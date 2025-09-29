2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Two young grandchildren sitting on a large sofa and reading a festive book with their grandpa, getting ready for Christmas.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a magyar népmeséket? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés a népmese napján!

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 18:00

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére hozták létre és már 2005 óta ünnepelhetjük. A társaság célja az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsességeket a további generációk is mind megismerjék. A jeles ünnepnapnak a híres író, Benedek Elek születésnapját, szeptember 30-át jelölték ki. Most pedig, te is beléphetsz a magyar népmesék varázslatos világába, ahol a furfangos szegényember, a bátor juhász és a legkisebb fiú próbára teszi leleményességedet! Ebben a kvízben a magyar népmesék történetében, tanulságaiban merülünk el. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar népmesék titkait!

1/10 kérdés
„A kőleves” című mesében mi lesz az a „varázsos hozzávaló”, ami végül egy nagy lakomát teremt, miközben a pénztelenséget furfanggal oldják meg?
Egy kenyérhéj
Egy ezüstpénz
Egy darab kő
Egy régi korsó
2/10 kérdés
Melyik kifejezéssel emlegették gyakran a pénzt a magyar népmesékben?
Forint
Tallér
Korona
Garas
3/10 kérdés
A „Fehérlófia” című mesében hány fejű a legnagyobb sárkány, akit le kell győzni?
12 fejű
7 fejű
3 fejű
24 fejű
4/10 kérdés
Melyik magyar népmese főhőse egy furcsa étel?
A kis gömböc
A kőleves
Az aranyszőrű bárány
A három kívánság
5/10 kérdés
A „Csillagszemű juhász” meséjében mi az, ami segíti a juhászt a királylány megszerzésében?
Egy aranypatkány
Egy varázslatos kard
Okossága és találékonysága
Egy háromágú tölgyfa
6/10 kérdés
Az „Okos leány” című mesében milyen próbatételt kell a lánynak megoldania?
Találja meg az aranyhalat
Üljön az égig érő fára
Hozzon valamit, ami van is, meg nincs is
Győzze le a sárkányt
7/10 kérdés
A „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” mesében ki szerzi meg végül a csodás gyümölcsöket?
A boszorkány
A legkisebb fiú
A király
A legidősebb testvér
8/10 kérdés
A „Tündérszép Ilona és Árgyélus” mesében mi segíti a két fiatal szerelmét, hogy végül együtt legyenek?
Egy tündérpalota
Egy varázsszőnyeg
Egy aranyalmafa
Egy csodakút
9/10 kérdés
A „Vitéz László” mesében miért híres a hős?
Varászlatos képességei miatt
Azért, mert mindig tréfál a királlyal
Nagy aranykincsei miatt
Bátorságáról és igazságérzetéről
10/10 kérdés
A „Hétfejű tündér” mesében mi a legnagyobb próbatétel a főhős számára?
Megölni a hétfejű tündért
Egy varázslatos almafa ágait leszakítani
Megoldani három találós kérdést
Aranykincset találni a kastélyban
Címlapkép: Getty Images
#olvasás #magyar #kultúra #mesekönyv #kvíz #hagyomány #irodalom #mese

