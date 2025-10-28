Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? Ha te is elmerültél már a vámpír-lore bugyraiban, vagy csak kíváncsi vagy, milyen vámpírfilm maradt ki eddig az életedből, töltsd ki mai kvízünket. Készülj fel, 10-ből 10 pontot csak igazi vámpírrajongók érhetnek el!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről! 1/10 kérdés Ki írta az egyik legnagyobb alapművet, a Drakula című regényt? Mary Shelley Edgar Allen Poe Bram Stoker Oscar Wilde Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a neve az eredeti, 1922-es Nosferatu című film vámpír szereplőjét, akit Drakuláról mintáztak? Yorga Alucard Orlok Lestat Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik város a Vámpírnaplók című könyv- és tévésorozat egyik fő helyszíne? Twin Peaks Hawkins Pleasantview Mystic Falls Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik filmben alakít vámpír Johnny Depp? Éjsötét árnyék Morbius Renfield Halhatatlan szeretők Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi karakterek közül melyikük nem vámpírvadász, vadászik vámpírokra? Penge Buffy Konstantin Van Helsing Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik vámpíros filmet rendezte az alábbiak közül Taika Waititi? Humanista vámpír öngyilkos hajlamú személyt keres Drakula halott és élvezi Hétköznapi vámpírok Frászkarika Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik vámpíros ifjúsági könyvsorozatnak van a legkevesebb része az alábbiak közül? Darren Shan-sorozat Vámpírnaplók-sorozat Vámpírkrónikák-sorozat Alkonyat-sorozat Következő kérdés 8/10 kérdés Kiről nevezték el az iskolát, ahová a Vámpírakadémia szereplői járnak? Szent Vladiszlav Szent Valentin Szent Vlagyimir Szent Volodimir Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Stephen King regényben szerepelnek vámpírok? Carrie A rémkoppantók A Búra alatt Borzalmak városa Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik színésznő karrierjét lendítette előre az Interjú a vámpírral című filmben nyújtott alakítása 11 éves korában, Claudia, a gyermekvámpír karaktereként? Kirsten Dunst Christina Ricci Jodie Foster Natalie Portman Eredmények

Címlapkép: Getty Images

