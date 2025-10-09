2025. október 9. csütörtök Dénes
View of Tatabánya from above on a sunny day in summer.
Kvíz: Jártál már Tatabányán? Ezekre a kérdésekre csak egy tősgyökeres helyi tudja a helyes választ

Pénzcentrum
2025. október 9. 17:55

Jártál már Tatabányán, netalántán te is itt élsz? Ha úgy hiszed, mindent tudsz a Dunántúl híres vármegyeszékhelyéről, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod! Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét, válaszold meg mind a tíz kérdésünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz Tatabánya izgalmas történelmi múltjáról és jelenéről, a régi bányászváros leghíresebb látnivalóiról!

1/10 kérdés
Melyik magyar vármegye székhelye Tatabánya?
Tolna
Komárom-Esztergom
Fejér
Győr-Moson-Sopron
2/10 kérdés
Milyen ásványkincset kezdtek el Tatabánya térségében bányászni a 18. században?
ezüst
kőszén
bauxit
arany
3/10 kérdés
Melyik patak völgyében fekszik Tatabánya?
Sárvíz
Ostoros-patak
Tápió
Galla-patak
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik település nem tartozott Tatabánya elődjei közé?
Bicske
Felsőgalla
Bánhida
Alsógalla
5/10 kérdés
Mikor egyesítették a korábbi négy bányászközséget (Alsógalla, Felsőgalla, Tatabánya, Bánhida) és nyilvánították egységes várossá Tatabányát?
1765
1997
1947
1876
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik látványosság nem Tatabányán található?
Öreg-tó
Csónakázó tó
Turul-emlékmű
Gyémánt Fürdő
7/10 kérdés
Hogy hívják Tatabánya legjelentősebb kulturális intézményét?
Tatabányai Múzeum
Tulipános ház
Bányászati és Ipari Skanzen
Jászai Mari Színház
8/10 kérdés
Melyik magyarországi autópálya halad el Tatabánya mellett?
M1
M7
M0
M3
9/10 kérdés
Melyik romániai város tartozik Tatabánya testvérvárosai közé?
Bukarest
Temesvár
Arad
Székelyudvarhely
10/10 kérdés
Ki Tatabánya polgármestere 2025-ben?
Szücsné Posztovics Ilona
Bencsik János
Karácsony Gergely
Schmidt Csaba
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #kirándulás #történelem #tatabánya #bányászat #szénbányászat #látnivaló #vármegye #kvíz #belföldi utazás #komárom-esztergom megye

