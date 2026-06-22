Gyászol a magyar színházi és filmes világ: elhunyt a magyar színésznő

Életének 64. évében, váratlanul elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő. A halálhírt a család közölte a Stúdió K Színházzal, amely hétfőn tette közzé a hírt honlapján.

Nyakó Júlia 1963. február 8-án született Debrecenben. Színészi pályafutása már fiatalon különleges fordulatot vett: a debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjaként Rózsa János filmrendező választotta ki a Vasárnapi szülők című film főszerepére. A mozi 1980-ban került a mozikba, és egyben a színésznő filmes debütálását is jelentette.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolára ugyanebben az évben nyert felvételt, de tanulmányait három hónap után megszakította. Ezt követően Fodor Tamás hívására kezdett színházi munkába.

Pályafutása során több jelentős társulat tagja volt. 1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatában játszott, majd a győri Kisfaludy Színházhoz szerződött. Később a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel, vendégművészként pedig Szabadkán is szerepelt. A kecskeméti Katona József Színház társulatának is tagja volt, később szabadúszóként dolgozott tovább. 1997-től a Stúdió K Színház meghatározó művésze lett.

A színpad mellett számos emlékezetes filmszerepet alakított. Játszott Jancsó Miklós Szörnyek évadja című filmjében, Szász János Woyzeckjében, valamint a Hamvadó cigarettavég, a Friss levegő és a Márió, a varázsló című alkotásokban. Szerepet kapott Enyedi Ildikó nemzetközi sikert aratott, Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről című filmjében is.

A közelmúltban olyan produkciókban láthatta a közönség, mint a Genezis, a Valan – Az angyalok völgye, valamint a Drága örökösök és a Tündérkert című televíziós sorozatok. A család tájékoztatása szerint a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.