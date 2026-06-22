A rendezvény sorsa most azon múlik, hogy június 28‑ig elegendő résztvevő vált‑e belépőt.
Gyászol a magyar színházi és filmes világ: elhunyt a magyar színésznő
Életének 64. évében, váratlanul elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő. A halálhírt a család közölte a Stúdió K Színházzal, amely hétfőn tette közzé a hírt honlapján.
Nyakó Júlia 1963. február 8-án született Debrecenben. Színészi pályafutása már fiatalon különleges fordulatot vett: a debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjaként Rózsa János filmrendező választotta ki a Vasárnapi szülők című film főszerepére. A mozi 1980-ban került a mozikba, és egyben a színésznő filmes debütálását is jelentette.
A Színház- és Filmművészeti Főiskolára ugyanebben az évben nyert felvételt, de tanulmányait három hónap után megszakította. Ezt követően Fodor Tamás hívására kezdett színházi munkába.
Pályafutása során több jelentős társulat tagja volt. 1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatában játszott, majd a győri Kisfaludy Színházhoz szerződött. Később a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel, vendégművészként pedig Szabadkán is szerepelt. A kecskeméti Katona József Színház társulatának is tagja volt, később szabadúszóként dolgozott tovább. 1997-től a Stúdió K Színház meghatározó művésze lett.
A színpad mellett számos emlékezetes filmszerepet alakított. Játszott Jancsó Miklós Szörnyek évadja című filmjében, Szász János Woyzeckjében, valamint a Hamvadó cigarettavég, a Friss levegő és a Márió, a varázsló című alkotásokban. Szerepet kapott Enyedi Ildikó nemzetközi sikert aratott, Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről című filmjében is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közelmúltban olyan produkciókban láthatta a közönség, mint a Genezis, a Valan – Az angyalok völgye, valamint a Drága örökösök és a Tündérkert című televíziós sorozatok. A család tájékoztatása szerint a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.
Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. És a magyar játékosoknak sem volt nagy szerencséjük.
Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok
Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a meleg elviselését.
Megnyitotta kapuit a fővárosi Matild Palotában a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő milánói luxuscukrászda, a Cova.
Vajon elvitte valaki a 625 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók
Ismét elérte a 2022-ben regisztrált, 53 centiméteres történelmi mélypontját a Velencei-tó vízszintje.
Elmaradnak a következő időszakban a Bon-Bon együttes fellépései, mert az egyik tag kórházban lábadozik.
Döbbenetes nyeremény a vb-n: kevesebb mint ezer forintból csinált hatalmas összeget egy magyar játékos
A világbajnokság második fordulójának nyitányán több párosításnál is egyértelműek a fogadói várakozások.
Az elhajtására összehívott csapat két tagjára támadt egy medve szerdán este a székelyföldi Kászonújfaluban,
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a magyar hatóság: veszélyes baktériumok tanyázhatnak a kedvenc nyári hűsítőnkben
A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket.
Kis Grófo váratlan bejelentéssel fordult rajongóihoz: egészségügyi problémák miatt az összes nyári fellépését lemondta.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/25. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Az orosz haditengerészet figyelmeztető lövéseket adott le egy teljesen civil hajóra a La Manche-csatornában.
A szervezők szerint a költségek elszálltak, a jegyeladások pedig elmaradtak a várakozásoktól, ezért lefújták a fesztivált.
A Kolorádó szervezői a nagyon gyorsan megugró költségekkel, valamint más gondokkal is egyszerre indokolták, miért döntöttek az elhalasztás mellett.
Dolga volt, otthagyta négy kisgyerekét a budai játszótéren az anya: azt mondta, maradjanak, ameddig akarnak
Négy magára hagyott, felügyelet nélkül lévő gyermeket – köztük egy alig kétéves kicsit – találtak késő este egy újbudai játszótéren.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
Gálosi Dóra Cannes-ről, a produceri szakmáról, a hazai filmes állapotokról nyilatkozott a Pénzcentrumnak.
Idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték Budapesten, de a szervezők szerint olcsóbban valósulhat meg a látványosság, mint az elmúlt években.
Bochkor Gábor ritkán hallható őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, befektetéseiről és arról is, hogy szerinte mennyire befolyásolja életét a pénz.