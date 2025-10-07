2025. október 7. kedd Amália
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Gyakran iszol kólát? Ha te is a Pepsi táborába tartozol, válaszold meg kérdéseinket!
Kvíz

Kvíz: Gyakran iszol kólát? Ha te is a Pepsi táborába tartozol, válaszold meg kérdéseinket!

Pénzcentrum
2025. október 7. 18:03

Te melyik márka rajongótáborát erősíted: a Coca Coláét vagy a Pepsiét? Valóban képes vagy különbséget tenni a két üdítőital között? Ha rendszeresen iszol kólát, sőt mi több, ha víz helyett is inkább egy pohár üdítőitalt töltesz, a Pénzcentrum mai kvízéről semmi esetre se maradj le! Válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a Pepsi a múltjáról és jelenéről, na és persze a nagyvállalat világhírű kólájáról! Készen állsz a megmérettetésre?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Gyakran iszol kólát? Ha te is a Pepsi táborába tartozol, válaszold meg kérdéseinket!

1/10 kérdés
Melyik évben alapították a Pepsit?
1932
1798
1893
1844
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik gyors étteremlánc nem volt a PepsiCo tulajdona 1997-ig?
Taco Bell
KFC
Pizza Hut
McDonald's
3/10 kérdés
Melyik üdítőipari brand a Pepsi legnagyobb riválisa?
Dr Pepper
CocaCola
7Up
Fanta
4/10 kérdés
Mit szimbolizálnak a Pepsi logóján látható kék, fehér és piros színek?
frissesség, édesség, sportosság
lendületesség, energia, spontaneitás
cukor, szénsav, kólasűrítmény
pezsgés, erő, bátorság
5/10 kérdés
Mióta használja a Pepsi arculata a kék, fehér és piros színeket?
1991
1905
1989
1962
6/10 kérdés
Melyik hazai ásványvízgyártó cég palackozza a Pepsi termékeket 2025-ben?
Theodora
Visegrádi
Apenta
Szentkirályi
7/10 kérdés
Mióta gyártanak Pepsi termékeket Magyarországon?
1990
1950
1970
2000
8/10 kérdés
Milyen célból hozták létre a Pepsi eredeti, 1893-as formuláját, mielőtt üdítőital lett belőle?
gyomorpanaszokat csillapító gyógyszer
szobanövény tápoldat
fürdőszobai vízkőoldószer
sportolók teljesítményét fokozó élénkítőszer
9/10 kérdés
Hányszor ment csődbe a Pepsi a 20. században, mielőtt beindult a gazdasági fellendülése?
kétszer
egyszer
háromszor
négyszer
10/10 kérdés
Melyik évben vezették be a Pepsi első cukormentes kóláját, a Pepsi Maxot?
1987
2001
2012
1993
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gazdaság #üdítő #kóla #üdítőital #pepsi #coca cola #élelmiszeripar #pepsico #szentkirályi ásványvíz #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:41
18:28
18:14
18:11
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 7.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
2025. október 7.
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
2025. október 7.
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
2 hónapja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
3 hete
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
5
1 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 17:03
Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 16:04
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Agrárszektor  |  2025. október 7. 17:34
Érdekes hírek érkeztek az ukrán hagymáról: erre senki sem számított