek a magyar ügyfelek a bankoknak kártyahasználati költségként, addig 2021 júniusában már 6270 forintot. Ez évi nagyjából 4 százalékos emelést jelent. Amíg bő 10 évvel ezelőtt átlagosan 250 forintba került, hogy 20 ezer forintot felvegyünk az ATM-ből, a saját bankunknál, belföldön, addig 2021 júniusában átlagosan 519 forint volt ugyanez a tranzakció - vagyis 2,6 százaléka a felvett összegnek. A KSH adatai alapján ráadásul az infláció 2021-ben még "csak" 5,1% volt.

Mint ismert az infláció idén márciusra 8,5 százalékra nőtt, az éves inflációnak pedig közvetlen hatása lehet a banki szolgáltatások díjazására is. A bankok a hitelek esetében jellemzően az előző évre év fogyasztói árindexének megfelelően állapítják meg díjaikat. A bankszámlákra viszont koránt sem vonatkozik olyan szigorú szabályozás, mint a hitelekre, így a pénzintézetek akár év közben módosíthatnak díjaikon. Az OTP Bank üzletszabályzatában például az a kitétel is szerepel, hogy "a szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest automatikusan módosulnak", vagyis az idei évben vélhetően nem egy pénzintézetnél megtörtént az 5,1 százalékos, a következőben pedig a magas inflációnak hála jöhet a még nagyobb emelés.

Ez is arra mutat rá, hogy érdemes pénzügyeinket rendszeresen - legalább évente egyszer - átgondolni és úgy, mint hiteleink, bankszámláink esetében is átgondolni az esetleges váltást. Bár a magyar piac tele van túlárazott konstrukciókkal, egy kis kereséssel gyorsan nagyon kedvező ajánlatokra is lelhetünk. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, hogyan és milyen szempontok szerin érdemes ezt megtennünk.

A jegybank is kimondta, hogy drága a bankolás

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021-es Fizetési Rendszer Jelentése is megállapította, hogy a magyarországi bankszámlák költségei igen magasak. Többek között a számlavezetésért és a megbízásokért is nagyon sokat fizetnek az ügyfelek, ez pedig nem a fogyasztók részéről pénzpazarlás, de a jegybank szerint gátja lehet a pénzügyi rendszer fejlődésének is.

Az MNB statisztikái alapján a lakosság 60 százaléka havi ezer forintnál többet fizet a bankszámlájáért.

Több mint 400 ezer ügyfél pedig havi 5 ezer forintot meghaladó összeget fizet a bankjának a számlacsomagjáért cserébe. Az átlag magyar számára havonta 1600 forintos kiadást jelent a bankszámlája. A legalább egy átutalási megbízást megadók ezzel szemben átlagosan havi 2 ezer forintot fizetnek a csomagjukért, ami éves szinten 19-24 ezer forint felesleges kiadást jelent. Ezek az összegek nagyon magasak, ami könnyen látható, ha végignézzük az egyes bankok legkedvezőbb ajánlatait. Utóbbit megtehetjük akár a Pénzcentrum kalkulátorában is.

Szinte mindenkinek megérné a váltás

Amennyiben nem a közelmúltban nyitott valaki vadiúj számlát, jó eséllyel megéri legalábbis elgondolkodnia, hogy csomagot, vagy akár bankot váltson. Ennek ellenére csak nagyon kevesen és ritkán lépik meg ezt. Hazánkban rengeteg az olyan ügyfél, aki évekkel ezelőtt megnyitott egy számlát és azóta rá sem néz a kondíciókra, időközben viszont simán lehet, hogy gyökeresen megváltoztak bankolási szokásai.

Az, hogy egy bankszámla fenntartása mennyibe kerül havonta, számos faktoron múlik. Függ többek között attól, hogy mennyi csoportos beszedési megbízást adunk, hányszor utalunk, használunk-e ATM-et. Nem meglepő tehát, hogy egy, az évekkel ezelőtti szokásainkhoz igazított számlacsomag költségei durván elszállhatnak, ha nem az akkori kondíciókhoz igazítjuk minden költésünket.

A magyarok emellett rendkívül hűséges ügyfelek is. Nagyon ritkán váltanak tehát bankot, sőt jellemzően még hitelfelvételnél is a megszokott, ismerős pénzintézet ajánlata mellett döntenek, hiába spórolhatnának gyakran akár milliókat, hogyha körültekintőbbek lennének a szerződéskötés előtt.

