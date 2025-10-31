2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Candles inside the Cathedral in La Cite, Carcassonne in Languedoc-Roussilon, France, Europe.
Kvíz

Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!

Pénzcentrum
2025. október 31. 18:04

Minden évben október 31-én ünnepeljük halottak napját: a jeles alkalom megünneplésére a Pénzcentrum különleges halottak napi kvízzel jelentkezik. Megrázó évet írunk 2025-ben, ugyanis idén különösen sok olyan világsztárt temettünk el, akik örökre belevésték nevüket a szórakoztatóipar történelemkönyvébe. Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Milyen betegségben hunyt el 2025 októberében Diane Keaton amerikai színésznő?
daganatos megbetegedés
agyvérzés
tüdőgyulladás
malária
2/10 kérdés
Hány évesen hunyt el 2025-ben a világhírű divattervező, Giorgio Armani?
103
91
65
80
3/10 kérdés
Milyen küzdősportot űzött a 2025-ben elhunyt tévés személyiség, Hulk Hogan?
dzsúdzsucu
boksz
pankráció
karate
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik híres színész hunyt el 2025-ben?
Robin Williams
Bud Spencer
Michael Madsen
Patrick Swayze
5/10 kérdés
Hány évesen hunyt el 2025-ben Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere?
69
55
76
93
6/10 kérdés
Melyik szuperhős karakterét alakította a 2025-ben elhunyt Val Kimler?
Superman
Amerika kapitány
Vasember
Batman
7/10 kérdés
Melyik világhírű filmsorozat alapjául szolgáltak a 2025-ben elhunyt író, L. J. Smith könyvei?
A szolgálólány meséje
Hatalmas kis hazugságok
Vámpírnaplók
Trónok Harca
8/10 kérdés
A Baywatch melyik híres színésznője hunyt el 2025-ben?
Yasmine Bleeth
Pamela Bach
Stacy Kamaro
Pamela Anderson
9/10 kérdés
Melyik híres filmben szerepelt a 2025-ben elhunyt Richard Chamberlain?
Forrest Gump
Sógun
Kutyaszorítóban
Túl a barátságon
10/10 kérdés
Melyik sorozatban nem játszott a 2025-ben 39 évesen elhunyt Michelle Trachtenberg?
Doktor House
Buffy, a vámpírok réme
The Witcher - Vaják
Gossip Girl - A pletykafészek
Címlapkép: Getty Images
