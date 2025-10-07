Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Te melyik márka rajongótáborát erősíted: a Coca Coláét vagy a Pepsiét? Valóban képes vagy különbséget tenni a két üdítőital között? Ha rendszeresen iszol kólát, sőt mi több, ha víz helyett is inkább egy pohár üdítőitalt töltesz, a Pénzcentrum mai kvízéről semmi esetre se maradj le! Válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a Pepsi a múltjáról és jelenéről, na és persze a nagyvállalat világhírű kólájáról! Készen állsz a megmérettetésre?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Gyakran iszol kólát? Ha te is a Pepsi táborába tartozol, válaszold meg kérdéseinket! 1/10 kérdés Melyik évben alapították a Pepsit? 1932 1798 1893 1844 Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik gyors étteremlánc nem volt a PepsiCo tulajdona 1997-ig? Taco Bell KFC Pizza Hut McDonald's Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik üdítőipari brand a Pepsi legnagyobb riválisa? Dr Pepper CocaCola 7Up Fanta Következő kérdés 4/10 kérdés Mit szimbolizálnak a Pepsi logóján látható kék, fehér és piros színek? frissesség, édesség, sportosság lendületesség, energia, spontaneitás cukor, szénsav, kólasűrítmény pezsgés, erő, bátorság Következő kérdés 5/10 kérdés Mióta használja a Pepsi arculata a kék, fehér és piros színeket? 1991 1905 1989 1962 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik hazai ásványvízgyártó cég palackozza a Pepsi termékeket 2025-ben? Theodora Visegrádi Apenta Szentkirályi Következő kérdés 7/10 kérdés Mióta gyártanak Pepsi termékeket Magyarországon? 1990 1950 1970 2000 Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen célból hozták létre a Pepsi eredeti, 1893-as formuláját, mielőtt üdítőital lett belőle? gyomorpanaszokat csillapító gyógyszer szobanövény tápoldat fürdőszobai vízkőoldószer sportolók teljesítményét fokozó élénkítőszer Következő kérdés 9/10 kérdés Hányszor ment csődbe a Pepsi a 20. században, mielőtt beindult a gazdasági fellendülése? kétszer egyszer háromszor négyszer Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik évben vezették be a Pepsi első cukormentes kóláját, a Pepsi Maxot? 1987 2001 2012 1993 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK