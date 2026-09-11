A Budapesti Fesztiválzenekar szombat esti, Hősök terén tartott ingyenes koncertje miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és tömegközlekedési változásokra kell számítani a környéken.
Kvíz: Jól ismered Budapestet? Lássuk, tudod-e kikről nevezték el a legismertebb utcákat, tereket!
Talán minden nap átvágunk egy-egy téren, átautózunk egy útszakaszon, vagy halljuk a metrón, villamoson egy közterület nevét, mégsem feltétlenül ismerjük igazán. Te tudod, kikről nevezték el Budapest legismertebb, legforgalmasabb utcáit és tereit? A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a közterek névadóit, híres magyar és akár külföldi történelmi személyeket, politikusokat, művészeket.
Kvíz: Jól ismered Budapestet? Lássuk, tudod-e kikről nevezték el a legismertebb utcákat, tereket!
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