Ez a hiba persze a bankszámlanyitásnál is igen drága lehet. Nem mindegy ugyanis, hogy havi 1000-2000 forintot költünk a számlacsomagunk után, vagy voltaképp ingyen használjuk azt. Persze a számlacsomag-, illetve bankváltásnak is gyakran van költségvonzata, de ha jól választunk ez gyorsan megtérül.

Érdemes megnézni ezért a havi számlakivonatunkat, vagy, hogy teljes legyen a kép akár az egész éveset és sorra venni mikor, miért és mekkora díjat számolt fel a bankunk. Ha eddig nem tettük ezt meg, könnyen találhatunk meglepő tételeket. Ha pedig drágának találjuk, érdemes lehet végigböngészni az új számlacsomagokat, jó eséllyel találunk ugyanis olyat, ahol lényegesen alacsonyabb költséggel kell csak számolnunk.

A bankok ugyanis mindent megtesznek, hogy új ügyfeleket szerezzenek, ezért nagy a verseny a bankszámlák piacán is. A pénzintézetek tehát a számlacsomagok díjszabásával is igyekeznek egymás alá ígérni. Ezért, hiába van tele a piac 1000 forintnál is drágább havi költségű ajánlatokkal, ma is találhatóak még 0 forintos bankszámla csomagok is. Hogy minél könnyebb legyen a döntés, a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával kigyűjtöttük a magyar bankok által kínált legkedvezőbb számlacsomagokat.

Az OTP 313 forintos és az Erste 504 forintos havi költséggel bíró ajánlatai például egyaránt kedvezőnek tűnnek más, akár havonta 1000, vagy 1500 forintot kóstáló csomagokkal szemben. Ez a néhány száz forintos különbséget tehát elenyészőnek is gondolhatnánk, és ha amúgy is az utóbbi bankkal szoktunk szerződni, akár könnyen vihet el a kis különbség az érzelmi alapú döntés felé.

Nem árt viszont arra is figyelni, hogy az utóbbi banknál az egyéb díjak is magasabbak, és sok dolog múlik azon is, hogyan szoktuk használni számlánkat. Ha nem csak az alapszolgáltatásokat használjuk, hanem például a nagyösszegű készpénzfelvétel lehetőségével is élnénk, vagy egyszerűen csak gyakran használnánk ATM-et, érdemes az erre vonatkozó kondícióknak is utánajárni a bankoknál. Az ügyfelek általában nem is igen figyelnek rá, hogy az említett tranzakciók, vagy a csoportos beszedéssel való rendszeres fizetés mennyivel is növeli meg havi kiadásaikat.

A következő tényezőkre érdemes mindenképp odafigyelni, ha most szeretnél bankot, vagy bankszámlacsomagot váltani:

Meddig tartanak az esetleges akciók, meddig lesznek érvényesek?

Ha hitelt vennél fel, vagy befektetnél, a kiegészítő termékek költségeit érdemes átvizsgálni.

Mennyi a számlavezetési/havi zárlati díj?

Hány átutalást teljesítünk havonta és mekkora összegűek?

Mennyi az idegen ATM-ből történő pénzfelvétel díja? Mennyire fordulhat elő erre vonatkozó igény?

Milyen internetes bankolási lehetőség van, és az mennyibe kerül?

Van-e SMS-értesítési szolgáltatás pénzfelvétel esetén és ha igen, mennyit számol fel érte a bank?

A legolcsóbb számlák persze többnyire bankolási szokásainktól függetlenül elég olcsóak maradnak. Ahhoz viszont, hogy ráleljünk az egyéni szokásainkhoz leginkább passzoló csomagra, érdemes a széles körben, így a Pénzcentrum oldalán is elérhető bankszámla kalkulátorokat segítségül hívni, ahol személyre szabottan listázhatjuk az egyes pénzintézetek ajánlatait.

A legfontosabb persze az, hogy elhatározzuk, hogy többet nem maradunk benne kedvezőtlen számlacsomagokban, hanem rendszeresen utánajárunk, mennyi pénzt is von le tőlünk a bankunk és hogy találhatunk-e ennél kedvezőbb számlacsomagot a jelenlegi piacon. Nagy az esély rá, hogy mindehhez még bankváltásra sem lesz feltétlen szükségünk, és akár a jelenlegi bankunkat felhívva, vagy egy bankfiókjukba besétálva is tudnának nekünk kedvezőbb ajánlatot tenni a jelenleginél. Nem érdemes sokáig várni, hisz minél előbb lépjük ezt meg, annál kevesebb pénzt szórunk el feleslegesen egy mára kevésbé kedvező számlacsomagra.