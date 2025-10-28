2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
11 °C Budapest
Portré egy középkorú felnőtt férfi jelmezes Halloween a városban vámpír jelmez vampire costume
Kvíz

Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!

Pénzcentrum
2025. október 28. 18:02

Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? Ha te is elmerültél már a vámpír-lore bugyraiban, vagy csak kíváncsi vagy, milyen vámpírfilm maradt ki eddig az életedből, töltsd ki mai kvízünket. Készülj fel, 10-ből 10 pontot csak igazi vámpírrajongók érhetnek el!

Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!

1/10 kérdés
Ki írta az egyik legnagyobb alapművet, a Drakula című regényt?
Mary Shelley
Edgar Allen Poe
Bram Stoker
Oscar Wilde
2/10 kérdés
Mi a neve az eredeti, 1922-es Nosferatu című film vámpír szereplőjét, akit Drakuláról mintáztak?
Yorga
Alucard
Orlok
Lestat
3/10 kérdés
Melyik város a Vámpírnaplók című könyv- és tévésorozat egyik fő helyszíne?
Twin Peaks
Hawkins
Pleasantview
Mystic Falls
4/10 kérdés
Melyik filmben alakít vámpír Johnny Depp?
Éjsötét árnyék
Morbius
Renfield
Halhatatlan szeretők
5/10 kérdés
Az alábbi karakterek közül melyikük nem vámpírvadász, vadászik vámpírokra?
Penge
Buffy
Konstantin
Van Helsing
6/10 kérdés
Melyik vámpíros filmet rendezte az alábbiak közül Taika Waititi?
Humanista vámpír öngyilkos hajlamú személyt keres
Drakula halott és élvezi
Hétköznapi vámpírok
Frászkarika
7/10 kérdés
Melyik vámpíros ifjúsági könyvsorozatnak van a legkevesebb része az alábbiak közül?
Darren Shan-sorozat
Vámpírnaplók-sorozat
Vámpírkrónikák-sorozat
Alkonyat-sorozat
8/10 kérdés
Kiről nevezték el az iskolát, ahová a Vámpírakadémia szereplői járnak?
Szent Vladiszlav
Szent Valentin
Szent Vlagyimir
Szent Volodimir
9/10 kérdés
Melyik Stephen King regényben szerepelnek vámpírok?
Carrie
A rémkoppantók
A Búra alatt
Borzalmak városa
10/10 kérdés
Melyik színésznő karrierjét lendítette előre az Interjú a vámpírral című filmben nyújtott alakítása 11 éves korában, Claudia, a gyermekvámpír karaktereként?
Kirsten Dunst
Christina Ricci
Jodie Foster
Natalie Portman
Címlapkép: Getty Images
#könyv #film #kultúra #szórakozás #filmek #kvíz #könyvek #általános műveltségi kvíz #filmes kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

