Nyit a főváros is: mi lesz most a home office-ba száműzött magyarok sorsa?

Budapesten május 18-án hétfőn feloldották a kijárási korlátozásokat, ez azt jelenti, hogy az élet lassan visszatérhet a megszokott medrébe, elviekben már semmi sem korlátozza a munkába való visszatérést azoknak, akik az elmúlt két hónapban otthonról dolgoztak. Azt tudjuk, hogy az irodák készen állnak a fogadásukra, de vajon a magyarországi munkáltatók is tudtak ilyen hirtelen alkalmazkodni az új helyzethez?

Miután a kormányfő május 16-án szombaton bejelentett, hogy Budapesten is sikerült megfékezni a járványt, a védekezés első szakasza a fővárosban is lezárult, megkezdődött a lassú és óvatos újranyitás. Nagy kérdés, hogy mi lesz azokkal a munkavállalókkal, akik március közepén egyik pillanatról a másikra home office-ba vonultak: maradnak továbbra is otthon, vagy visszatérnek az irodába.

Az irodák felkészültek

Az irodaházak üzemeltetői felkészültek rá, hogy a járvány enyhülésével egyre több dolgozó tér vissza a munkahelyére a home office-ból, a biztonságos munkakörnyezet fenntartása érdekében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) speciális egészségvédelmi protokollt készített, és azt javasolta az üzemeltetőknek, hogy az irodaházakban a továbbiakban is tartsák fenn az egészség megóvását célzó intézkedéseket - nyilatkozta Takács Ernő, az egyesület elnöke az MTI-nek.



Az irodaházak tehát készen állnak, ám a visszatérés gondos tervezést és alapos előkészületeket igényel. Kíváncsiak voltunk, a legnagyobb magyar vállalatok miként oldják meg ezt a nem mindennapi helyzetet, és kiküldtünk több tucat megkeresést, melyben azt kérdeztünk, változtatnak-e az eddigi gyakorlaton, azaz visszatérnek-e az irodába, és ha igen, milyen óvintézkedés mellett, milyen stratégia mentén.

Érdekes eredmények születtek, ugyanis a megkérdezettek nagyjából kétharmada nem válaszolt egyáltalán, vagy azt a választ adta, hogy egyelőre még nagyon bizonytalan a helyzet, és nem tud semmi konkrétummal szolgálni. Keresik a legideálisabb megoldást.

A válaszokból kiderül, hogy sok cég már elkezdte a szervezést, sőt, van ahol már többen is az irodából dolgoznak. Ám vannak olyan munkáltatók, méghozzá szép számmal, akiknél még formálódik a terv - ők kérték, hogy egyelőre ne szerepeljen a nevük a cikkben.

K&H

A koronavírus járvány ideje alatt a K&H Bank összes lakossági fiókja nyitva tartott. Ebben az időszakban a központi területek minden funkciója maximálisan működött, és mintegy 3000 munkavállaló teljes mértékben online, otthonról végezte a munkáját. A korlátozások enyhítését követően vidéken május második hetétől a vállalati üzleti központok és biztosítói képviseleti irodák, majd Budapesten és Pest megyében május 19., kedd óta dolgoznak az irodákban, osztott csoportokban. A K&H dolgozói ezen munkahelyeikre fokozatosan térnek vissza, a közösségi távolságtartás szabályait a munkavégzés során messzemenőkig betartva.



"Fenntartjuk a helyes egészségügyi gyakorlatainkat is, pl. a gyakori kézmosást és a fizikai kapcsolat kerülését. A munkavégzés során a lehetséges óvintézkedéseket kollégáink egészségének védelmében minden esetben megtesszük, és a koronavírus rizikófaktorai által érintett dolgozóinknak folyamatos távmunka lehetőséget biztosítunk" - mondta el a Pénzcentrum kérdéseire Lesti Mónika szenior kommunikációs menedzser.

OTP

"Egy dolgot mindenképp le kell szögeznünk, az irodaházakra a jövőben is szükség lesz, de belső kialakításukra, a közösségi helyek berendezésére mindenképp hatással lesznek a most szerzett tapasztalatok. A veszélyhelyzet elrendelése az OTP Bank által a Madarász Viktor utcában épített új irodaház építését kis részben befolyásolta, csupán néhány plusz biztonsági óvintézkedést kellett életbe léptetni. Jelenleg közel szerkezetkész állapotban van az épület, így van lehetőség az említett finomításokra.



Az elmúlt hetekben rengeteg olyan értékes tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyek hosszú távon hatással lesznek a mindennapi munkavégzésre az OTP Bankban. Folyamatosan elemezzük a helyzetet és alkalmazkodunk az újabb és újabb kihívásokhoz. Igen komoly teljesítménynek tartjuk, hogy extrém rövid idő alatt a bank munkatársainak nagy része át tudott állni az otthoni munkavégzésre. Ebben nem kis szerepe van az OTP dolgozóinak: fegyelmezetten és odaadással dolgozik mindenki, az itthoni mellett a külföldi csoporttagjaink munkatársai is. A gyors átállásban nagy előnyt jelentett az is, hogy az OTP Bank informatikai rendszereit eddig is folyamatosan fejlesztettük, korszerű IT-megoldásaink miatt már eleve rendelkezésre álltak az online munkavégzés biztonságos feltételei, így rendszereink különösebb fejlesztés nélkül is bírják a nagyobb létszámú otthoni munkavégzésből adódó terhelést is" - válaszolta kérdésünkre az az OTP.

Morgan Stanley

A Morgan Stanley-nél továbbra is James P. Gorman vezérigazgató áprilisi levele a hivatalos álláspont, vagyis az állomány 90 százaléka home office-ban dolgozik globálisan a cégnél.

