Kvíz: Jól ismered a magyar népmeséket? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés a népmese napján!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére hozták létre és már 2005 óta ünnepelhetjük. A társaság célja az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsességeket a további generációk is mind megismerjék. A jeles ünnepnapnak a híres író, Benedek Elek születésnapját, szeptember 30-át jelölték ki. Most pedig, te is beléphetsz a magyar népmesék varázslatos világába, ahol a furfangos szegényember, a bátor juhász és a legkisebb fiú próbára teszi leleményességedet! Ebben a kvízben a magyar népmesék történetében, tanulságaiban merülünk el. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar népmesék titkait!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a magyar népmeséket? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés a magyar népmese napján! 1/10 kérdés „A kőleves” című mesében mi lesz az a „varázsos hozzávaló”, ami végül egy nagy lakomát teremt, miközben a pénztelenséget furfanggal oldják meg? Egy kenyérhéj Egy ezüstpénz Egy darab kő Egy régi korsó Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kifejezéssel emlegették gyakran a pénzt a magyar népmesékben? Forint Tallér Korona Garas Következő kérdés 3/10 kérdés A „Fehérlófia” című mesében hány fejű a legnagyobb sárkány, akit le kell győzni? 12 fejű 7 fejű 3 fejű 24 fejű Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar népmese főhőse egy furcsa étel? A kis gömböc A kőleves Az aranyszőrű bárány A három kívánság Következő kérdés 5/10 kérdés A „Csillagszemű juhász” meséjében mi az, ami segíti a juhászt a királylány megszerzésében? Egy aranypatkány Egy varázslatos kard Okossága és találékonysága Egy háromágú tölgyfa Következő kérdés 6/10 kérdés Az „Okos leány” című mesében milyen próbatételt kell a lánynak megoldania? Találja meg az aranyhalat Üljön az égig érő fára Hozzon valamit, ami van is, meg nincs is Győzze le a sárkányt Következő kérdés 7/10 kérdés A „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” mesében ki szerzi meg végül a csodás gyümölcsöket? A boszorkány A legkisebb fiú A király A legidősebb testvér Következő kérdés 8/10 kérdés A „Tündérszép Ilona és Árgyélus” mesében mi segíti a két fiatal szerelmét, hogy végül együtt legyenek? Egy tündérpalota Egy varázsszőnyeg Egy aranyalmafa Egy csodakút Következő kérdés 9/10 kérdés A „Vitéz László” mesében miért híres a hős? Varászlatos képességei miatt Azért, mert mindig tréfál a királlyal Nagy aranykincsei miatt Bátorságáról és igazságérzetéről Következő kérdés 10/10 kérdés A „Hétfejű tündér” mesében mi a legnagyobb próbatétel a főhős számára? Megölni a hétfejű tündért Egy varázslatos almafa ágait leszakítani Megoldani három találós kérdést Aranykincset találni a kastélyban Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK