Minden évben október 31-én ünnepeljük halottak napját: a jeles alkalom megünneplésére a Pénzcentrum különleges halottak napi kvízzel jelentkezik. Megrázó évet írunk 2025-ben, ugyanis idén különösen sok olyan világsztárt temettünk el, akik örökre belevésték nevüket a szórakoztatóipar történelemkönyvébe. Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről! 1/10 kérdés Milyen betegségben hunyt el 2025 októberében Diane Keaton amerikai színésznő? daganatos megbetegedés agyvérzés tüdőgyulladás malária Következő kérdés 2/10 kérdés Hány évesen hunyt el 2025-ben a világhírű divattervező, Giorgio Armani? 103 91 65 80 Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen küzdősportot űzött a 2025-ben elhunyt tévés személyiség, Hulk Hogan? dzsúdzsucu boksz pankráció karate Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik híres színész hunyt el 2025-ben? Robin Williams Bud Spencer Michael Madsen Patrick Swayze Következő kérdés 5/10 kérdés Hány évesen hunyt el 2025-ben Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere? 69 55 76 93 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik szuperhős karakterét alakította a 2025-ben elhunyt Val Kimler? Superman Amerika kapitány Vasember Batman Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik világhírű filmsorozat alapjául szolgáltak a 2025-ben elhunyt író, L. J. Smith könyvei? A szolgálólány meséje Hatalmas kis hazugságok Vámpírnaplók Trónok Harca Következő kérdés 8/10 kérdés A Baywatch melyik híres színésznője hunyt el 2025-ben? Yasmine Bleeth Pamela Bach Stacy Kamaro Pamela Anderson Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres filmben szerepelt a 2025-ben elhunyt Richard Chamberlain? Forrest Gump Sógun Kutyaszorítóban Túl a barátságon Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik sorozatban nem játszott a 2025-ben 39 évesen elhunyt Michelle Trachtenberg? Doktor House Buffy, a vámpírok réme The Witcher - Vaják Gossip Girl - A pletykafészek Eredmények

Címlapkép: Getty Images

