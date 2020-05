Pácban a home office magyar áldozatai: keveseknek érhető el a segítség

Több mint 50 napja tart a járvány okozta vészhelyzet Magyarországon, rengetegen otthonról dolgoznak, és kénytelenek a neten élni az életüket. A gyerekeknek is megterhelő a bezártság, a távoktatás, a szüleikre pedig a munka melletti tanulás ró pluszterheket. Egy szó, mint száz: az egész ország élete teljesen felfordult, sokan pedig nem is tudják hosszú távon feldolgozni, hogy így alakulnak a dolgok. Nekik segíthetnek a szakemberek, akikből azonban lakosságarányosan elég kevés van Magyarországon a többi EU-országhoz képest.

Nem kérdés, a járvány eléggé felforgatta a legtöbb magyar életét: sokan lassan már másfél hónapja alig mozdulnak ki otthonról, ha tehetik akkor dolgozni is csak a nappaliba, dolgozószobába járnak át.

Az egészségügyi dolgozók éjt nappallá téve dolgoznak a frontvonalban, ami minden kétséget kizáróan megterhelő - mind fizikailag, mind mentálisan -, de a szülőkön is extranyomás lett úrrá, hiszen a home office mellett arra is ügyelni kell, hogy a gyerek távoktatásban tanuljon. Minderre jön még a bizonytalanság okozta stressz és szorongás is, hiszen a járvány komoly válságot is hozott magával, ami mindenki életére gyökeresen kihat.

Sokan nem is tudják hosszabb távon elviselni ezt a rendkívüli időszakot, nekik jöhet jól egy szakember segítsége, támogatása, például egy pszichiáteré, akivel egy kicsit rendezni lehet fejben a dolgokat. Most azonban kiderült, hogy elég rosszul állunk ebben a tekintetben az uniós országok között. Ugyanis hazánkban 100 ezer lakosra mindösszesen 15 ilyen szakember jut - legalábbis az Eurostat legfrissebb, 2017-es adatai szerint. Kiderült, hogy az EU-ban több mint 80 ezer pszichiáter dolgozott abban az évben, és 100 ezer lakosra a legtöbb Németországban jutott, 27 fő. Görögország is jól áll (25 pszichiáter / 100 ezer fő), a finneknél és Litvániában pedig 24 szakember jutott 100 ezer lakosra.

A lista másik végén Bulgária áll: ott csak 8 pszichiáter jutott ennyi emberre, de a lengyeleknél sem rózsásabb a helyzet, ahol 9 szakember per 100 ezer lakos az arány. Spanyolországban, Máltán és Romániában is alacsony volt a pszichiáterk aránya (11 pszichiáter 100 000 lakosra számítva).

A régióban Ausztriában jut a legtöbb pszichiáter 100 ezer emberre 19, illetve a horvátoknál is kicsivel magasabb az arányuk (16 fő / 100 ezer lakos)

Nagyon megviseli a dolgozókat

Olyanok számára, akik még sosem dolgoztak home officeból, vagy már dolgoztak, de más körülmények között ugyanúgy tartogat kihívásokat az új helyzet. Azok számára, akik egyedül vannak otthon, vagy akiknek a nyakukba szakadt a gyermekfelügyelet, illetve akiknek bizonytalanná vált az egzisztenciája szintén nehéz időszak következik. A Pénzcentrum Pántya Ágnes és Kisfaludy Lilla munka- és szervezetpszichológiára szakosodott pszichológusok tanácsait, javaslatait kérte abban, hogyan kezeljük, vészeljük át ezt a merőben új élethelyzetet. Kisfaludy Lilla például kijelentette:

Az izoláltság egy komoly stressz-forrást jelenthet, ami a következő negatív érzelmek kiváltója lehet: félelem, szorongás, frusztráció, düh, agresszió, depresszió.

A negatív érzések és az elszigeteltségből fakadó nehézségek enyhítésére a következőket érdemes a mindennapjaink során követni:

Rutin : tervezzük meg a napunkat, strukturáljuk időnket, igyekezzünk követni az eddigi napirendüket. Nagyon könnyen bele lehet csúszni az édes semmittevés határtalanságába.

: tervezzük meg a napunkat, strukturáljuk időnket, igyekezzünk követni az eddigi napirendüket. Nagyon könnyen bele lehet csúszni az édes semmittevés határtalanságába. Aktivitás : minden nap keljünk ki az ágyból, öltözzünk át, mozogjunk, hódoljunk kedvenc kedvteléseinknek. Igyekezzünk minden nap úgy lefeküdni, hogy tudjuk, hogy ma is csináltunk valami hasznosat.

: minden nap keljünk ki az ágyból, öltözzünk át, mozogjunk, hódoljunk kedvenc kedvteléseinknek. Igyekezzünk minden nap úgy lefeküdni, hogy tudjuk, hogy ma is csináltunk valami hasznosat. Kapcsolatfenntartás : legyünk kicsit engedékenyebbek a telefonhasználattal kapcsolatban. Minden korosztály számára fontos, hogy tartsák a barátaikkal, ismerőseikkel a kapcsolatot. Hívjuk fel szeretteinket, ismerőseinket, vezessünk be rendszerességet, hogy kivel mikor beszélünk. A kiszámíthatóság támaszt tud nyújtani idős rokonaink számára.

: legyünk kicsit engedékenyebbek a telefonhasználattal kapcsolatban. Minden korosztály számára fontos, hogy tartsák a barátaikkal, ismerőseikkel a kapcsolatot. Hívjuk fel szeretteinket, ismerőseinket, vezessünk be rendszerességet, hogy kivel mikor beszélünk. A kiszámíthatóság támaszt tud nyújtani idős rokonaink számára. Humor : ne felejtsünk el örülni annak, aminek lehet, hálásnak lenni azért, amiért lehet és viccet csinálni abból, amiből lehet! Nézzünk vicces, családi filmeket, rengeteg kiváló humoristánk előadásai elérhetőek, ne habozzunk hallgatni őket!

: ne felejtsünk el örülni annak, aminek lehet, hálásnak lenni azért, amiért lehet és viccet csinálni abból, amiből lehet! Nézzünk vicces, családi filmeket, rengeteg kiváló humoristánk előadásai elérhetőek, ne habozzunk hallgatni őket! Célok: határozzunk meg kisebb napi, heti célkitűzéseke! Találjunk értelmes elfoglaltságot a munka, magánélet, pihenés mellett! Ünnepeljük meg sikereinket!

Szorongás vagy pánik-jelenség akkor keletkezik bennünk, amikor veszélyt érzékelünk. Amennyiben a veszélyforrás ismeretlen, nem tudjuk, hogy mivel állunk szemben, kevésbé tudunk hatékonyan védekezni. Ezekben a bizonytalan helyzetekben aligha alkalmasak a korábban jól működő megküzdési módjaink, védekező stratégiáink, hiszen nincsenek az ilyen jellegű fenyegetések kezelésére eszközeink.

A koronavírus okozta pandémiás helyzet mindannyiunk számára egy igen szorongáskeltő időszakot jelenthet. A szorongás és pánik leküzdésére a következőket érdemes tenni:

Amennyire csak lehet, tájékozódjunk hiteles forrásokból! Tanulmányozzuk a vírust, annak hatásait, olvassunk utána, hogy pontosan mivel jár! Addig járjunk utána, amíg találunk olyan információkat, amikbe tudunk kapaszkodni, amik biztos pontként szolgálhatnak számunkra. A rendelkezésre álló információk alapján vegyük számba, hogy milyen eszközeink vannak a védekezésre!



- mondta Kisfaludy Lilla.

Címlapkép: Getty Images