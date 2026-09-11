2026. szeptember 11. péntek Teodóra
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
View of the river Danube, Chain Bridge (Szechenyi Lanchid) and the Hungarian Parliament Building from the Varhegy (Buda Castle Hill)
Kvíz

Kvíz: Jól ismered Budapestet? Lássuk, tudod-e kikről nevezték el a legismertebb utcákat, tereket!

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 18:04

Talán minden nap átvágunk egy-egy téren, átautózunk egy útszakaszon, vagy halljuk a metrón, villamoson egy közterület nevét, mégsem feltétlenül ismerjük igazán. Te tudod, kikről nevezték el Budapest legismertebb, legforgalmasabb utcáit és tereit? A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a közterek névadóit, híres magyar és akár külföldi történelmi személyeket, politikusokat, művészeket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jól ismered Budapestet? Lássuk, tudod-e kikről nevezték el a legismertebb utcákat, tereket!

1/10 kérdés
Budapest egyik legismertebb tere az egykori Moszkva tér, melyet 2011-ben neveztek vissza Széll Kálmán térre. De ki volt Széll Kálmán?
magyar pedagógus, a magyar népoktatásügy kiemelkedő képviselője
Kossuth-díjas magyar vegyész és gyógyszerész
a Magyar Királyság utolsó országbírója
a Tisza Kálmán-kormány első pénzügyminisztere, majd a Magyar Királyság miniszterelnöke 1899-től 1903-as lemondásáig
2/10 kérdés
Ki volt Bajcsy-Zsilinszky Endre, akiről nemcsak Budapesten, de szerte az országban számos köztér van elnevezve?
Jászai Mari-díjas magyar színész
magyar nemzeti radikális politikus, újságíró, a Szózat című napilap főszerkesztője, nyilasok által kivégzett nemzeti ellenálló
magyar ügyvéd, a Magyar Királyság belügyminisztere volt
magyar festőművész, a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere
3/10 kérdés
Ki volt Kacsóh Pongrác, akiről olyan út van elnevezve, ahol az 1-es villamos is megáll?
Jászai Mari-díjas magyar színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész
magyar zeneszerző, zenepedagógus, főreáliskolai igazgató-tanár
római katolikus pap, teológiai doktor, ciszterci rendi áldozópap, királyi tankerületi főigazgató, a Szent István Akadémia tagja
honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike
4/10 kérdés
Ki volt Batthyány Lajos, akiről a Batthyány tér van elnevezve?
svájci származású vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar egyik megteremtője
vízépítő mérnök, megszervezte a reformkor nagy vízügyi átalakítási munkálatait és vasúti mérnökként is működött, a linz-budweisi lóvasút és a Magyar Középponti Vasút építésében is részt vett
szabadságharcos, olasz királyi altábornagy
az első felelős magyar kormány miniszterelnöke
5/10 kérdés
Ki volt Clark Ádám, akinek a nevét szintén egy tér őrzi?
Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész
építőmérnök és útépítő, a "makadám út" feltalálója
Munkácsy Mihály-díjas és érdemes művész magyar grafikus, könyvillusztrátor
mérnök, a Lánchíd építésének egyik meghatározó alakja
6/10 kérdés
Ki volt Móricz Zsigmond, akinek többek közt körtér őrzi a nevét?
alkotó és értelmiségi, aki íróként, színműíróként, szerkesztőként, újságíróként és gyermekkönyvíróként is tevékenykedett
1951-ben született szakember, aki politikusként, közgazdászként és bankárként fejtette ki tevékenységét
hosszú tudományos pályát magáénak tudó egyetemi oktató és klasszika-filológus
16. és 17. század fordulóján élt politikus és erdélyi fejedelem
7/10 kérdés
Ki volt Szilágyi Erzsébet, akiről fasor van elnevezve Budán?
a csetneki csipke egyik létrehozója
Ferenc József császár unokája, az 1918-as I. Osztrák Köztársaság szociáldemokrata érzelmű „vörös főhercegnője”
kétszeres Európa-bajnok asztaliteniszező, edző
Hunyadi János magyar kormányzó felesége, Hunyadi László horvát bán és I. Mátyás magyar király anyja
8/10 kérdés
Ki volt Olof Palme, akiről sétányt neveztek el a Városligetben?
bencés szerzetespap, tanár, egyházi író, akit 1946-ban szovjet katonai bíróság tíz év Gulagra ítélt koholt vádak alapján
Svédország miniszterelnöke volt, aki 1986. február 28-án Stockholmban merénylet áldozata lett
velencei festő, a velencei reneszánsz festészet egyik képviselője
orvos, néprajzkutató, botanikus és filológus, aki több népdalgyűjtő segítségévelgyűjtötte össze a népmeseszerű anyagot, és állította össze belőle a Kalevalát
9/10 kérdés
Ki volt Slachta Margit, akiről a rakpart egy szakasza van elnevezve?
magyar katolikus szerzetesnő, keresztény feminista politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő
Kossuth-díjas magyar színésznő, a magyar színház- és filmtörténet egyik legendás alakja
a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója és költője, a Nyugat fontos szerzője, akinek legismertebb regénye a Színek és évek
IV. Béla király lánya és domonkos apáca volt, akit önfeláldozó életéért 1943-ban szentté avattak
10/10 kérdés
Ki volt Rottenbiller Lipót, akinek emlékét őrzi a Rottenbiller utca az Erzsébetvárosban és a Rottenbiller park Kőbányán?
bíboros, esztergomi érsek és Magyarország prímása, a 17. század végének egyik legbefolyásosabb egyházi-politikai szereplője
budai molnár, akiről a Lipótmezőt is elnevezték, ahol vendéglőt nyitott
neves magyar építész, aki többek között a szegedi új zsinagógát és számos más magyarországi zsinagógát tervezett.
Pest polgármestere, majd főpolgármestere 1848-ban
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #közterület #politikus #főváros #történelem #tudás #művész #kvíz #budapest kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:13
18:55
18:47
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
3 hete
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
3 hónapja
Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?
4
2 hónapja
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
5
1 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 18:55
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 16:05
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 18:31
Elértük a kritikus határt - senki sem hitte volna, hogy eddig jutunk