Rengeteg fontos határidő jár le december 31-én: itt a lista, ezt még mindenképp ma intézd el

Több, a kisvállalkozásoknak és a gyermekes szülőknek fontos adóügyi határidő jár le december 31-én. Szilveszterig nyújtható be a februári adóvisszatérítéshez szükséges nyilatkozat, a VISSZADO, és eddig lehet választani 2022-re a kisvállalati adót, a katát, az alanyi mentességet az áfában, illetve térhetnek át a katások és az egyéni vállalkozók a jövőre sokkal kedvezőbbé váló átalányadóra - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.

A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára elmondta: csütörtök reggelig több mint 771 ezer VISSZADO-nyilatkozat érkezett az adóhivatalhoz. Azoknak, akik nem kapnak családi pótlékot, de jogosultak családi kedvezményre, és szeretnék megkapni 2022. február 15-éig az adó-visszatértést, a nyilatkozatot szilveszterig be kell nyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A nyilatkozat kitöltése azért fontos, mert a szülő belföldi bankszámlaszámának vagy postacímének ismerete nélkül nem tud utalni a NAV.

Jövőre 10 százalékra csökken a kisvállalati adó mértéke, így még többen választhatják a kivát, amellyel a pénzügyi tárca számításai szerint az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint a 80 százaléka jobban járna, és jelentősen spórolhatna a közterhein - emelte ki Izer Norbert, megjegyezve: kivára váltani bármikor év közben is lehet, de a 2021-es zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni.

Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik még idén választják, az egész 2022-es évben így adózhatnak. Aki január 1-én vagy utána jelzi a katára váltás, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön - azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő - bevallást is el kell készítenie - jegyezte meg az államtitkár.

Jelenleg a speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, több mint 807 ezret, az alanyi mentesség érint. Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség egy évre választható, vagyis ha valaki 2022-ben szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig ezt jeleznie kell az adóhivatalnak. Szilvesztert követően az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2023-as adóévre választhatják a már működő vállalkozások. Az alanyi adómentes vállalkozásnak - fő szabály szerint - nem kell áfát felszámítania és fizetnie. Sőt még áfa bevallást sem kell benyújtania - részletezte az államtitkár.

A kormány több kedvező adózási formát is kínál a vállalkozásoknak, amelyekkel törvényi keretek között rengeteg pénzt spórolhatnak meg - szögezte le Izer Norbert, hozzátéve, hogy a folyamatos adóügyi könnyítések miatt évről-évre egyre többen választják ezeket a speciális adófajtákat. Jövőre a kiva kulcsának csökkentése mellett teljesen megújul az átalányadó, amely nemcsak a legkisebb vállalkozásoknak, hanem sok mellékállásban vállalkozó, de főállásban dolgozónak is kedvez - emlékeztetett az államtitkár. Megjegyezte, hogy ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, azt péntekig be kell jelentenie az adóhivatalnak, és ebben az esetben január 1-től már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.