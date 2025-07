Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországon 2025-ben is egymást érik a színvonalas borfesztiválok, ahol nemcsak a zamatos nedűk, hanem élőzene, gasztronómiai különlegességek és festői helyszínek is várják a látogatókat. Te mennyire vagy képben a legnagyobb boros rendezvényekkel? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével, amely kitér a borvidékekre, borfajtákra, időpontokra és a belépőjegyek árára is!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered a magyar borfesztiválokat? Teszteld most a tudásod! 1/10 kérdés A Winelovers Grand eseményen hány magyar bortétel várható? 150 bortétel 700 bortétel 300 bortétel 500 bortétel Következő kérdés 2/10 kérdés A Rozé, Rizling & Jazz Napok hány napon keresztül tart, és melyik borvidék dominál? 5 nap – főleg egri borok 12 nap – főleg tokaji borok 7 nap – főleg soproni borok 10 nap – főleg balatoni borok Következő kérdés 3/10 kérdés 3. Mikor rendezik meg 2025-ben a Villányi Rozé Fesztivált? július 11–12. június 20–22. október 3–5. szeptember 18–21. Következő kérdés 4/10 kérdés 4. Hol tartják, és mennyi a belépő ára a Magyar Borok Ünnepe Gálára? Balatonfüred, 20 000 Ft Budapest, 50 000 Ft Tokaj, 35 000 Ft Szekszárd, díjmentes Következő kérdés 5/10 kérdés 5. Milyen új poharat vezetnek be a Szegedi Borfesztiválon? Német kristálypoharat Borfesztivál logóva Marad az egyszer használatos műanyag Minden pohár ajándék Teljesen lebomló papírpoharak Következő kérdés 6/10 kérdés 6. Milyen programok várnak a Borvidékek Hétvégéjén? Vegyes rendszer: ingyenes és fizetős programok is Csak online lehet regisztrálni a programokra A helyszínek és a programok látogatása ingyenes Csak zárt belépős pincelátogatások Következő kérdés 7/10 kérdés 7. Milyen borokat kínálnak majd a Villányi Rozé Fesztiválon? egri bikavér balatoni és villányi rozék tokaji aszúk budai fehérek Következő kérdés 8/10 kérdés 8. Hol zajlik a Szent György-hegy Hajnalig rendezvény? Balaton-felvidék Tokaj Szekszárd Villány Következő kérdés 9/10 kérdés 9. Mennyibe kerül egy normál, kétnapos bérlet a Villányi Vörösbor Fesztiválra? 9900 Ft 11 500 Ft 20 500 Ft 16 500 Ft Következő kérdés 10/10 kérdés 10. Honnan érkeznek a borok a Budapest Wine Festival-ra? Csak tokaji borászatoktól Közép- és Kelet-Európából Csak külföldi borászatoktól Csak magyar borvidékekről Eredmények

Címlapkép: Getty Images

