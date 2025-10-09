Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jártál már Tatabányán, netalántán te is itt élsz? Ha úgy hiszed, mindent tudsz a Dunántúl híres vármegyeszékhelyéről, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod! Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét, válaszold meg mind a tíz kérdésünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz Tatabánya izgalmas történelmi múltjáról és jelenéről, a régi bányászváros leghíresebb látnivalóiról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Tatabányán? Ezekre a kérdésekre csak egy tősgyökeres helyi tudja a helyes választ 1/10 kérdés Melyik magyar vármegye székhelye Tatabánya? Tolna Komárom-Esztergom Fejér Győr-Moson-Sopron Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen ásványkincset kezdtek el Tatabánya térségében bányászni a 18. században? ezüst kőszén bauxit arany Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik patak völgyében fekszik Tatabánya? Sárvíz Ostoros-patak Tápió Galla-patak Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik település nem tartozott Tatabánya elődjei közé? Bicske Felsőgalla Bánhida Alsógalla Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor egyesítették a korábbi négy bányászközséget (Alsógalla, Felsőgalla, Tatabánya, Bánhida) és nyilvánították egységes várossá Tatabányát? 1765 1997 1947 1876 Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik látványosság nem Tatabányán található? Öreg-tó Csónakázó tó Turul-emlékmű Gyémánt Fürdő Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják Tatabánya legjelentősebb kulturális intézményét? Tatabányai Múzeum Tulipános ház Bányászati és Ipari Skanzen Jászai Mari Színház Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik magyarországi autópálya halad el Tatabánya mellett? M1 M7 M0 M3 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik romániai város tartozik Tatabánya testvérvárosai közé? Bukarest Temesvár Arad Székelyudvarhely Következő kérdés 10/10 kérdés Ki Tatabánya polgármestere 2025-ben? Szücsné Posztovics Ilona Bencsik János Karácsony Gergely Schmidt Csaba Eredmények

Címlapkép: Getty Images

