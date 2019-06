Álommeló nyugdíjasoknak? Ennyiért mosogathatnak a Balaton partján

Óriási munkaerőhiány van a legnépszerűbb magyarországi nyaralóhelyeken a Balaton környékén, így az összes dolgozni tudó és akaró embert igyekeznek beállítani a pult mögé, köztük a nyugdíjasokat is. Bruttó 1100-1200 forintot tudnak megkeresni óránként könnyű fizikai, kisegítő munkákkal.

Indulásra kész a balatoni szezon, és minden bizonnyal el is dördül a startpiszoly ezen a hétvégén. Ez az egyre sűrűsödő vendéglátós álláshirdetések is bizonyítják, az erre kitalált aktív Facebook csoportokba özönlenek az álláskereső és az álláshirdető posztok is. Fagyisokat, szakácsokat, felszolgálókat keresnek igazán kecsegtető ajánlatokkal.

Tavalyi év során, sőt, már 2017-ben jelentkezett a probléma, a Pénzcentrum is több alkalommal beszámolt róla, hogy hiába a sok vendég, nincs, aki kiszolgálja őket, és tarthatatlan a munkaerőhiány. Több vendéglátóegység a szezon közepén kénytelen volt bezárni, hiszen egészen egyszerűen nem volt, aki dolgozzon a partmenti büfékben, éttermekben, de még a szállodák is komoly bajban voltak a szezon kezdetén, hiszen a képzett, vagy akár csak dolgozni akaró vendéglátóipari munkások egy jelentős hányada már elhagyta az országot a jobb fizetés és jobb munkakörülményekért cserébe.

De nem csak magánemberek, étterem- és szállodatulajdonosok hirdetnek egyre kétségbeesettebben, hanem nyugdíjas szövetkezetek is.

A 2017. évi LXXXIX. törvény lehetővé tette "Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek" létrehozását. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet az aktív, időskorúak olyan társas vállalkozása, amelynek célja elősegíteni a foglalkoztatás területén jelentkező nehézségek kiegyensúlyozását, a még aktív időskorúak munkaerőpiacra való visszatérését - rugalmasan, számukra megfelelően. Továbbá lehetőséget nyújtani a tudás, a szakmai ismeret, az élettapasztalat átadására a generációk között, és erősíteni a helyi közösségeket, a szociális integrációt. A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetsége hét többségében országosan aktív Nyugdíjas Szövetkezet együttműködésével jött létre. Az újonnan bevezetett jogszabály szerint megalakuló, további Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek bevonásával közös célunk, hogy a Szövetkezetek tagjaik javára, azok akaratából és érdekében működjenek.



A veszprémi Szomszédok Nyugdíjas szövetkezet például rengeteg szabad álláslehetőséget hirdet a saját oldalán és különböző csoportokban is.

Strandtakarítás Balatonfüreden: bruttó 1294 forint/óra

Ágynemű vasalás Balatonalmádiban: bruttó 1176 forint/óra

Konyhai kisegítés Alsóörsön: bruttó 1100 forint/óra

Büfés eladó Balatonederics területén: bruttó 1000 forint/óra

De ezeken kívül keresnek még szakácsokat Alsóörsre, kikötői takarítót, villanyszerelőt.

Minden lehetőség heti 3-4 napban is végezhető!

Jelentkező van bőven

"A Balaton környékén főként a vendéglátóegységekben keresünk nyugdíjas munkaerőt, de fontos, hogy a kiajánlott feladatkör ne legyen megterhelő. Jellemzően 6-8 órás munkarendbe helyezzük el a jelentkezőket, ha ennél hosszabbak a műszakok, akkor megfelezzük - mondta el a Pénzcentrumnak Képli Dóra, az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet területi vezetője.

Legkevesebb bruttó minimum 1100-1200 forint között tudnak keresni a nyugdíjasok, ami nettó 935-1020 forintot jelent, tehát napi 6 órában, heti 3 nap alatt egy hónapban 67-70 ezer forinttal is ki tudják egészíteni az ellátásukat, akik éreznek magukban erőt.

A területi vezető elmondása szerint népszerűek ezek a lehetőségek és sok idős ember jelentkezik rájuk, egyelőre főleg Veszprémből utaznak le a partra.